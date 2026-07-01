5 điều xảy ra khi ngủ có thể là lời “cầu cứu” của tim, thận, đường hô hấp, hầu hết mọi người đều tưởng là chuyện bình thường

Giấc ngủ không chỉ giúp cơ thể nghỉ ngơi mà còn phản ánh tình trạng hoạt động của nhiều cơ quan. Theo các chuyên gia, nếu một số bất thường khi ngủ xuất hiện thường xuyên và kéo dài, đây có thể là tín hiệu cảnh báo các vấn đề ở tim, thận, đường hô hấp hoặc rối loạn chuyển hóa, cần được kiểm tra sớm thay vì chỉ nghĩ là do mệt mỏi hay tuổi tác.

1. Ngáy to, ngừng thở rồi giật mình tỉnh giấc

Nhiều người cho rằng ngáy là hiện tượng bình thường, nhưng nếu ngáy lớn kèm theo những khoảng ngừng thở vài chục giây, sau đó đột ngột tỉnh dậy vì hụt hơi hoặc thở hổn hển thì không nên chủ quan.

Đây có thể là biểu hiện của hội chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn. Khi ngủ, các mô mềm ở vùng họng bị chùng xuống, làm hẹp hoặc tắc đường thở, khiến cơ thể liên tục rơi vào tình trạng thiếu oxy.

(Ảnh Internet)

Nếu tình trạng này kéo dài, nguy cơ tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim, nhồi máu não và nhiều bệnh tim mạch khác có thể tăng lên. Người thường xuyên gặp tình trạng này, đặc biệt từ ba lần mỗi tuần trở lên, nên đến cơ sở y tế để được đánh giá giấc ngủ và mức độ thiếu oxy trong khi ngủ.

2. Đang ngủ phải ngồi bật dậy vì khó thở

Nếu thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm với cảm giác tức ngực, khó thở và chỉ thấy dễ chịu hơn khi ngồi dậy, đây có thể không đơn thuần là một cơn ác mộng.

Triệu chứng này có thể liên quan đến khó thở kịch phát về đêm - tình trạng thường gặp khi chức năng tim suy giảm. Khi nằm, lượng máu dồn về tim nhiều hơn khiến tim phải làm việc nặng hơn, gây ứ máu ở phổi và tạo cảm giác khó thở.

Nếu hiện tượng tái diễn nhiều lần, người bệnh nên kiểm tra chức năng tim để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

(Ảnh Internet)

3. Thức dậy lúc 3-5 giờ sáng và không thể ngủ lại

Không ít người thường xuyên tỉnh giấc vào khoảng 3-5 giờ sáng rồi trằn trọc hàng giờ mà không thể ngủ tiếp.

Các chuyên gia cho rằng tình trạng này có thể liên quan đến sự rối loạn nhịp sinh học hoặc mất cân bằng hormone, đặc biệt khi đi kèm căng thẳng kéo dài hoặc viêm mạn tính.

Việc thức giấc quá sớm trong thời gian dài sẽ làm giảm thời gian ngủ sâu - giai đoạn quan trọng giúp cơ thể phục hồi và hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả. Nếu triệu chứng kéo dài, người bệnh nên tìm nguyên nhân thay vì chỉ sử dụng đồ uống hoặc thuốc hỗ trợ giấc ngủ.

4. Đi tiểu nhiều hơn hai lần mỗi đêm

Thức dậy đi tiểu một lần có thể là bình thường, nhưng nếu phải đi tiểu từ hai lần trở lên mỗi đêm dù không uống nhiều nước trước khi ngủ thì cần lưu ý.

Đây có thể là biểu hiện của suy giảm chức năng cô đặc nước tiểu của thận hoặc liên quan đến rối loạn đường huyết. Việc đường huyết tăng cao cũng có thể khiến cơ thể đào thải nhiều nước hơn, dẫn đến tiểu đêm kéo dài.

Trong trường hợp triệu chứng diễn ra thường xuyên, người bệnh nên kiểm tra nước tiểu, đường huyết và chức năng thận để xác định nguyên nhân, thay vì chỉ cố gắng hạn chế uống nước vào buổi tối.

5. Tay chân tê bì, đau nhức, phải cử động mới đỡ

Một số người thường cảm thấy chân tay tê, đau nhức hoặc như có kiến bò khi vừa ngủ, chỉ giảm bớt sau khi đứng dậy đi lại hoặc thay đổi tư thế. Tình trạng này có thể liên quan đến hội chứng chân không yên hoặc thiếu sắt kéo dài. Thiếu sắt có thể ảnh hưởng đến việc cung cấp oxy cho các đầu dây thần kinh, từ đó gây ra cảm giác khó chịu ở chân tay vào ban đêm.

(Ảnh Internet)

Nếu các triệu chứng xuất hiện thường xuyên, việc chỉ xoa bóp hoặc chườm nóng sẽ không giải quyết được nguyên nhân. Người bệnh nên đi khám để được đánh giá tình trạng tuần hoàn và dinh dưỡng, đồng thời bổ sung sắt khi cần thiết theo hướng dẫn của bác sĩ.

Một bất thường đơn lẻ trong giấc ngủ chưa chắc là dấu hiệu của bệnh lý nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu các triệu chứng kể trên xuất hiện thường xuyên, kéo dài từ khoảng 3 tháng trở lên hoặc đi kèm mệt mỏi ban ngày, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được kiểm tra chức năng tim, thận, đường hô hấp, đường huyết và các rối loạn chuyển hóa.

Bên cạnh đó, việc duy trì giờ ngủ - thức cố định, hạn chế ăn quá mặn hoặc quá ngọt trước giờ ngủ, tránh sử dụng thiết bị điện tử vào buổi tối, kiểm soát cân nặng và khám sức khỏe định kỳ cũng được xem là những biện pháp giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ và giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.

Theo Toutiao