Cảnh báo: Các bệnh ung thư rất dễ "ngụy trang" dưới hình dạng của 4 loại mụn này

Nhiều bệnh ung thư rất giỏi “ngụy trang”, nếu không để ý kỹ thì chúng ta rất dễ bỏ qua dấu hiệu nhận biết chúng. Một số loại mụn nhọt bất thường cũng nằm trong số đó. Tuy nhiên, trên thực tế hầu hết mọi người đều không quá để tâm tới các loại mụn nhọt, bao gồm cả mụn ruồi nếu chúng không gây ảnh hưởng quá mức tới ngoại hình hoặc gây đau đớn.

Sau đây là 4 kiểu mụn nhọt có thể là một trong số triệu chứng của bệnh ung thư hoặc bản thân nó chính là khối u ác tính:

1. Mụn ruồi khác thường

Những mụn ruồi, nốt ruồi bất thường chính là đặc điểm dễ nhận biết nhất và cũng phổ biến nhất của bệnh ung thư da. Đa số chúng ta đều có ít nhất một nốt ruồi, mụn ruồi trên cơ thể, nhưng cần phải chú ý kiểm tra thường xuyên xem chúng có khác thường hay thay đổi theo hướng khác lạ với các mụn ruồi khác.

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Ví dụ như chúng có kích thước lớn bất thường, cụ thể là đường kính lớn hơn 4mm và không đối xứng. Chúng cũng có thể có đường viền không đều, màu sắc không đều, nhô quá nhiều lên trên hoặc lõm nhiều xuống dưới da. Cũng có thể gây cảm giác ngứa dữ dội, hoặc là có thể đau khi chạm vào.

Đặc biệt, bạn nên cẩn trọng với những mụn ruồi có sự thay đổi khác lạ theo thời gian. Các nốt ruồi vô hại gần như sẽ không thay đổi gì nếu không bị tác động từ bên ngoài vào hoặc chấn thương, nhưng nốt ruồi ung thư thì ngược lại. Hãy đi khám khi phát hiện kích thước, màu sắc, độ phồng và hình dạng của nốt ruồi đột nhiên thay đổi đáng kể, hay chảy máu, ngứa hoặc loét.

2. Mụn có màu sắc khác lạ, rất lâu khỏi

Với các nốt mụn sinh lý thông thường thì nó đều xuất hiện khá đột ngột, tồn tại trong một thời gian ngắn rồi già đi, hóa mủ và khô lại. Vùng da mọc mụn thông thường có thể hơi nhức khi các nốt mụn bị sưng tấy nhưng khi mụn già và khô lại thì cảm giác đó sẽ biến mất.

Thông thường, mụn nhọt sẽ chỉ tồn tại trên da khoảng 3 - 4 ngày, tối đa khoảng 1 2 tuần. Còn các nốt mụn cảnh báo ung thư da có biểu hiện là: mụn xuất hiện nhiều, khó vỡ nếu không được tác động bằng cách chích, nặn, tồn tại hàng tháng.

Ngoài ra, các nốt mụn có màu sắc khác thường như đỏ đậm, trắng, vàng, xanh… cũng có khả năng là dấu hiệu hoặc “nơi trú ẩn” của ung thư cao hơn.

3. Mụn phẳng li ti mọc thành mảng

Nếu phát hiện trên cơ thể mình, đặc biệt là ở các vùng như mặt, bàn tay hoặc bàn chân, cơ quan sinh dục mọc những đám mụn phẳng li ti thì nên đi khám sớm. Đây rất có thể là mụn cóc phẳng - triệu chứng của nhiễm trùng HPV, dễ dẫn đến ung thư.

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Những nốt mụn này rất dễ bị hiểu lầm là ngứa da, dị ứng thường gặp. Tuy nhiên, chúng khác biệt là không tự khỏi hoặc không thuyên giảm khi dùng thuốc bôi thông thường. Mụn có kích thước nhỏ, lớn nhất chỉ bằng hạt gạo hoặc hạt đậu nành, thường mọc thành từng đám, gây ngứa dữ dội, khi gãi sẽ biến thành sẹo màu nâu sẫm có sắc tố. Chúng cũng có thể có dịch trắng bên trong, lây lan ra xung quanh khi bị vỡ.

4. Mụn nhọt bất thường ở cổ hoặc ngực

Những nốt hoặc u nhỏ bất thường, cảnh báo ung thư ở ngực và cổ rất dễ bị nhầm lẫn với mụn nhọt.

Nếu bạn phát hiện có mụn, vết sưng nhỏ khác lạ dưới cổ thì nên chú ý đến nó nhiều hơn và tốt nhất là nhờ đến sự hỗ trợ của chuyên gia y tế. Đặc biệt là nếu các mụn này có màu đỏ, kích thước lớn hơn mụn trứng cá kèm theo cảm giác ngứa hoặc đau thì tuyệt đối đừng tự nặn và luôn cố gắng giữ vệ sinh sạch sẽ. Nếu mụn có mủ hoặc chảy nước màu vàng kèm cảm giác khó nuốt, cứng cổ thì rất có thể bạn đã mắc bệnh ung thư tuyến giáp.

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Cổ cũng là vị trí tập trung nhiều hạch bạch huyết. Khi ung thư tìm đến, các hạch này có thể sưng tấy hơn bình thường và dễ hiểu lầm là mụn nhọt. Điều này cũng tương tự với nổi hạch bạch huyết ở vùng ngực, sát nách.

Một số trường hợp dễ nhầm lẫn khối u vú giai đoạn đầu là mụn nhọt thông thường, bởi lúc này u còn nhỏ và không gây đau. Đặc biệt, nếu xung quanh nhũ hoa nổi mụn thịt, sưng to bất thường cũng có thể là một trong những dấu hiệu cảnh báo ung thư vú. Trường hợp biểu hiện nặng có thể mưng mủ, chảy máu. Đây là những triệu chứng bất thường, khả năng cao là ung thư vú mà bạn không nên chủ quan.

Nguồn và ảnh: Sohu, UDN, Lifetime