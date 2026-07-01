Ung thư có thể được phát hiện qua bàn tay? Bác sĩ cảnh báo: Xuất hiệu 5 dấu hiệu này, đừng nên chủ quan

Một số thay đổi ở ngón tay, móng tay hoặc da bàn tay có thể liên quan đến bệnh lý của phổi, gan, tim mạch hay các cơ quan khác. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng những dấu hiệu này không đồng nghĩa với việc chắc chắn mắc ung thư mà chỉ là biểu hiện gợi ý, cần được kết hợp với thăm khám lâm sàng và các xét nghiệm để xác định nguyên nhân.

Nốt ruồi hoặc vệt màu trên móng tay thay đổi bất thường

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Nốt ruồi là tổn thương sắc tố da khá phổ biến và phần lớn đều là lành tính. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi ở lòng bàn tay, ngón tay hoặc những vị trí thường xuyên cọ xát đột ngột tăng kích thước, thay đổi màu sắc, có bờ không đều, chảy máu hoặc loét thì cần được bác sĩ da liễu thăm khám để loại trừ nguy cơ ung thư hắc tố da.

Bên cạnh đó, những dải sắc tố màu nâu hoặc đen xuất hiện dưới móng tay cũng không nên xem nhẹ. Nếu các vệt này ngày càng rộng, màu sắc không đồng đều hoặc lan ra vùng da quanh móng trong thời gian ngắn, người bệnh nên đi khám sớm vì đây có thể là biểu hiện của ung thư hắc tố dưới móng, dù trên thực tế vẫn có nhiều nguyên nhân lành tính khác gây nên tình trạng này.

Xuất hiện sao mạch hình mạng nhện

Sao mạch là những tổn thương mạch máu nhỏ có hình dạng giống mạng nhện, thường xuất hiện ở mặt, cổ, ngực hoặc cánh tay. Hiện tượng này có thể xuất hiện ở phụ nữ mang thai hoặc trong tuổi dậy thì do sự thay đổi nội tiết và thường không đáng lo ngại.

Tuy nhiên, nếu các tổn thương này xuất hiện nhiều ở người trưởng thành, đặc biệt khi đi kèm các triệu chứng như vàng da, mệt mỏi hoặc phù, đây có thể là dấu hiệu cho thấy chức năng gan đang bị ảnh hưởng. Một số bệnh lý như viêm gan mạn tính, xơ gan, suy gan và trong một số trường hợp là ung thư gan đều có thể liên quan đến sự xuất hiện của sao mạch mạng nhện. Vì vậy, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được xác định nguyên nhân.

Ngón tay dùi trống

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Ngón tay dùi trống là tình trạng đầu ngón tay to và tròn hơn bình thường, phần móng cong xuống rõ rệt khiến góc giữa móng và nền móng tăng lên. Đây là dấu hiệu thường liên quan đến tình trạng thiếu oxy kéo dài trong cơ thể.

Biểu hiện này có thể gặp ở người mắc các bệnh lý về phổi như ung thư phổi, giãn phế quản hoặc áp xe phổi mạn tính. Ngoài ra, một số bệnh tim bẩm sinh hay bệnh lý đường tiêu hóa như viêm loét đại tràng cũng có thể gây ra ngón tay dùi trống. Mặc dù vậy, không phải mọi bệnh nhân ung thư phổi đều có dấu hiệu này và ngược lại, ngón tay dùi trống cũng không đồng nghĩa với việc mắc ung thư. Đây chỉ là một dấu hiệu gợi ý cần được bác sĩ đánh giá.

Sưng hoặc đau ngón tay

Ngón tay sưng đau có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, phổ biến nhất là viêm khớp dạng thấp, chấn thương, nhiễm trùng hoặc phù bạch huyết.

Ở một số bệnh nhân ung thư, đặc biệt là người mắc ung thư vú có di căn hạch nách hoặc sau điều trị, tình trạng phù bạch huyết có thể khiến cánh tay và bàn tay bị sưng. Tuy nhiên, đây không phải là dấu hiệu đặc hiệu của ung thư và chỉ xuất hiện ở một số trường hợp nhất định.

Nếu ngón tay sưng kéo dài, đau nhiều, hạn chế vận động hoặc kèm theo các triệu chứng bất thường khác, người bệnh không nên chủ quan.

Da tay vàng bất thường

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Da tay vàng bất thường có thể là dấu hiệu của vàng da - liên quan đến bệnh gan, ung thư tụy hoặc ung thư đường mật. Khi ống mật bị tắc, bilirubin trong máu tăng, gây vàng da toàn thân.

Các chuyên gia lưu ý rằng những thay đổi ở bàn tay chỉ mang tính gợi ý và có thể liên quan đến rất nhiều bệnh lý khác nhau, từ các rối loạn lành tính cho đến những bệnh lý nghiêm trọng. Không có dấu hiệu nào đủ cơ sở để khẳng định một người mắc ung thư chỉ bằng việc quan sát bàn tay.

Vì vậy, nếu phát hiện các biểu hiện bất thường kéo dài hoặc ngày càng tiến triển, người dân nên đến cơ sở y tế để được thăm khám. Việc phát hiện sớm nguyên nhân không chỉ giúp chẩn đoán ung thư nếu có mà còn góp phần điều trị hiệu quả nhiều bệnh lý khác trước khi xảy ra biến chứng.

Theo Toutiao