Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Theo dõi suốt 2 tháng, phanh phui đường dây sản xuất thịt giả doanh thu 19 tỷ đồng, thu giữ 2,2 tấn thịt chất thành "núi"

| | Sống

Theo dõi suốt 2 tháng, phanh phui đường dây sản xuất thịt giả doanh thu 19 tỷ đồng, thu giữ 2,2 tấn thịt chất thành "núi"

Sau khi nhận được tin báo của người tiêu dùng về việc thịt bò có hương vị lạ, cảnh sát Trung Quốc đã tiến hành điều tra.

Tháng 9/2024, Red Star News dẫn thông tin từ Công an huyện Phú Thuận, thành phố Tự Cống, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), cho biết cơ quan này vừa triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm giả quy mô lớn.

Theo cơ quan điều tra, đầu tháng 7, Công an huyện Phú Thuận nhận được phản ánh của người dân về việc thịt bò khô mua trên một nền tảng thương mại điện tử có mùi vị và hình thức khác biệt rõ rệt so với sản phẩm được bán tại các cửa hàng truyền thống. Người mua nghi ngờ đây là hàng giả nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, Đội Điều tra tội phạm về thực phẩm và môi trường đã thu thập mẫu sản phẩm và gửi đến cơ sở kiểm nghiệm chuyên nghiệp để xác định nguồn gốc thành phần thịt.

Theo dõi suốt 2 tháng, phanh phui đường dây sản xuất thịt giả doanh thu 19 tỷ đồng, thu giữ 2,2 tấn thịt chất thành "núi"- Ảnh 1.

Sản phẩm thịt bò khô giả bị người tiêu dùng Trung Quốc khiếu nại

Kết quả giám định cho thấy mẫu được quảng cáo là "thịt bò khô" thực tế có chứa thành phần thịt lợn. Từ kết quả này, Công an huyện Phú Thuận đã thành lập tổ chuyên án để mở rộng điều tra.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 3 năm trước, hai vợ chồng nghi phạm Vương và Trương đã thuê một nhà xưởng tại tỉnh Thanh Hải để tổ chức sản xuất nhằm thu lợi bất chính.

Nhóm này mua thịt lợn khô đã qua chế biến tại địa phương, sau đó thuê một số người khác cắt, chia nhỏ, cân và đóng gói lại trước khi bán trên các nền tảng thương mại điện tử dưới tên gọi thịt bò khô.

Theo điều tra ban đầu, tổng doanh thu từ hoạt động này đã vượt 5 triệu NDT (19 tỷ đồng). Cơ quan công an cho biết các đối tượng chia thịt thành từng gói nặng khoảng 200-250 gam, cho thêm gói hút ẩm rồi đóng vào túi giấy màu vàng in nhãn "Thịt bò sấy khô". Mỗi gói được bán với giá khoảng 55 NDT (hơn 200.000 đồng).

Theo dõi suốt 2 tháng, phanh phui đường dây sản xuất thịt giả doanh thu 19 tỷ đồng, thu giữ 2,2 tấn thịt chất thành "núi"- Ảnh 2.

Kho hàng thịt giả của hai vợ chồng đối tượng Vương

Theo dõi suốt 2 tháng, phanh phui đường dây sản xuất thịt giả doanh thu 19 tỷ đồng, thu giữ 2,2 tấn thịt chất thành "núi"- Ảnh 3.

Theo lời khai của Vương, loại thịt lợn khô mà nhóm này mua đã được chế biến sẵn, có hình thức và mùi vị khá giống thịt bò khô nên người tiêu dùng rất khó phân biệt nếu không thường xuyên sử dụng sản phẩm.

Ngày 6/9/2024, lực lượng đặc nhiệm đồng loạt triển khai bắt giữ các nghi phạm, trong đó có vợ chồng đối tượng Vương, đồng thời thu giữ khoảng 2,27 tấn thịt bò khô giả chất thành "núi" trong kho hàng, hơn 130.000 bao bì đóng gói cùng 3 bộ thiết bị phục vụ sản xuất. Cả 5 nghi phạm đã bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế hình sự theo quy định của pháp luật Trung Quốc. Cơ quan công an sau đó tiếp tục điều tra để làm rõ toàn bộ đường dây và xử lý các cá nhân liên quan.

Theo ﻿Chengdu Business Daily

Kim Linh

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
trung quốc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đúng 10 ngày nữa, 1 bệnh viện gần 5.000 tỷ đồng chính thức hoạt động sau hơn 10 năm chờ đợi: Quy mô 1.000 giường, đào tạo nhân sự từ nhiều năm trước

Đúng 10 ngày nữa, 1 bệnh viện gần 5.000 tỷ đồng chính thức hoạt động sau hơn 10 năm chờ đợi: Quy mô 1.000 giường, đào tạo nhân sự từ nhiều năm trước Nổi bật

CHÍNH THỨC: Link tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 của 34 tỉnh thành

CHÍNH THỨC: Link tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 của 34 tỉnh thành Nổi bật

Hai thủ khoa toàn quốc thi tốt nghiệp THPT 2026 cùng đạt 38,5 điểm

Hai thủ khoa toàn quốc thi tốt nghiệp THPT 2026 cùng đạt 38,5 điểm

10:40 , 01/07/2026
Nhận định, dự đoán tỷ số Mỹ vs Bosnia & Herzegovina: Chủ nhà tiến sâu

Nhận định, dự đoán tỷ số Mỹ vs Bosnia & Herzegovina: Chủ nhà tiến sâu

10:30 , 01/07/2026
Loạt chính sách y tế mới có hiệu lực từ 1/7

Loạt chính sách y tế mới có hiệu lực từ 1/7

10:27 , 01/07/2026
Chính thức từ hôm nay, hàng triệu người có BHXH, BHYT có thêm quyền lợi mới

Chính thức từ hôm nay, hàng triệu người có BHXH, BHYT có thêm quyền lợi mới

10:15 , 01/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên