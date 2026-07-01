Cựu thí sinh Đường Lên Đỉnh Olympia trở thành thủ khoa khối B00 của tỉnh Hà Tĩnh với 29,75 điểm

Từng là thí sinh chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia, Lê Thị Hoài Thu, học sinh lớp 12A1 Trường THPT Cẩm Bình (Hà Tĩnh) mới đây lại gây ấn tượng khi xuất sắc trở thành thủ khoa khối B00 đồng thời là thí sinh có tổng điểm cao nhất toàn tỉnh Hà Tĩnh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với 29,75 điểm, gồm 10 điểm Toán, 10 điểm Hóa học và 9,75 điểm Sinh học.

Việc một nữ sinh đến từ trường THPT không chuyên đạt thành tích cao nhất tỉnh như vậy không nghi ngờ gì chính là niềm tự hào lớn của thầy cô, gia đình và bạn bè. Khoảnh khắc tra cứu điểm thi, Thu vẫn chưa hết xúc động. Nữ sinh cho biết mình thức dậy từ khoảng 6 giờ sáng để liên tục làm mới trang tra cứu.

Dù điểm số không quá khác so với dự đoán, việc biết mình là thủ khoa toàn tỉnh vẫn khiến Thu thực sự bất ngờ. Người đầu tiên Thu gọi điện báo tin là mẹ và niềm vui của mẹ ở đầu dây bên kia càng khiến Thu xúc động hơn.

Lê Thị Hoài Thu là thủ khoa khối B00 Hà Tĩnh. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Sinh ra trong gia đình có hai chị em ở thôn Đông Mỹ, xã Cẩm Bình, bố mẹ Thu đều làm nghề nông. Hơn 1 năm nay, cả hai chuyển sang làm công nhân tại Kỳ Anh, cách nhà hơn 50km để có thêm thu nhập chăm lo cho các con.

Điều kiện kinh tế không dư dả khiến Thu từ nhỏ ít có cơ hội học thêm như nhiều bạn bè cùng trang lứa. Thay vì phụ thuộc vào các lớp học thêm, nữ sinh lựa chọn tự học từ bài giảng của thầy cô, tài liệu tham khảo, những bộ đề được giáo viên hướng dẫn và bạn bè chia sẻ.

Được biết, cựu thí sinh Olympia có ước mơ trở thành bác sĩ. Ước mơ này của nữ sinh không bắt nguồn từ những thành tích học tập mà được nuôi dưỡng từ tình yêu dành cho gia đình. Ông bà nội của Thu tuổi đã cao, thường xuyên đau ốm nên từ nhỏ Thu đã mong muốn theo học ngành Y để sau này có thể chăm sóc người thân và giúp đỡ nhiều bệnh nhân khác. Mục tiêu của Thu là trở thành sinh viên ngành Y đa khoa của Trường Đại học Y Hà Nội.

Hành trình chinh phục ngôi vị thủ khoa của Hoài Thu chủ yếu được xây dựng từ những giờ học trên lớp và khoảng thời gian tự học tại nhà. Ngoài việc học với thầy cô ở trường, nữ sinh gần như không tham gia các "lò" luyện thi. Đến năm lớp 12, Thu mới học thêm nhiều hơn nhưng vẫn xem tự học là nền tảng quan trọng nhất.

Hoài Thu chia sẻ niềm vui cùng ông bà khi tra cứu điểm thi. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Bên cạnh việc học, Thu duy trì thời gian biểu khoa học, không thức quá khuya, cố gắng ngủ đủ giấc và dậy sớm ôn bài để giữ sức khỏe. Sau những giờ học căng thẳng, cô bạn thường vẽ tranh và nghe nhạc để thư giãn. Theo nữ sinh, điều may mắn nhất là bố mẹ chưa bao giờ tạo áp lực về điểm số mà chỉ cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để nữ sinh học tập. Chính sự tin tưởng ấy trở thành động lực để em luôn tự nhắc mình phải cố gắng nhiều hơn.

Thành tích học tập của Hoài Thu đã được khẳng định từ nhiều năm trước. Từ lớp 8, Thu là thành viên đội tuyển Hóa học, từng đạt giải Khuyến khích môn Toán cấp huyện, giải Nhì Hóa học cấp tỉnh lớp 9, giải Ba học sinh giỏi Hóa học cấp tỉnh ở lớp 10 và lớp 11. Đến năm lớp 12, Thu xuất sắc giành giải Nhất học sinh giỏi tỉnh môn Hóa học.

Không chỉ học giỏi, Thu còn là Học sinh 3 tốt năm học 2025-2026, tích cực tham gia các hoạt động của trường và của lớp, được bạn bè yêu mến bởi sự thân thiện, mạnh dạn và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người.

Đặc biệt, chỉ một ngày trước khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi, nữ sinh vinh dự được kết nạp Đảng cùng 15 học sinh ưu tú của Trường THPT Cẩm Bình, đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trước khi khép lại quãng đời học sinh.

Một dấu ấn khác trong hành trình trưởng thành của Hoài Thu là việc tham gia chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia khi học lớp 11. Thu chia sẻ từ nhỏ đã rất ngưỡng mộ thí sinh của chương trình và luôn mong muốn có một lần được thử sức.

Hoài Thu Từng là thí sinh chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Sau khi được cô giáo chủ nhiệm Trần Thị Hiến đề cử, Thu đăng ký tham gia và vượt qua vòng thi tuần. Dù không vào sâu hơn, trải nghiệm ấy giúp nữ sinh nhận ra còn rất nhiều bạn giỏi để học hỏi và trở thành động lực để nỗ lực hơn mỗi ngày.

Từ cô học trò của một ngôi trường không chuyên đến vị trí thủ khoa khối B00 và thủ khoa toàn tỉnh Hà Tĩnh, hành trình của Lê Thị Hoài Thu là minh chứng rằng thành công không phụ thuộc vào xuất phát điểm hay môi trường học tập, mà được tạo nên từ mục tiêu rõ ràng, phương pháp học tập đúng đắn, sự đồng hành của gia đình, thầy cô và trên hết là ý chí bền bỉ.