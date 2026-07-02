3 kiểu người không đáng để bạn tiêu tốn thời gian

Thời gian là thứ công bằng nhất mà mỗi người đều có, nhưng không phải ai cũng biết đầu tư nó đúng chỗ. Có những mối quan hệ mang lại động lực, giúp chúng ta trưởng thành và trở nên tích cực hơn.

Ngược lại, cũng có những người khiến ta liên tục mệt mỏi, nghi ngờ bản thân hoặc phải dành quá nhiều năng lượng để duy trì một kết nối vốn không còn giá trị. Người trưởng thành không phải có thật nhiều mối quan hệ, mà là người biết giữ khoảng cách với những ai không xứng đáng để mình tiếp tục tiêu tốn thời gian và cảm xúc.

Người chỉ tìm đến khi cần bạn, nhưng luôn vắng mặt khi bạn cần họ

Một mối quan hệ lành mạnh luôn được xây dựng trên sự quan tâm và cho đi từ cả hai phía. Thế nhưng, trong cuộc sống không hiếm những người chỉ nhớ đến bạn khi họ cần một lời khuyên, một sự giúp đỡ, một mối quan hệ hoặc một lợi ích nào đó. Sau khi vấn đề được giải quyết, họ lại biến mất cho đến lần tiếp theo có việc cần nhờ.

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Điều khiến nhiều người khó nhận ra là những mối quan hệ như vậy thường được ngụy trang dưới vỏ bọc của sự thân thiết. Họ vẫn có thể hỏi han, trò chuyện hay giữ liên lạc, nhưng tất cả chỉ diễn ra khi điều đó mang lại lợi ích cho họ.

Trong khi đó, những lúc bạn gặp khó khăn, cần một người lắng nghe hoặc đơn giản chỉ muốn chia sẻ, họ lại luôn bận rộn hoặc tìm cách né tránh.

Nhà tâm lý học Adam Grant, tác giả cuốn Give and Take , từng chỉ ra rằng các mối quan hệ bền vững thường được xây dựng trên sự trao đổi cân bằng. Không ai có thể cho đi mãi mà không nhận lại sự tôn trọng và quan tâm tương xứng.

Nếu bạn luôn là người chủ động, luôn là người hy sinh nhưng hiếm khi nhận được điều tương tự, có lẽ đã đến lúc xem lại giá trị thực sự của mối quan hệ ấy.

Người luôn khiến bạn cảm thấy mình không đủ tốt

Có một kiểu người rất hiếm khi khen ngợi, nhưng lại luôn biết cách chỉ ra thiếu sót của người khác. Dù bạn đạt được điều gì, họ vẫn tìm ra lý do để phủ nhận hoặc so sánh. Khi bạn chia sẻ một thành công, họ nói rằng người khác còn giỏi hơn. Khi bạn kể về một dự định, họ lập tức liệt kê hàng loạt rủi ro để chứng minh rằng bạn khó có thể làm được.

Ở bên những người như vậy trong thời gian dài, nhiều người dần mất đi sự tự tin mà không nhận ra. Họ bắt đầu nghi ngờ năng lực của chính mình, ngại thử những điều mới và luôn cảm thấy bản thân chưa đủ giỏi, chưa đủ thành công hay chưa đủ xứng đáng.

Điều đáng nói là kiểu người này không phải lúc nào cũng cố tình làm tổn thương người khác. Đôi khi họ chỉ quen nhìn cuộc sống dưới lăng kính tiêu cực hoặc có xu hướng đánh giá người khác bằng những tiêu chuẩn rất khắt khe.

Tuy nhiên, dù nguyên nhân là gì, việc thường xuyên tiếp xúc với những lời chê bai, phủ nhận hay so sánh cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe tinh thần.

Người trưởng thành hiểu rằng góp ý chân thành khác với việc liên tục hạ thấp người khác. Một mối quan hệ tốt sẽ giúp bạn nhìn ra điểm cần cải thiện nhưng đồng thời cũng khiến bạn tin rằng mình có khả năng tiến bộ.

Người không tôn trọng ranh giới và cảm xúc của bạn

Sự tôn trọng không chỉ thể hiện ở lời nói lịch sự, mà còn ở việc biết giới hạn của mình trong mối quan hệ với người khác.

Có những người luôn muốn kiểm soát cuộc sống của bạn, thích đưa ra quyết định thay bạn hoặc liên tục can thiệp vào những vấn đề rất riêng tư.

Họ có thể tự ý đọc tin nhắn, ép bạn phải chia sẻ những điều chưa sẵn sàng nói, liên tục hỏi về thu nhập, chuyện tình cảm hoặc đưa ra những nhận xét về ngoại hình mà không quan tâm người nghe cảm thấy thế nào.

Cũng có người thường xuyên thất hứa, không tôn trọng thời gian của người khác, xem việc đến muộn hay hủy hẹn vào phút chót là điều bình thường. Khi bạn bày tỏ sự không hài lòng, họ lại cho rằng bạn đang quá nhạy cảm hoặc "làm quá vấn đề".

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Ranh giới cá nhân là yếu tố quan trọng để duy trì các mối quan hệ lành mạnh. Người biết tôn trọng ranh giới sẽ hiểu rằng mỗi cá nhân đều có quyền quyết định điều mình muốn chia sẻ, cách mình muốn sống và khoảng không gian riêng cần được bảo vệ.

Điều đó không có nghĩa là bạn phải cắt đứt mọi mối quan hệ ngay khi xảy ra bất đồng. Nhưng nếu một người liên tục phớt lờ cảm xúc của bạn, xem nhẹ giới hạn bạn đặt ra và không có ý định thay đổi dù đã được góp ý nhiều lần, việc giữ khoảng cách đôi khi lại là cách bảo vệ bản thân cần thiết nhất.

Trưởng thành không phải là cố gắng giữ tất cả mọi người ở lại, mà là biết dành thời gian và năng lượng cho những mối quan hệ thực sự xứng đáng. Khi ngừng tiêu tốn cảm xúc vào những người chỉ mang đến sự mệt mỏi, bạn sẽ có nhiều khoảng trống hơn để đầu tư cho bản thân và những người thật lòng trân trọng sự hiện diện của mình.