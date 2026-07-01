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Danh sách địa điểm khám sức khỏe định kỳ miễn phí tại Hà Nội ngày 1/7

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Hôm nay 1/7, Hà Nội khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân tại 49 điểm.

Theo kế hoạch của thành phố, đối tượng được khám sức khỏe là toàn bộ người dân sinh sống trên địa bàn thành phố Hà Nội thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên, có xác nhận qua VNeID, ước khoảng 9,2 triệu người và được chia thành 5 nhóm.

Trong đó, ngay từ 1/7, ưu tiên khám trước cho nhóm 1 gồm người cao tuổi, khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người có công, mắc bệnh mạn tính, vùng khó khăn với khoảng gần 1,7 triệu người; nhóm 5 (lao động tự do, buôn bán…) và trẻ em dưới 6 tuổi với khoảng hơn 2 triệu người.

Đặc biệt, tập trung ưu tiên khám sức khỏe cho người dân tại 16 phường, xã ven Sông Hồng, gồm: Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng.

Sở Y tế phân công các bệnh viện, phòng khám đa khoa trực tiếp cử bác sĩ khám và hỗ trợ trang thiết bị cho các trạm y tế như Bệnh viện Thanh Nhàn, Đức Giang, Xanh Pôn, Hòe Nhai, Lão khoa Hà Nội, đa khoa Đông Anh, Gia Lâm, Thường Tín, Mê Linh… để bảo đảm công tác khám được hiệu quả nhất.

Danh sách địa điểm khám sức khỏe định kỳ miễn phí tại Hà Nội từ ngày 1/7- 2/7:

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện cho hay chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí chính thức được triển khai đồng loạt toàn thành phố, đánh dấu bước khởi đầu cho một chính sách chăm sóc sức khỏe toàn dân có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Hà Nội.

Với sự chuẩn bị đồng bộ của ngành y tế và chính quyền cơ sở, cùng quyết tâm đưa dịch vụ y tế đến gần người dân hơn, chương trình không chỉ góp phần phát hiện sớm bệnh tật mà còn hiện thực hóa mục tiêu để mỗi người dân Thủ đô đều được quản lý sức khỏe chủ động, toàn diện và liên tục theo vòng đời, nâng cao chất lượng sống, đảm bảo an sinh bền vững.

Công bố chi tiết danh mục khám sức khỏe định kì miễn phí tại Hà Nội

Theo Việt Linh/VTCnews

VTCnews

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