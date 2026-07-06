Hộp các tông đựng hàng chứa chất gây ung thư, không nên mở trong nhà? Bác sĩ tiết lộ điều gây sốc

Sau giờ tan làm, nhiều người thường có thói quen ôm một đống kiện hàng, đặt chúng xuống sàn nhà hay bất cứ nơi nào tiện trong phòng, dùng dao rọc giấy rạch mạnh rồi xé băng dính trong sự hào hứng. Những chiếc thùng các tông, xốp mềm và túi nilon gói hàng sau đó được chất đống ở một góc nhà để chờ gom bán phế liệu hoặc tận dụng lại. Đây là nhịp sống có vẻ quen thuộc, vô hại nhưng thật ra lại tiềm ẩn nhiều điều độc hại.

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Thời gian gần đây, chủ đề không nên mở kiện hàng tại nhà hay những không gian kín đã trở thành từ khóa được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Sự thật y khoa phía sau những hộp giấy nhỏ bé này khiến vô số tín đồ mua sắm phải rùng mình lo sợ. Nhiều người ngỡ ngàng khi biết những chiếc thùng các tông tưởng chừng sạch sẽ kia thực chất là vật trung gian vô hình đưa nhiều độc tố, thậm chí chất gây ung thư vào nhà, gây hại cho cơ thể bằng 3 cách chính dưới đây:

1. Chất keo trong thớ giấy thùng các tông phát tán khí Formaldehyde

Ít người biết rằng bản chất cấu trúc của thùng các tông lại là vật trung gian đưa formaldehyde vào nhà. Bác sĩ He Gan đang làm việc tại Bệnh viện Phòng chống và Điều trị Bệnh nghề nghiệp Hàng Châu (Trung Quốc) đã bóc trần sự thật này.

Để ép các lớp giấy vụn thành một chiếc thùng các tông dày dặn và chống thấm nước, nhà máy bắt buộc phải trộn thêm một lượng lớn chất kết dính công nghiệp. Phần lớn các chất phụ gia truyền thống này là nhựa ba aldehyd bao gồm nhựa urê formaldehyde và nhựa phenolic.

Chính lượng keo dính trộn lẫn trong thớ giấy này là nguồn cơn phát tán liên tục khí formaldehyde ra không khí. Tổ chức Y tế Thế giới xếp chất này vào nhóm chất gây ung thư nhóm 1 cực kỳ nguy hiểm đối với con người. Khi bạn tích trữ thùng các tông trong phòng ngủ hoặc kho chứa đồ, cấu trúc giấy xốp sẽ giải phóng độc tố từ từ. Tốc độ phát tán của loại chất gây ung thư này sẽ tăng nhanh gấp nhiều lần trong môi trường có nhiệt độ và độ ẩm cao.

2. Vỏ ngoài thùng các tông tích tụ hóa chất TVOC từ mực in và băng keo

Bên cạnh chất keo bên trong, phần vỏ ngoài phục vụ cho việc đóng gói của thùng các tông cũng mang lại mối nguy hại lớn. Nhiều người thường ngửi thấy một mùi hắc rất khó chịu và nồng nặc mỗi khi khui các gói hàng mới. Bác sĩ Chai Qichen thuộc Bệnh viện Chiết Giang (Trung Quốc) giải thích rằng luồng khí độc này chứa tổng hợp các chất hữu cơ dễ bay hơi gọi tắt là TVOC.

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Nguồn gốc của TVOC xuất phát trực tiếp từ lớp mực in nhãn mác thương hiệu và phần dung môi dán băng keo dính chặt trên bề mặt thùng các tông. Bên trong nhóm khí này chứa các chất gây ung thư khét tiếng đã được thế giới công nhận như benzen và toluen.

Việc tiếp xúc ngắn hạn với nồng độ TVOC cao trên vỏ thùng sẽ trực tiếp kích ứng niêm mạc mắt, mũi và họng của bạn. Nếu bạn đóng kín cửa ra vào, các chất ô nhiễm gốc benzen từ vỏ thùng các tông sẽ tích tụ đậm đặc trong phòng, gây ra các phản ứng cơ thể như ho khan, hắt hơi liên tục hoặc làm tăng vọt nguy cơ mắc bệnh hen suyễn mãn tính.

3. Các nếp gấp của thùng các tông là ổ nấm mốc và ký sinh trùng

Không dừng lại ở các hóa chất độc hại, cấu trúc nhiều lớp của thùng các tông còn là môi trường lý tưởng cho các mầm bệnh sinh sôi trong quá trình lưu kho. Bác sĩ Zhou Ying phó trưởng khoa Bệnh truyền nhiễm thuộc Bệnh viện Chiết Giang (Trung Quốc) nhắc nhở rằng các hộp giấy rất dễ bị ẩm mốc khi vận chuyển ngày mưa. Ngay cả khi bề mặt thùng các tông trông có vẻ khô ráo, hơi ẩm vẫn bị giữ lại rất lâu trong các nếp gấp sâu của thớ giấy gợn sóng.

Đây là điều kiện hoàn hảo để nấm Aspergillus và các bào tử nấm độc phát triển mạnh mẽ. Người già và trẻ em có hệ miễn dịch suy yếu nếu hít phải những bào tử này sẽ đối mặt với nguy cơ viêm phổi cấp tính.

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Ngoài ra, không gian ẩm ướt trong lòng chiếc thùng các tông lưu bãi còn là nơi ẩn nấp của trứng gián, bọ chét và nhiều loại ký sinh trùng. Hành động dụi mắt hoặc bốc thức ăn ngay sau khi chạm vào vỏ thùng chính là con đường ngắn nhất đưa vi khuẩn tấn công cơ thể.

4 nguyên tắc quan trọng khi mở kiện hàng bằng thùng các tông bạn cần thuộc nằm lòng!

Để không biến niềm vui mua sắm thành tai họa sức khỏe, các chuyên gia sức khỏe khuyrsn cáo bạn cần tuân thủ nghiêm ngặt 4 chi tiết quan trọng sau:

- Tuyệt đối không khui hàng trong phòng kín: Bạn hãy mở gói hàng ở ngoài sân hoặc hiên nhà. Hãy cuộn vỏ thùng các tông đã tháo ra với mặt bẩn hướng vào trong rồi vứt ngay vào thùng rác công cộng ngoài trời. Bạn chỉ mang những sản phẩm sạch đã được lau chùi vào trong nhà.

- Chủ động đeo khẩu trang khi mở hàng: Đây là biện pháp đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả để ngăn chặn việc hít trực tiếp các loại khí độc và bào tử nấm mốc li ti bay lơ lửng trong không khí ngay khi vừa rạch vỏ thùng.

- Rửa tay bằng xà phòng ngay lập tức: Sau khi chạm vào vỏ thùng các tông, bạn cần rửa tay thật kỹ bằng nước sạch và dung dịch sát khuẩn để ngăn ngừa vi khuẩn lây lan.

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- Nói không với việc tích trữ thùng các tông: Bạn hãy từ bỏ thói quen giữ lại các hộp giấy rỗng trong không gian sống. Việc gom thùng các tông bán phế liệu không bù lại được chi phí điều trị sức khỏe nếu không may hít phải chất gây ung thư lâu ngày.

- Thường xuyên thông gió cho căn phòng: Bạn hãy mở cửa sổ định kỳ để lưu thông không khí và làm giảm nồng độ formaldehyde trong nhà. Nếu phòng quá kín, bạn nên sử dụng thêm quạt hút hoặc các loại máy lọc không khí chuyên dụng.

Nguồn và ảnh: QQ, TTVC, Family Doctor