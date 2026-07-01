Khảo sát 422 bệnh nhân ung thư gan: Đều có 6 điểm chung này, không chỉ do rượu bia

Một khảo sát do Đại học Chiết Giang (Trung Quốc) thực hiện trên 422 bệnh nhân ung thư gan cho thấy nhiều trường hợp có chung những yếu tố nguy cơ liên quan đến lối sống, bệnh nền và thói quen sinh hoạt. Đáng chú ý, không ít bệnh nhân từng cho rằng mình vẫn khỏe mạnh hoặc chỉ thực hiện các gói khám sức khỏe định kỳ cơ bản nên chưa phát hiện được những bất thường ở gan.

1. Nhiễm virus viêm gan B hoặc viêm gan C nhưng chủ quan

Viêm gan B và viêm gan C vẫn là những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến ung thư gan. Điều đáng nói là virus có thể tồn tại trong cơ thể nhiều năm mà không gây triệu chứng rõ rệt, khiến nhiều người lầm tưởng bệnh đã ổn nếu chỉ số men gan bình thường.

Nhiều bệnh nhân trong khảo sát có tiền sử nhiễm viêm gan nhưng không theo dõi và điều trị thường xuyên. Trong thời gian dài, tình trạng viêm mạn tính có thể khiến tế bào gan liên tục bị tổn thương, làm tăng nguy cơ tiến triển thành ung thư.

(Ảnh Internet)

2. Uống rượu thường xuyên trong nhiều năm

Không phải chỉ những người uống rượu đến mức say xỉn hay nghiện rượu nặng mới có nguy cơ mắc ung thư gan. Nhiều bệnh nhân trong khảo sát chỉ duy trì thói quen uống một lượng nhỏ rượu mỗi ngày hoặc uống gần như hằng ngày trong suốt 10-20 năm.

Khi rượu đi vào cơ thể, gan là cơ quan chính đảm nhiệm việc chuyển hóa và đào thải cồn. Trong quá trình này, acetaldehyde (một sản phẩm trung gian được tạo ra khi phân hủy rượu) có thể gây tổn thương tế bào gan và thúc đẩy phản ứng viêm. Nếu tình trạng này lặp đi lặp lại trong thời gian dài, các tế bào gan sẽ dần bị tổn thương, làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ do rượu, viêm gan do rượu, xơ gan và cuối cùng là ung thư gan.

Điều đáng lưu ý là gan có khả năng bù trừ khá tốt nên nhiều người không xuất hiện triệu chứng rõ rệt trong nhiều năm. Đến khi cơ thể có các biểu hiện như mệt mỏi, sụt cân, đau tức vùng hạ sườn phải hoặc vàng da thì tổn thương gan thường đã tiến triển đáng kể.

3. Gan nhiễm mỡ do rối loạn chuyển hóa

Bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa đang ngày càng được xem là một yếu tố nguy cơ quan trọng của ung thư gan.

Ngay cả những người không uống rượu và không mắc viêm gan vẫn có thể đối mặt với nguy cơ nếu bị béo bụng, rối loạn đường huyết, mỡ máu hoặc thừa cân kéo dài. Khi gan nhiễm mỡ tiến triển thành viêm, nguy cơ tổn thương gan cũng tăng theo.

4. Thường xuyên ăn thực phẩm có nguy cơ nhiễm aflatoxin

Aflatoxin là độc tố do nấm mốc sinh ra, có thể xuất hiện trong ngũ cốc, đậu phộng, ngô, các loại hạt hoặc dầu ăn bảo quản không đúng cách.

Nhiều bệnh nhân có thói quen sử dụng thực phẩm để lâu hoặc bảo quản kém trong thời gian dài. Đặc biệt, ở người đã nhiễm virus viêm gan B, việc tiếp xúc với aflatoxin có thể làm tăng nguy cơ ung thư gan cao hơn đáng kể so với chỉ có một yếu tố nguy cơ.

(Ảnh Internet)

5. Thức khuya, ít vận động trong thời gian dài

Nhiều bệnh nhân trong khảo sát có điểm chung là duy trì lối sống ít vận động và thường xuyên thức khuya.

Việc rối loạn đồng hồ sinh học kéo dài có thể ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất, trong khi ít vận động làm tăng nguy cơ béo phì, giảm độ nhạy insulin và thúc đẩy gan nhiễm mỡ. Đây đều là những yếu tố có thể góp phần làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về gan.

6. Chưa thực hiện các xét nghiệm tầm soát phù hợp

Khám sức khỏe định kỳ vẫn là một trong những biện pháp quan trọng giúp theo dõi tình trạng sức khỏe và phát hiện sớm nhiều bệnh lý. Tuy nhiên, ở một số trường hợp có nguy cơ cao, các gói khám thông thường có thể chưa đủ để phát hiện những tổn thương gan rất nhỏ ở giai đoạn sớm. Không ít bệnh nhân vẫn có kết quả khám sức khỏe bình thường trong vòng vài tháng trước khi được chẩn đoán ung thư gan.

Nguyên nhân là các gói khám sức khỏe thông thường chủ yếu gồm xét nghiệm chức năng gan và siêu âm bụng, trong khi những tổn thương gan rất nhỏ có thể chưa được phát hiện. Đối với người thuộc nhóm nguy cơ cao, việc kết hợp thêm các xét nghiệm như alpha-fetoprotein (AFP) và các phương pháp sàng lọc chuyên sâu theo chỉ định của bác sĩ có thể giúp tăng khả năng phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm.

(Ảnh Internet)

Mô hình nguy cơ của ung thư gan đang dần thay đổi. Nếu trước đây bệnh chủ yếu liên quan đến viêm gan virus, thì hiện nay các yếu tố chuyển hóa như béo phì, gan nhiễm mỡ, tiểu đường và chế độ ăn uống thiếu lành mạnh cũng ngày càng đóng vai trò quan trọng.

Các chuyên gia khuyến cáo mỗi người nên duy trì cân nặng hợp lý, hạn chế rượu bia, phòng ngừa và điều trị viêm gan theo hướng dẫn của bác sĩ, xây dựng chế độ ăn cân bằng, tăng cường vận động và khám sức khỏe định kỳ. Đối với những người thuộc nhóm nguy cơ cao, việc sàng lọc chuyên sâu theo chỉ định của bác sĩ có thể giúp phát hiện bệnh sớm và nâng cao hiệu quả điều trị.

Theo Toutiao