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Đại học Quốc gia Hà Nội áp mức điểm sàn 19 đối với 12 trường thành viên

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Đại học Quốc gia Hà Nội quy định điểm sàn xét tuyển năm 2026 là 19 điểm đối với 12 trường thành viên, áp dụng cho nhiều phương thức tuyển sinh.

Tối 1/7, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU) công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) năm 2026 đối với 12 trường thành viên là 19 điểm. Thí sinh đạt từ mức điểm này trở lên mới đủ điều kiện đăng ký xét tuyển theo quy định của nhà trường.

Theo thông báo, mức điểm sàn 19 được tính theo tổng điểm của 3 môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, chưa nhân hệ số và đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có).

Đối với phương thức sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực (HSA), điểm thi sẽ được quy đổi tương đương sang thang điểm 30 và áp dụng cùng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là 19 điểm.

Với các phương thức xét tuyển khác như sử dụng chứng chỉ quốc tế (SAT, A-Level, ACT), xét tuyển kết hợp, xét tuyển có thi năng khiếu hoặc phỏng vấn kết hợp học bạ hay điểm thi tốt nghiệp THPT, các trường thành viên sẽ thực hiện quy đổi tương đương trước khi công bố mức điểm sàn cụ thể.

Đại học Quốc gia Hà Nội quy định điểm sàn xét tuyển năm 2026 là 19 điểm đối với 12 trường thành viên. (Ảnh: VNU)

Riêng các ngành thuộc khối đào tạo giáo viên, pháp luật và sức khỏe, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào sẽ được các trường thành viên công bố sau, nhưng không thấp hơn mức sàn chung của Đại học Quốc gia Hà Nội và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Năm 2026, Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến tuyển gần 21.400 sinh viên đại học chính quy cho 166 ngành và chương trình đào tạo. Trong số này, khoảng 17.000 sinh viên sẽ học tập tại khu đô thị đại học Hòa Lạc.

Về học phí , năm học 2026-2027, mức thu của các trường thành viên dao động từ 17,9 triệu đồng đến khoảng 130 triệu đồng mỗi năm, tùy ngành và chương trình đào tạo.

Nhà trường cũng tiếp tục áp dụng quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ sang điểm môn Ngoại ngữ để xét tuyển kết hợp. Theo quy định, thí sinh có IELTS 5.5 được quy đổi thành 8 điểm Tiếng Anh, trong khi IELTS từ 7.5 trở lên được quy đổi thành 10 điểm.

Theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh sẽ đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7. Điểm chuẩn của các cơ sở giáo dục đại học sẽ được công bố sau 17h ngày 9/8.

Theo Lệ Thu/VTC News

VTC News

Từ Khóa:
phạm băng băng

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