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Khẩn: Niêm phong lô thuốc cao Actisô của 1 công ty dược phẩm nổi tiếng

| | Sống

Khẩn: Niêm phong lô thuốc cao Actisô của 1 công ty dược phẩm nổi tiếng

Một lô thuốc cao do Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) sản xuất vừa bị phát hiện không đạt yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu giới hạn cho phép về thể tích.

Một lô thuốc cao Actisô của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) vừa bị cơ quan chức năng yêu cầu niêm phong sau khi kết quả kiểm nghiệm cho thấy sản phẩm không đạt yêu cầu chất lượng, theo Báo Công an nhân dân.

Cụ thể, ngày 30/6, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết cơ quan này đã yêu cầu Nhà thuốc Đ.N, trên đường Hải Thượng Lãn Ông (xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng), thực hiện niêm phong toàn bộ số thuốc uống ACTISÔ thuộc lô không đạt chất lượng trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được văn bản.

Trước đó, Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành lấy mẫu thuốc tại nhà thuốc này để kiểm nghiệm theo quy định.

Sản phẩm cao đặc Actisô do Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) sản xuất đang lưu hành trên thị trường (Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng)

Mẫu thuốc được kiểm tra có số đăng ký VD-31055-18, số lô sản xuất 021024, ngày sản xuất 30/10/2024, hạn dùng đến 29/10/2026. Sản phẩm do Ladophar - Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng sản xuất.

Kết quả kiểm nghiệm xác định mẫu thuốc không đạt yêu cầu chất lượng đối với chỉ tiêu giới hạn cho phép về thể tích theo tiêu chuẩn cơ sở. Đây là căn cứ để Sở Y tế Lâm Đồng yêu cầu niêm phong toàn bộ số thuốc thuộc lô này đang lưu hành tại cơ sở kinh doanh được lấy mẫu.

Không chỉ yêu cầu niêm phong, Sở Y tế Lâm Đồng còn đề nghị Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng khẩn trương báo cáo Cục Quản lý Dược và Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng về tình hình sản xuất, phân phối lô thuốc ACTISÔ số 021024 trước ngày 7/7.

Theo yêu cầu của cơ quan quản lý, doanh nghiệp phải phối hợp với Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm tỉnh Lâm Đồng tiến hành lấy mẫu bổ sung ngay tại cơ sở sản xuất và tại ít nhất hai cơ sở kinh doanh hoặc sử dụng thuốc theo đúng quy định.

Các mẫu bổ sung sau đó sẽ được gửi đến Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM hoặc Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương để kiểm nghiệm lại, qua đó đánh giá chính xác chất lượng của lô thuốc và làm cơ sở cho các bước xử lý tiếp theo.

Đáng chú ý, đến thời điểm hiện tại, quyết định của Sở Y tế mới áp dụng đối với lô thuốc ACTISÔ số 021024 sau khi có kết quả kiểm nghiệm không đạt chỉ tiêu về thể tích. Cơ quan chức năng chưa công bố kết luận đối với các lô sản phẩm khác cùng loại.

Theo Báo Công an nhân dân, việc yêu cầu niêm phong, lấy mẫu bổ sung và kiểm nghiệm tại các viện kiểm nghiệm chuyên ngành là quy trình nhằm xác minh lại chất lượng sản phẩm một cách khách quan trước khi cơ quan quản lý đưa ra kết luận cuối cùng và các biện pháp xử lý theo quy định.

Sở Y tế Lâm Đồng cũng yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ trong quá trình kiểm tra, báo cáo và kiểm nghiệm lại để đảm bảo việc quản lý chất lượng thuốc lưu hành trên thị trường, góp phần bảo vệ quyền lợi cũng như an toàn của người sử dụng.

Tổng hợp

Theo Phương Anh

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
thuốc cao Actisô

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