Bất ngờ: Loại rau dại mọc khắp Việt Nam có khả năng 'tiêu diệt' 95 % tế bào ung thư, nhiều người vẫn nấu ăn hằng ngày nhưng chưa chắc biết

Bồ công anh từ lâu đã không còn xa lạ với người Việt. Ở nhiều địa phương, cây mọc tự nhiên trên các bãi cỏ, ven đường hoặc trong vườn nhà. Lá non thường được dùng để luộc, nấu canh hoặc ăn sống, trong khi rễ và thân cây cũng xuất hiện trong một số bài thuốc dân gian.

Ít ai biết rằng chính phần rễ của loại cây này đang trở thành đối tượng nghiên cứu của nhiều nhà khoa học trên thế giới nhờ những tín hiệu tích cực trong lĩnh vực điều trị ung thư.

Bồ công anh mọc rải rác khắp nơi

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Oncotarget , các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm chiết xuất từ rễ bồ công anh (Dandelion Root Extract - DRE) trên các dòng tế bào ung thư đại trực tràng. Kết quả cho thấy hơn 95% tế bào ung thư đã chết theo chương trình (apoptosis) chỉ sau khoảng 48 giờ , trong khi các tế bào khỏe mạnh hầu như không bị ảnh hưởng.

Đáng chú ý, hiệu quả này vẫn được ghi nhận ngay cả ở những tế bào mang đột biến gen p53 , một trong những đột biến phổ biến khiến nhiều loại ung thư trở nên khó điều trị hơn.

Không chỉ dừng lại ở thí nghiệm trên tế bào, các thử nghiệm trên động vật cũng mang đến kết quả khả quan. Khi được bổ sung chiết xuất rễ bồ công anh bằng đường uống, tốc độ phát triển của các khối u đại trực tràng ở mô hình nghiên cứu giảm hơn 90%.

Theo nhóm nghiên cứu, điều khiến chiết xuất rễ bồ công anh trở nên đáng chú ý là nó không chỉ tác động vào một cơ chế duy nhất. Thay vào đó, các hợp chất tự nhiên trong rễ như alpha-amyrin, beta-amyrin, lupeol và taraxasterol có khả năng kích hoạt đồng thời nhiều con đường khiến tế bào ung thư tự hủy.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng những kết quả trên không đồng nghĩa bồ công anh có thể chữa ung thư .

Bác sĩ CH Dheeraj, chuyên gia ung bướu tại Bệnh viện SRM Prime (Ấn Độ), cho biết nghiên cứu này chỉ mới được thực hiện trong phòng thí nghiệm và trên mô hình động vật. Mục tiêu của nghiên cứu là tìm kiếm các hợp chất có tiềm năng để phát triển thành thuốc trong tương lai, chứ chưa phải chứng minh hiệu quả điều trị trên cơ thể người.

Thực tế, rất nhiều hoạt chất từng cho kết quả ấn tượng trong ống nghiệm nhưng không vượt qua được các thử nghiệm lâm sàng vì nhiều nguyên nhân như cơ thể hấp thu kém, bị chuyển hóa quá nhanh, không đạt nồng độ cần thiết tại khối u hoặc gây ra các tác dụng phụ ngoài mong muốn.

Chính vì vậy, việc uống trà bồ công anh hoặc sử dụng các loại thực phẩm chức năng chiết xuất từ bồ công anh hiện chưa có bằng chứng khoa học cho thấy mang lại hiệu quả tương tự như trong các nghiên cứu. Người bệnh không nên tự ý bỏ hoặc thay thế phác đồ điều trị đã được bác sĩ chỉ định bằng các sản phẩm từ loại cây này.

Theo các chuyên gia, điều quan trọng nhất hiện nay vẫn là phát hiện bệnh sớm.

Ung thư đại trực tràng nếu được chẩn đoán ở giai đoạn đầu có tỷ lệ điều trị thành công rất cao. Những dấu hiệu như thay đổi kéo dài về thói quen đi đại tiện, có máu trong phân, đau bụng dai dẳng, sụt cân không rõ nguyên nhân hoặc thiếu máu thiếu sắt cần được kiểm tra sớm tại cơ sở y tế.

Đối với người từ 45 tuổi trở lên hoặc có tiền sử gia đình mắc ung thư đại trực tràng, việc tầm soát định kỳ vẫn là biện pháp hiệu quả nhất để phát hiện bệnh sớm và nâng cao cơ hội điều trị.

Nguồn: Timesofindia