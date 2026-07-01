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Nữ sinh Hà Nội vừa là thủ khoa khối A01 vừa là á khoa khối D01 toàn quốc: Thành tích học tập "siêu cấp"

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Nữ sinh Hà Nội vừa là thủ khoa khối A01 vừa là á khoa khối D01 toàn quốc: Thành tích học tập "siêu cấp"

Thành tích học tập của nữ sinh này khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Giữa mùa công bố điểm thi và kết quả tuyển sinh, một cái tên đang được nhắc đến nhiều trên các diễn đàn học sinh, phụ huynh: Hoàng Hương Giang, học sinh lớp 12 Toán 1 - K57, Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội (CSP). Trong cùng một mùa thi, nữ sinh này giành liền một lúc nhiều danh hiệu thủ khoa, á khoa toàn quốc, cùng tấm vé học bổng toàn phần tại một trong những đại học hàng đầu Hàn Quốc.

Theo thông tin từ fanpage chính thức của trường Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026, Hoàng Hương Giang trở thành thủ khoa khối A01 toàn quốc với tổng điểm 29,75. Ở khối D01, nữ sinh này tiếp tục giành vị trí á khoa toàn quốc với 28,25 điểm.

Không dừng lại ở đó, tính theo tổng điểm 4 môn thi, Hương Giang đạt vị trí á khoa toàn quốc, đồng thời là thủ khoa TP Hà Nội với 38,25/40 điểm. Ba danh hiệu thủ khoa, á khoa cùng lúc thuộc về một học sinh là điều hiếm gặp trong một mùa thi.

Bên cạnh kỳ thi Tốt nghiệp THPT trong nước, Hương Giang còn sở hữu điểm SAT tuyệt đối 1600/1600 - mức điểm cao nhất có thể đạt được trong bài thi chuẩn hóa này, vốn được nhiều đại học quốc tế sử dụng để xét tuyển.

Theo fanpage của trường, Hương Giang cũng giành học bổng toàn phần ngành Computer Science tại KAIST/SNU, hai đại học hàng đầu Hàn Quốc trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

Ảnh: FB Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội (CSP)

Nữ sinh cũng là thành viên chương trình học bổng Samsung, được đào tạo chuyên sâu tại Trung tâm nghiên cứu và phát triển Samsung Việt Nam (SRV) và nhận học bổng từ tập đoàn này để theo học tại ngôi trường Hàn Quốc nói trên.

Thành tích của Hương Giang được nhà trường công bố như một dấu mốc tiếp nối truyền thống 60 năm của Trường CSP. Trong thông báo giới thiệu học sinh, nhà trường gọi đây là gương mặt "siêu cấp" của khối 12 Toán 1 năm học 2025-2026.

Trước Hương Giang, CSP là ngôi trường từng nhiều năm có học sinh giành thủ khoa, á khoa các khối thi tốt nghiệp THPT, cũng như học sinh nhận học bổng toàn phần tại các đại học quốc tế. Trường hợp của Hương Giang, với việc gom trọn cả thành tích thi trong nước, điểm SAT tuyệt đối lẫn học bổng toàn phần nước ngoài trong cùng một năm học, tiếp tục được xem là minh chứng cho chất lượng đào tạo của ngôi trường chuyên này.

Theo thông tin từ Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội (CSP)

Nữ sinh Hà Nội vừa là thủ khoa khối A01vừa là á khoa khối D01 toàn quốc: Thành tích học tập "siêu cấp" - Ảnh 2.Hai thủ khoa toàn quốc thi tốt nghiệp THPT 2026 cùng đạt 38,5 điểm

Hai thí sinh đến từ Điện Biên và Hải Phòng cùng đạt 38,5 điểm, trở thành đồng thủ khoa tốt nghiệp THPT 2026.

Minh Ánh

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