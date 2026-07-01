Theo dõi suốt 2 tháng, phanh phui đường dây sản xuất thịt giả doanh thu 19 tỷ đồng, thu giữ 2,2 tấn thịt chất thành "núi"

Tháng 9/2024, Red Star News dẫn thông tin từ Công an huyện Phú Thuận, thành phố Tự Cống, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), cho biết cơ quan này vừa triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm giả quy mô lớn.

Theo cơ quan điều tra, đầu tháng 7, Công an huyện Phú Thuận nhận được phản ánh của người dân về việc thịt bò khô mua trên một nền tảng thương mại điện tử có mùi vị và hình thức khác biệt rõ rệt so với sản phẩm được bán tại các cửa hàng truyền thống. Người mua nghi ngờ đây là hàng giả nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, Đội Điều tra tội phạm về thực phẩm và môi trường đã thu thập mẫu sản phẩm và gửi đến cơ sở kiểm nghiệm chuyên nghiệp để xác định nguồn gốc thành phần thịt.

Sản phẩm thịt bò khô giả bị người tiêu dùng Trung Quốc khiếu nại

Kết quả giám định cho thấy mẫu được quảng cáo là "thịt bò khô" thực tế có chứa thành phần thịt lợn. Từ kết quả này, Công an huyện Phú Thuận đã thành lập tổ chuyên án để mở rộng điều tra.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 3 năm trước, hai vợ chồng nghi phạm Vương và Trương đã thuê một nhà xưởng tại tỉnh Thanh Hải để tổ chức sản xuất nhằm thu lợi bất chính.

Nhóm này mua thịt lợn khô đã qua chế biến tại địa phương, sau đó thuê một số người khác cắt, chia nhỏ, cân và đóng gói lại trước khi bán trên các nền tảng thương mại điện tử dưới tên gọi thịt bò khô.

Theo điều tra ban đầu, tổng doanh thu từ hoạt động này đã vượt 5 triệu NDT (19 tỷ đồng). Cơ quan công an cho biết các đối tượng chia thịt thành từng gói nặng khoảng 200-250 gam, cho thêm gói hút ẩm rồi đóng vào túi giấy màu vàng in nhãn "Thịt bò sấy khô". Mỗi gói được bán với giá khoảng 55 NDT (hơn 200.000 đồng).

Kho hàng thịt giả của hai vợ chồng đối tượng Vương

Theo lời khai của Vương, loại thịt lợn khô mà nhóm này mua đã được chế biến sẵn, có hình thức và mùi vị khá giống thịt bò khô nên người tiêu dùng rất khó phân biệt nếu không thường xuyên sử dụng sản phẩm.

Ngày 6/9/2024, lực lượng đặc nhiệm đồng loạt triển khai bắt giữ các nghi phạm, trong đó có vợ chồng đối tượng Vương, đồng thời thu giữ khoảng 2,27 tấn thịt bò khô giả chất thành "núi" trong kho hàng, hơn 130.000 bao bì đóng gói cùng 3 bộ thiết bị phục vụ sản xuất. Cả 5 nghi phạm đã bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế hình sự theo quy định của pháp luật Trung Quốc. Cơ quan công an sau đó tiếp tục điều tra để làm rõ toàn bộ đường dây và xử lý các cá nhân liên quan.

Theo ﻿Chengdu Business Daily