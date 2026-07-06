"3 to, 2 trắng" thường thấy ở nam giới đoản thọ: Không có cái nào thì quả là may mắn!

Tuổi thọ của chúng ta không chỉ được quyết định bởi gen mà còn bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố trong cuộc sống hàng ngày. Bao gồm cả những yếu tố không thể thay đổi và những thói quen có thể điều chỉnh để cải thiện sức khỏe.

Những thói quen xấu trong sinh hoạt là lý do trực tiếp khiến sức khỏe và tuổi thọ trung bình của nam giới bị suy giảm nghiêm trọng. Lối sống thiếu lành mạnh này kéo dài sẽ dẫn tới sự khác biệt đáng kể về ngoại hình. Nhờ vậy, chúng ta có thể nhận ra những nam giới có tuổi thọ ngắn thông qua đặc điểm “3 to, 2 trắng” trên cơ thể dưới đây:

“3 to” thường thấy ở nam giới có tuổi thọ ngắn

Ba bộ phận này trên cơ thể nam giới càng to bất thường thì nguy cơ đe dọa sức khỏe và giảm tuổi thọ càng cao. Hãy tự kiểm tra nhé!

1. Cổ to

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Cổ to không chỉ làm giảm thẩm mỹ mà còn là tín hiệu cảnh báo cơ thể đang tích tụ quá nhiều mỡ nội tạng độc hại. Nghiên cứu Tim mạch Framingham do Viện Tim, Phổi và Máu Quốc gia Mỹ (NHLBI) thực hiện đã khẳng định chu vi cổ tỷ lệ thuận với nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Chất béo tích tụ nhiều ở phần cổ sẽ chèn ép trực tiếp lên đường thở khi nằm gây ra hội chứng ngưng thở khi ngủ.

Người có đặc điểm này rất dễ mắc các bệnh về tim mạch, mạch máu não và rối loạn chuyển hóa. Thậm chí cổ to còn có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh tật nguy hiểm như ung thư tuyến giáp hoặc ung thư thực quản do sự tổn thương của hệ thống hạch bạch huyết. Vì vậy mà tuổi thọ cũng thường ngắn hơn những người có cổ thon gọn, ít mỡ thừa.

2. Bụng to

Vòng bụng phát phì là biểu hiện rõ ràng nhất của sự tích tụ mỡ nội tạng xung quanh các cơ quan quan trọng như gan, thận và ruột. Khi quá trình trao đổi chất trong cơ thể chậm lại, cơ thể sẽ chậm đốt cháy chất béo hơn, các rác thải và độc tố tích tụ nhiều khiến lớp mỡ nội tạng rất dễ hình thành nhưng lại rất khó để giảm bớt.

Hướng dẫn y khoa của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) chứng minh nam giới có vòng eo vượt quá 102cm có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân cao vượt trội. Nhóm người bụng to này dễ mắc bệnh tim mạch, bệnh đường hô hấp, gan nhiễm mỡ, rối loạn chuyển hóa và các bệnh ung thư đường tiêu hóa.

3. Mắt cá chân to

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Hiện tượng mắt cá chân và bắp chân bị sưng phù, tích nước là một triệu chứng lâm sàng không thể coi thường. Dấu hiệu này bộc lộ chức năng lọc của thận đang suy giảm nghiêm trọng khiến nước và muối bị giữ lại ở chi dưới.

Mặt khác, nếu tình trạng sưng phù ở mắt cá chân thường xuất hiện rõ rệt vào buổi chiều tối thì đây còn là biểu hiện của bệnh suy tim lâm sàng. Khi cơ tim bị yếu, khả năng bơm và tuần hoàn máu giảm sút rõ rệt dẫn đến hiện tượng dịch bị ứ trệ ở vùng thấp, ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ.

Nam giới tuổi thọ ngắn thường có “2 trắng” trên cơ thể

Màu sắc trắng bợt bất thường tại 2 vị trí này cho thấy dòng máu nuôi dưỡng cơ thể đang gặp cản trở lớn, ảnh hưởng tiêu cực đến tuổi thọ của nam giới nhưng ít người để tâm:

1. Móng tay trắng

Lớp mô dưới móng tay vốn là nơi tập trung rất nhiều vi mạch máu để phản ánh độ bão hòa oxy trong cơ thể. Một người khỏe mạnh sẽ luôn có phần móng hồng hào và bóng mịn. Ngược lại, nếu móng tay chuyển sang màu trắng đục thì đây là triệu chứng của tình trạng thiếu máu mãn tính hoặc chức năng tim phổi bị suy yếu.

Báo cáo y khoa về hội chứng móng tay Terry đăng trên Tạp chí Y khoa Lancet chỉ ra rằng biểu hiện móng tay trắng bệch với phần viền tối xuất hiện ở 80% bệnh nhân xơ gan nặng. Khả năng tổng hợp protein của gan bị tê liệt sẽ làm thay đổi cấu trúc mạch máu dưới móng.

Ảnh minh họa

2. Lòng bàn tay và bàn chân trắng

Lòng bàn tay và bàn chân là các vùng ngoại vi xa nhất của hệ thống tuần hoàn máu. Người có sức khỏe tốt sẽ luôn có lòng bàn tay ấm áp và hồng hào do dòng máu lưu thông liên tục. Nếu hai vị trí này của nam giới chuyển sang màu trắng bợt lâu ngày chứng tỏ lượng máu cung cấp cho vùng ngoại vi bị thiếu hụt nghiêm trọng. Sự tắc nghẽn hoặc lưu thông máu kém làm cho các độc tố tích tụ nhiều trong các mô, âm thầm hủy hoại hệ thống miễn dịch tổng thể và làm suy giảm tuổi thọ.

Lắng nghe và quan sát những thay đổi nhỏ trên cơ thể là chìa khóa vàng để bảo vệ sức khỏe kịp thời. Việc chủ động đi khám tầm soát khi xuất hiện các dấu hiệu "3 to, 2 trắng" sẽ giúp nam giới kịp thời phát hiện bệnh và kéo dài tuổi thọ bản thân.

Tổng hợp