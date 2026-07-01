Người phụ nữ 30 tuổi kiên trì ăn củ rẻ bèo này mỗi sáng, 3 tháng sau khám gan bác sĩ hỏi: Cô đã ăn gì?

Bác sĩ Qian Zhenghong, Giám đốc Trung tâm Điều trị và Phòng ngừa Bệnh Gan tại Bệnh viện Chang Gung Memorial (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết rằng chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong điều trị gan nhiễm mỡ. Trong số bệnh nhân gần đây của ông, có một người phụ nữ 30 tuổi họ Chúc đã khiến bác sĩ Qian phải bất ngờ vì kết quả kiểm tra gan sau 3 tháng.

Cụ thể, cô Chúc được chẩn đoán mắc bệnh gan nhiễm mỡ và cần thay đổi chế độ ăn uống kết hợp giảm cân để điều trị. Kể từ đó, sáng nào cô cũng ăn khoai lang. Ba tháng sau, khi tái khám bác sĩ Qian bất ngờ vì cô đã giảm được hơn 5kg, bệnh gan nhiễm mỡ có thể nói là gần như biến mất. Trong khi đó, cô Chúc không sử dụng thuốc hay tập thể dục cường độ cao, chỉ đơn giản dùng khoai lang thay cho bánh mì (món cô yêu thích trước đây) trong bữa sáng mỗi ngày.

Người phụ nữ "đánh bại" gan nhiễm mỡ mức độ nhẹ sau 3 tháng ăn khoai lang kiểu lạ đời (Ảnh minh họa)

Tại sao ăn khoai lang lại "đánh bại" gan nhiễm mỡ?

Chính cô Chúc kể, Trước đây cô thường có thói quen ăn bánh mì trắng và bánh mì ngọt vào bữa sáng, uống kèm nước ép trai cây đóng chai hoặc sữa. Bác sĩ Qian từng giải thích với cô rằng kiểu ăn sáng nạp quá nhiều carbohydrate tinh chế và đường fructose này chính là thủ phạm khiến đường huyết tăng vọt và làm tích tụ mỡ gan nhanh chóng. Nên ông khuyên cô đổi cách ăn sáng khác lành mạnh hơn, giàu chất xơ và ưu tiên rau củ, ngũ cốc nguyên bản.

Sau khi tự tìm hiểu và tham khảo các diễn đàn điều trị gan nhiễm mỡ, cô Chúc quyết định tạm biệt hẳn bánh mì và nước ép trái cây vào buổi sáng. Cô chuyển sang ăn khoai lang như món chính của bữa sáng, nhưng điều quan trọng là cách ăn khoai lang của cô cũng đặc biệt.

Cô Chúc tiết lộ, cô thường hấp chín khoai lang từ đêm hôm trước rồi để ngăn mát tủ lạnh, ăn vào sáng hôm sau. Mỗi sáng cô ăn một khẩu phần khoảng 1 - 2 củ khoai lang kèm 1 quả chuối vừa chín tới hoặc 2 quả trứng luộc, sẽ uống kèm 1 cốc cà phê đen không đường.

Theo giải thích của bác sĩ Qian, khoai lang chín sau khi được làm lạnh sẽ trải qua quá trình biến đổi cấu trúc, làm tăng đáng kể hàm lượng tinh bột kháng. Đây là loại tinh bột không bị tiêu hóa ở ruột non mà đi thẳng xuống ruột già, hoạt động tương tự như một chất xơ hòa tan giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu. Cơ chế này không chỉ ngăn chặn tình trạng tăng đường huyết đột ngột sau ăn mà còn thúc đẩy cơ thể tăng cường đốt cháy mỡ thừa để lấy năng lượng, từ đó mang lại hiệu quả giảm cân vượt trội và hỗ trợ đào thải chất béo tích tụ, cải thiện đáng kể tình trạng gan nhiễm mỡ.

Khoai lang nấu chín để tủ lạnh tạo ra tinh bột kháng tốt cho giảm cân, giảm mỡ trong gan (Ảnh minh họa)

Bên cạnh khoai lang lạnh, chuối ương hoặc chuối vừa chín tới cũng là nguồn cung cấp tinh bột kháng tự nhiên cực kỳ dồi dào cho cơ thể. Khi kết hợp nhóm thực phẩm này với việc uống cà phê ở mức độ vừa phải, hoạt chất caffeine sẽ kích thích quá trình trao đổi chất và tăng cường hiệu quả chuyển hóa lipid. Sự kết hợp khoa học này tạo ra tác động kép mạnh mẽ, vừa hỗ trợ kiểm soát đường huyết ổn định, vừa tăng tốc độ tiêu hao năng lượng giúp giảm cân và làm giảm nồng độ mỡ gan một cách an toàn.

Một số lợi ích sức khỏe nổi bật khác của khoai lang

Cũng theo bác sĩ Qian Zhenghong, khoai lang tuy rẻ, dễ kiếm nhưng lại giàu dinh dưỡng và mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Sau đây là một số lợi ích nổi bật được ông nhắc tới:

Tốt cho hệ tiêu hóa

Hàm lượng chất xơ cao trong khoai lang thúc đẩy quá trình tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón và nuôi dưỡng hệ vi sinh vật đường ruột. Chất xơ hòa tan còn giúp cải thiện sức khỏe đường ruột lâu dài.

Hỗ trợ giảm cân hiệu quả

Khoai lang chứa nhiều chất xơ và tinh bột kháng, tạo cảm giác no lâu mà không cung cấp quá nhiều calo. Loại tinh bột này giúp giảm tích tụ chất béo, hỗ trợ giảm cân an toàn.

Cải thiện chức năng gan

Các chất chống oxy hóa trong khoai lang, đặc biệt là beta-carotene, giúp bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương và hỗ trợ quá trình tái tạo mô gan. Chúng cũng giúp giảm viêm, một yếu tố nguy hiểm gây bệnh gan. Đặc biệt là tinh bột kháng trong khoai lang hỗ trợ giảm cân, giảm mỡ gan hiệu quả nếu ăn đúng cách.

Ổn định đường huyết

Tinh bột kháng trong khoai lang hấp/luộc chín và làm lạnh giúp giảm tốc độ hấp thụ đường, duy trì mức đường huyết ổn định. Đặc biệt phù hợp cho người bị tiểu đường loại 2 hoặc có nguy cơ cao.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Khoai lang giàu kali, giúp điều hòa huyết áp, giảm căng thẳng lên động mạch và ngăn ngừa nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ. Kali cũng giúp cân bằng lượng muối trong cơ thể, tốt cho người bị cao huyết áp.

Khoai lang có nhiều loại và rất nhiều lợi ích sức khỏe (Ảnh minh họa)

Tăng cường miễn dịch

Hàm lượng vitamin A cao trong khoai lang giúp cải thiện khả năng miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh nhiễm trùng. Vitamin A còn có vai trò hỗ trợ sự phát triển của tế bào máu trắng.

Góp phần ngăn ngừa ung thư

Khoai lang chống ung thư nhờ các hợp chất tự nhiên có đặc tính chống oxy hóa và kháng viêm mạnh cùng chất xơ tốt cho đường ruột. Đặc biệt là hàm lượng anthocyanin trong khoai lang tím, hay beta-carotene trong khoai lang vàng. Khoai lang có hiệu quả tốt nhất trong phòng ung thư đường tiêu hóa, tiêu biểu là ung thư ruột kết.

Cải thiện sức khỏe da

Vitamin A và C trong khoai lang thúc đẩy quá trình tái tạo da, giảm thiểu nếp nhăn và giúp da sáng khỏe hơn. Vitamin E trong khoai lang cũng hỗ trợ giảm tác động của tia UV lên da.

Tuy nhiên, bác sĩ Qian nhắc nhở, dù tốt cho sức khỏe, ăn quá nhiều khoai lang có thể gây đầy hơi, khó tiêu do tinh bột và chất xơ cao. Người bị tiểu đường nặng hoặc bệnh thận nên hạn chế, vì tinh bột có thể ảnh hưởng đường huyết và kali cao gây hại. Khi ăn cần chọn khoai tươi, không nấm mốc để tránh độc tố và ưu tiên chế biến bằng cách hấp để giữ dinh dưỡng, tránh nhiều dầu mỡ.