Đây là thông tin đang được nhiều phụ huynh Hà Nội quan tâm nhất lúc này!

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027. Ngay sau thông tin này, câu hỏi được nhiều phụ huynh quan tâm nhất là việc đã lỡ nộp hồ sơ vào trường tư thục thì nay con có được phép rút để quay lại trường công lập hay không.

Hai trường công lập chính thức hạ điểm chuẩn

Theo Quyết định số 2692/QĐ-SGDĐT do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ký ban hành, có 2 trường THPT công lập được duyệt hạ điểm chuẩn đợt này. Cụ thể, Trường THPT Xuân Khanh hạ điểm chuẩn nguyện vọng 1 xuống còn 14,00 điểm và Trường THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín hạ xuống còn 17,25 điểm.

Thời gian để học sinh trúng tuyển bổ sung nộp hồ sơ nhập học trực tiếp tại trường bắt đầu từ 8h ngày 4/7 đến 17h ngày 6/7/2026 theo giờ hành chính. Phụ huynh cần chủ động theo dõi thông báo cụ thể từ phía nhà trường để chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và hoàn tất thủ tục đúng hạn.

Sau đợt gọi tập trung đầu tiên, vì lo lắng con không có chỗ học, nhiều gia đình đã chủ động nộp hồ sơ và đóng một khoản phí giữ chỗ tại các trường tư thục. Khi thông tin hạ điểm chuẩn được công bố, nhiều phụ huynh rơi vào tâm trạng đứng ngồi không yên vì sợ rằng việc đã xác nhận nhập học ở trường tư sẽ làm mất đi quyền quay lại trường công lập. Đây là nỗi lo chung của nhiều gia đình có con có mức điểm sát nút với điểm chuẩn năm nay.

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Lời giải đáp từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Trước băn khoăn này, quy định từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nêu rõ học sinh hoàn toàn đủ điều kiện nhập học vào trường công lập nếu trường đó hạ điểm chuẩn và mức điểm của học sinh đáp ứng đủ điều kiện trúng tuyển mới. Học sinh hoàn toàn có quyền rút hồ sơ tại trường tư thục để quay trở lại nhập học vào trường công lập. Ngoài ra, những em đã xác nhận nhập học đợt một tại trường nguyện vọng 2 hoặc nguyện vọng 3 cũng được phép hủy xác nhận để chuyển sang trường nguyện vọng 1 nếu trường này hạ điểm chuẩn.

Tuy nhiên, phụ huynh cần lưu ý nguyên tắc tính điểm xét tuyển bổ sung chênh lệch giữa các nguyện vọng. Trong khi thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 chỉ cần đạt bằng đúng mức điểm chuẩn mới, thì học sinh đăng ký nguyện vọng 2 phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn bổ sung ít nhất 0,5 điểm, và học sinh đăng ký nguyện vọng 3 phải cao hơn ít nhất 1,0 điểm.

Bên cạnh mốc nộp hồ sơ từ ngày 4/7 đến 6/7, phụ huynh cũng cần lưu ý khoảng thời gian từ ngày 10/7 đến hết ngày 12/7/2026. Đây là thời hạn cuối cùng để các trường THPT công lập tiếp nhận hồ sơ của học sinh thay đổi kết quả sau phúc khảo, đồng thời hoàn tất toàn bộ việc nhận hồ sơ trúng tuyển bổ sung đợt này.