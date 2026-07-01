Chồng bị rắn cắn, vợ dùng miệng hút nọc độc, cả 2 đều nhập viện

Theo tờ Nhân dân Nhật báo, một nông dân ở huyện Nguyên Dương, tỉnh Hồng Hà, Vân Nam, Trung Quốc, đã bị rắn hổ mang ẩn nấp trong đám cỏ cắn vào ngón tay khi đang làm việc trên đồng. Ông lập tức xuất hiện các triệu chứng nhiễm độc, bao gồm sưng, đau vết thương, chóng mặt và mệt. Trong cơn hoảng loạn, vợ ông đã trực tiếp hút nọc độc bằng miệng.

Sau khi người nông dân được đưa đến bệnh viện cấp cứu, vợ ông bắt đầu cảm thấy tê môi và lưỡi. Cảm giác tê dần lan ra mặt và tay chân. Ngày hôm sau, bà cảm thấy yếu ớt và đau nhức toàn thân. Gia đình liền đưa bà đến Bệnh viện Nhân dân số 3 tỉnh Hồng Hà để điều trị.

Một nông dân bị rắn hổ mang cắn vào ngón tay. (Ảnh: Nhân dân Nhật báo)

Các bác sĩ giải thích rằng sau khi người nông dân bị rắn hổ mang cắn, chất độc thần kinh đã xâm nhập vào cơ thể ông. Người vợ đã hút nọc độc ra, khiến niêm mạc miệng tiếp xúc trực tiếp với nồng độ nọc rắn cao, dẫn đến ngộ độc nọc rắn thứ phát. Chất độc thần kinh nhanh chóng xâm nhập vào máu, gây ra các triệu chứng như tê liệt toàn thân. Nếu việc điều trị bị trì hoãn dù chỉ một chút, cả 2 người đều có thể phải đối mặt với các tình trạng nguy kịch như suy hô hấp và rối loạn nhịp tim, đe dọa tính mạng bất cứ lúc nào.

Sau khi đánh giá nhanh, bệnh viện xác định con rắn là rắn hổ mang Bengal, một loài rắn bản địa của Vân Nam. Họ ngay lập tức tiêm thuốc giải độc cho cả 2 người, đồng thời làm sạch vết thương và khử độc. Sau điều trị, các triệu chứng tê toàn thân của cả 2 bệnh nhân dần thuyên giảm, các chỉ số sinh tồn ổn định và họ đã qua khỏi nguy hiểm.

Rắn hổ mang rất phổ biến ở tỉnh Hồng Hà. (Ảnh: Bệnh viện Nhân dân số 3 tỉnh Hồng Hà)

Bệnh viện cảnh báo rằng việc hút vết cắn của rắn độc có thể dễ dàng gây ngộ độc thứ phát cho người cứu hộ. Vết rắn cắn là những vết thương nhỏ như lỗ kim và hầu hết nọc độc đã nhanh chóng thấm vào mô dưới da và máu. Việc hút bằng miệng đơn giản là không đủ để loại bỏ nọc độc đã ngấm sâu. Hơn nữa, việc cố gắng rạch vết thương để dẫn nọc độc ra ngoài là cực kỳ nguy hiểm, có thể gây chảy máu ồ ạt, làm tăng khả năng nhiễm trùng và dễ dẫn đến loét, hoại tử mô, làm tăng tốc độ lan truyền độc tố và làm trầm trọng thêm tình trạng của nạn nhân.