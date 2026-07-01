Dùng 3 loại rau giúp hạ đường huyết, mỡ máu và cholesterol nấu cực nhanh thành 3 món siêu ngon cho bữa cơm nhà

Thời tiết mùa hè nóng ẩm, dễ khiến người ta cảm thấy nóng bức, khó chịu, chán ăn, gây tích tụ mỡ và đường trong cơ thể, dẫn đến sức khỏe không ổn định.

Thực ra, bạn không cần ăn quá nhiều đồ ăn bổ dưỡng vào mùa hè. Ăn nhiều món ăn theo mùa, nhẹ nhàng và chay sẽ giúp cơ thể bạn cảm thấy sảng khoai hơn. Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ 3 món ăn mùa hè siêu dễ làm và đơn giản.

Việc luân phiên ăn những thực phẩm này có thể giúp cơ thể thanh lọc cơ thể khỏi lượng mỡ thừa, kiểm soát lượng đường trong máu và giải nhiệt bên trong. Nên ăn chúng cách ngày để dễ dàng và thoải mái vượt qua mùa hè. Công thức rất đơn giản và cả người già lẫn trẻ em đều thích ăn.

1. Cà tím hấp trộn sốt tỏi ớt

Đây là món ăn thanh mát và sảng khoái. Cà tím là loại rau củ ngon và giá cả phải chăng nhất vào mùa hè. Nó có kết cấu mềm và mọng nước, và ưu điểm lớn nhất là nhẹ, không béo ngậy, ít dầu thừa. Món ăn này không cần chiên hay dùng nhiều dầu; nó nhẹ nhàng nhưng vẫn đậm đà hương vị.

Cà tím rất giàu chất xơ, có thể giúp làm chậm tốc độ tiêu hóa và hấp thu đường vào máu, ngăn chặn tình trạng đường huyết tăng vọt sau bữa ăn. Hợp chất polyphenol và chlorogenic acid trong cà tím cũng hỗ trợ giảm lượng đường. Hàm lượng chất xơ hòa tan cao hoạt động như một "tấm lưới" trong đường tiêu hóa, giúp đào thải bớt cholesterol xấu (LDL) ra khỏi cơ thể tự nhiên và ngăn ngừa biến chứng tim mạch.

Nguyên liệu: 2-3 quả cà tím dài, 3 tép tỏi, 1-2 quả ớt băm nhỏ, 2 thìa canh nước tương, 1 thìa canh giấm, một ít dầu mè.

Cách làm món cà tím trộn sốt tỏi ớt

Bước 1: Rửa sạch cà tím, cắt bỏ hai đầu, rồi hấp nguyên quả trong nồi khoảng 10 phút hoặc đến khi chín mềm (có thể dễ dàng xiên qua bằng đũa). Vớt ra để nguội. Xé cà tím thành từng sợi mỏng bằng tay và vắt bớt nước thừa.

Bước 2: Cho tỏi băm và ớt băm nhỏ vào một chiếc bát, thêm nước tương, một chút giấm và vài giọt dầu mè cho vừa ăn. Rưới nước sốt lên cà tím và trộn đều trước khi dùng.

Món ăn này có vị rất thanh mát, không ngấy, mềm mại và ngon miệng. Ăn cách ngày giúp cơ thể không bị nhờn rít hay bí bách, rất thích hợp cho mùa hè.

2. Mướp xào - Cấp nước, sảng khoái và bổ dưỡng

Mướp là thực phẩm tự nhiên xuất sắc giúp hạ đường huyết và cải thiện cholesterol. Trong mướp rất giàu chất xơ hòa tan và polysaccharide, giúp làm chậm quá trình giải phóng đường vào máu, giảm đỉnh đường huyết sau khi ăn. Bên cạnh đó, lượng chất xơ dồi dào đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa chất béo và kiểm soát cholesterol.

Ngoài ra, mướp có thể được coi là "thần dược cấp ẩm và làm mát" trong mùa hè, vì nó rất mọng nước và có vị ngọt, mềm, không béo. Ăn thường xuyên có thể giúp cơ thể chuyển hóa lượng đường dư thừa và các tạp chất, mang lại cảm giác thư giãn và thoải mái. Vào mùa hè nóng bức, khi bạn cảm thấy khó chịu, khô miệng và nghẹt mũi, ăn nhiều mướp có thể giúp thanh nhiệt và dưỡng ẩm hiệu quả.

Xào là cách nấu ăn đơn giản nhất tại nhà, giúp giữ nguyên hương vị ban đầu và làm cho món ăn ngon miệng hơn.

Nguyên liệu: 2-3 quả mướp hương (tuỳ kích thước), 3 tép tỏi băm, một chút muối, một ít dầu ăn, 1 quả ớt thái khoanh (tuỳ thích).

Cách làm món mướp xào

Bước 1: Gọt vỏ và rửa sạch mướp, sau đó cắt thành dải dài hoặc miếng mỏng tuỳ thích. Cho mướp vào bát, thêm chút muối rồi trộn đều, ướp trong khoảng 5 phút. Việc này giúp mướp tránh bị thâm đen và giữ mướp giòn ngon, tránh bị nhũn nát khi xào.

Bước 2: Cho một ít dầu vào chảo, đun nóng, thêm tỏi băm và ớt vào xào thơm. Tiếp đó thêm mướp vào và xào nhanh trên lửa lớn. Xào đến khi mướp mềm và tiết ra nước, sau đó nêm thêm chút nước tương, dầu hào cho vừa ăn. Đảo đều và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

Món này chỉ mất vài phút để xào, có vị ngọt, thanh mát và không ngấy, bạn sẽ không bao giờ thấy ngán khi ăn mỗi ngày. Đây cũng là món ăn tuyệt vời giúp bạn giải nhiệt trong mùa hè.

3. Rau mồng tơi xào tỏi - Thanh mát và sảng khoái, mang lại cảm giác dễ chịu

Nhiều người không thường xuyên ăn rau mồng tơi bởi không thích vị hơi nhớt dính, mà không biết rằng đó là một chất có công dụng tuyệt vời cho sức khoẻ. Chất nhầy (pectin) và hàm lượng chất xơ dồi dào trong rau mồng tơi hoạt động như một "tấm lưới" làm chậm quá trình hấp thu đường và cholesterol vào máu, từ đó giúp kiểm soát và ổn định đường huyết rất hiệu quả. Bên cạnh đó nhờ giàu chất xơ, mà loại rau xanh lá này đặc biệt tốt cho việc làm sạch ruột, chống táo bón và loại bỏ lượng mỡ và nước dư thừa tích tụ trong cơ thể. Nó thanh nhẹ và không gây cảm giác nặng nề. Cách làm món ăn này cũng rất nhanh và dễ, đồng thời giữ được độ tươi ngon tối đa.

Nguyên liệu: 500g rau mồng tơi, tỏi, 5 tép tỏi băm, một ít dầu ăn, gia vị, dầu hào, bột nêm.

Cách làm món rau mồng tơi xào tỏi

Bước 1: Nhặt bỏ phần cuống già, cứng của rau mồng tơi, chỉ lấy phần lá và ngọn non. Sau đó rửa sạch và để ráo rau mồng tơi. Đập dập và băm nhỏ tỏi. Nếu thích vị cay, bạn có thể thái 1 quả ớt thành các khoanh nhỏ.

Bước 2: Đặt chảo lên bếp, đun nóng cùng chút dầu ăn. Sau đó cho tỏi băm và ớt vào xào đến khi dậy mùi thơm. Tiếp đó cho rau mồng tơi vào xào nhanh. Khi lá mềm và chuyển sang màu xanh tươi, rắc chút gia vị, dầu hào cùng bột nêm rồi đảo đều cho ngấm. Lấy món ăn ra đĩa là có thể thưởng thức.

Món ăn này có hương vị êm dịu và tinh tế, không nhạt nhẽo cũng không béo ngậy.

Vào mùa hè, bạn nên ăn nhiều hơn 3 món rau này, luân phiên nhau 2 ngày một lần. Chúng có vị thanh mát, giúp giải nhiệt cho cơ thể, mang lại cảm giác nhẹ nhàng và thoải mái suốt mùa hè.