Hóa ra Fujiko F. Fujio đã tính hết rồi: Vì sao Doraemon là robot tương lai nhưng lại được thiết kế đầy lỗi và hỏng hóc?

Doraemon được giới thiệu là sản phẩm công nghệ vượt trội của tương lai, sinh ra từ một nhà máy robot hiện đại, sở hữu chiếc túi thần kỳ chứa hàng nghìn phát minh có thể thay đổi cả thế giới. Thế nhưng, càng theo dõi bộ truyện, người đọc càng nhận ra một điều nghịch lý khi bản thân Doraemon lại là một cỗ máy đầy khiếm khuyết.

"Mèo ú" sợ chuột đến mức mất hết khả năng phán đoán, đôi khi bảo bối trong túi bị lấy nhầm hoặc dùng sai, thậm chí có lúc hệ thống bên trong Doraemon trục trặc khiến tính cách thay đổi hoàn toàn. Đây không phải là chi tiết ngẫu nhiên mà Fujiko F. Fujio thêm vào cho vui mà là một lựa chọn có chủ đích xuyên suốt toàn bộ tác phẩm.

Doraemon là một robot không hoàn hảo

Một robot hoàn hảo sẽ không thể là bạn của một cậu bé bình thường

Nếu Doraemon được xây dựng như một cỗ máy hoàn hảo tuyệt đối, không có điểm yếu, không bao giờ sai sót, mối quan hệ giữa Doraemon và Nobita sẽ trở nên mất cân bằng. Một bên là sinh vật toàn năng, một bên là cậu bé học dở hậu đậu, khoảng cách ấy sẽ khiến câu chuyện thiên về mối quan hệ ban ơn hơn là tình bạn thực sự.

Chính những lỗi kỹ thuật, những khoảnh khắc hoảng sợ hay đôi lúc hành động thiếu suy nghĩ của Doraemon lại kéo chú mèo máy gần với Nobita hơn. Cả hai đều không hoàn hảo, đều có nỗi sợ riêng, đều từng mắc sai lầm. Nhờ vậy, tình bạn giữa họ mang tính hai chiều, nơi cả hai cùng nương tựa và học hỏi lẫn nhau, thay vì một chiều từ kẻ mạnh giúp đỡ kẻ yếu.

Việc Doraemon, một robot đến từ tương lai với công nghệ vượt xa con người, lại sợ hãi tột độ trước một con chuột nhỏ bé, thoạt nhìn có vẻ chỉ là tình tiết gây cười. Nhưng đặt trong tổng thể câu chuyện, chi tiết này lại mang một ý nghĩa sâu xa hơn. Nó cho thấy ngay cả những gì mạnh mẽ nhất cũng luôn tồn tại một điểm yếu nào đó, dù nhỏ bé đến đâu.

Đây cũng là một phép ẩn dụ về việc không có sức mạnh nào là tuyệt đối. Doraemon có thể lấy ra vô số phát minh đủ sức thay đổi cả một nền văn minh, nhưng chỉ một con chuột xuất hiện cũng đủ khiến Doraemon mất kiểm soát hoàn toàn. Sự tương phản ấy giúp nhân vật trở nên chân thực và gần gũi hơn, thay vì là một cỗ máy xa cách không thể chạm tới.

Những trục trặc của Doraemon phản chiếu chính sự bất toàn của công nghệ

Một điểm đáng chú ý khác là bảo bối trong túi thần kỳ của Doraemon không phải lúc nào cũng hoạt động trơn tru. Có lúc phát minh bị lỗi, có lúc dùng sai cách gây ra hậu quả ngoài ý muốn, có lúc bản thân Doraemon cũng quên mất cách sử dụng đúng một món đồ nào đó. Những chi tiết này âm thầm gửi đi một thông điệp rằng công nghệ, dù tân tiến đến đâu, vẫn do những thực thể không hoàn hảo tạo ra và vận hành.

Chính sự không hoàn hảo đã giúp Doraemon và Nobita trở thành "cạ cứng"

Nếu Doraemon và mọi bảo bối của Doraemon luôn hoạt động chuẩn xác tuyệt đối, bộ truyện sẽ vô tình cổ vũ một niềm tin rằng công nghệ có thể thay thế hoàn toàn con người, kể cả những sai sót và bài học từ sai sót ấy. Bằng cách để chính "sản phẩm công nghệ" ấy cũng mắc lỗi, tác giả ngầm nhắc rằng dù máy móc có thông minh đến mấy, chúng vẫn cần con người bên cạnh để cùng sửa chữa và trưởng thành.

Một người bạn đáng tin không phải vì không bao giờ sai, mà vì luôn ở lại sau khi sai

Có lẽ dụng ý sâu xa nhất của Fujiko F. Fujio nằm ở đây. Doraemon không được yêu mến vì là một robot toàn năng không tì vết, mà vì Doraemon vẫn ở lại bên Nobita ngay cả khi bản thân từng hoảng loạn, từng thất bại, từng khiến mọi chuyện rối tung lên. Một người bạn thực sự không phải là người chưa từng sai, mà là người vẫn kiên trì đồng hành sau những lần sai ấy.

Nhờ vậy, hình tượng Doraemon vượt ra khỏi giới hạn của một món đồ chơi công nghệ hay biểu tượng của tương lai. Doraemon trở thành hiện thân của một tình bạn chân thành, nơi sự bất toàn không phải là điều cần che giấu, mà là một phần khiến mối quan hệ trở nên đáng quý hơn. Có lẽ đó mới chính là điều Fujiko F. Fujio muốn gửi gắm qua từng lỗi nhỏ của chú mèo máy đến từ tương lai.