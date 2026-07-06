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Giám đốc BV Bạch Mai trực tiếp khám miễn phí 5.000 người có công ở Ninh Bình

| | Sống

BV Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vừa hoàn thành việc khám miễn phí cho 5.000 thương, bệnh binh, gia đình chính sách, Giám đốc bệnh viện trực tiếp tham gia khám, tư vấn.

Chỉ hơn một tuần sau khi chính thức đi vào hoạt động, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã hoàn thành chương trình khám, tầm soát và sàng lọc sức khỏe miễn phí cho 5.000 thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng và gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Đây là hoạt động đầu tiên có quy mô lớn được triển khai sau lễ khai trương cơ sở mới ngày 26/6, vừa góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng, vừa thể hiện sự tri ân đối với những người đã cống hiến cho đất nước.

Chương trình được triển khai liên tục từ trước thời điểm bệnh viện chính thức vận hành, cao điểm là hai ngày 4-5/7. Để tạo thuận lợi cho người dân, bệnh viện bố trí khám vào cuối tuần. Lịch khám này giúp con cháu có điều kiện đưa đón, hỗ trợ cha mẹ, ông bà trong quá trình khám.

Trong khi cơ sở mới đang khẩn trương hoàn thiện quy trình vận hành, PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai - vẫn có mặt tại khu khám bệnh, cùng các bác sỹ thăm khám, tư vấn và động viên người bệnh.

Không chỉ kiểm tra công tác tổ chức, ông còn trực tiếp bắt mạch, khám lâm sàng, giải thích kết quả và tư vấn chế độ điều trị, dinh dưỡng cho nhiều thương bệnh binh, người có công và người cao tuổi.

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Đào Xuân Cơ trực tiếp bắt mạch, khám lâm sàng, giải thích kết quả và tư vấn chế độ điều trị, dinh dưỡng cho nhiều thương bệnh binh, người có công và người cao tuổi.

PGS.TS Đào Xuân Cơ cho biết, món quà ý nghĩa nhất mà bệnh viện muốn gửi tới các thương binh, bệnh binh, người có công và gia đình chính sách là sự chăm sóc sức khỏe tận tâm.

Chúng tôi mong muốn thực hiện đạo lý ’Uống nước nhớ nguồn‘ bằng những việc làm cụ thể. Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình không chỉ góp phần nâng cao năng lực khám chữa bệnh của khu vực mà còn trở thành địa chỉ y tế gần gũi, tin cậy, giàu tính nhân văn đối với người dân ”, ông nói.

Theo Như Loan/VTC News

VTC News

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