Một căn bệnh ung thư ngày càng trẻ hóa, bác sĩ nói nguyên nhân đến từ thói quen ăn uống nhiều người mắc phải

Giáo sư Tian Yantao, Trưởng khoa Phẫu thuật tuyến tụy và dại dày tại Bệnh viện Ung thư thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Y tế Trung Quốc chia sẻ: “Dạ dày là cơ quan rất đặc biệt, nó vừa hoạt động chăm chỉ lại vừa dễ bị tổn thương. Cách bạn đối xử với nó sẽ quyết định cách nó phản ứng lại với bạn”.

Bác sĩ cho biết thêm, Đông Á và Đông Nam Á là những khu vực tỷ lệ mắc ung thư dạ dày cao. Trung Quốc có dân số đông và gần 40% số bệnh nhân ung thư dạ dày trên thế giới tập trung ở đây.

Hơn nữa, tỷ lệ bệnh nhân ung thư dạ dày được chẩn đoán ở giai đoạn giữa và muộn đặc biệt cao. Trước đây, Hàn Quốc và Nhật Bản cũng là những quốc gia có tỷ lệ ung thư dạ dày cao, nhưng dân số ít hơn và tỷ lệ sàng lọc cao hơn đồng nghĩa với việc 60-80% trường hợp ung thư dạ dày được phát hiện ở giai đoạn sớm.

Ăn đồ mặn, đồ ăn nóng thường xuyên gây ung thư dạ dày

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Giáo sư chia sẻ: “Ung thư dạ dày là một loại ung thư điển hình liên quan đến lối sống, phần lớn các trường hợp có liên quan mật thiết đến thói quen sinh hoạt hàng ngày. Xu hướng ung thư dạ dày ở người trẻ ngày càng rõ rệt. Có lần, trong phòng khám ngoại trú, tôi đã gặp 3 bệnh nhân sinh năm 1990 và đôi khi cả những bệnh nhân sinh năm 2000. Bệnh nhân trẻ nhất mà tôi từng gặp mới chỉ 7 tuổi”.

Những người 45 tuổi trở lên có các yếu tố sau đây được coi là có nguy cơ cao.

Nhóm đầu tiên gồm những người có thói quen ăn uống và lối sống không lành mạnh lâu dài, bao gồm ăn quá nhiều đồ mặn, thường xuyên ăn đồ nóng bỏng, đồ nướng hoặc đồ nhiều chất béo. Những người hút thuốc hoặc uống rượu trong thời gian dài.

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Nhóm thứ hai, những người mắc các bệnh lý dạ dày tiềm ẩn hoặc tổn thương tiền ung thư. Người đã được chẩn đoán mắc polyp dạ dày, loét dạ dày mãn tính, viêm teo dạ dày nặng hoặc viêm dạ dày biến chứng do dị sản ruột, người từng trải qua phẫu thuật cắt bỏ dạ dày do viêm loét…

Nhóm cuối cùng, những người có tiền sử gia đình mắc ung thư dạ dày, tức là các thành viên trong gia đình trực hệ như cha mẹ hoặc anh chị em ruột đã được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày.

Tại sao ung thư dạ dày ngày càng trẻ hóa?

Giáo sư Tian Yantao chia sẻ: “Có hai yếu tố chính góp phần vào tình trạng này: Thứ nhất, giới trẻ thường cho rằng mình có "dạ dày sắt " và tin rằng ung thư rất xa tầm với, do đó duy trì lối sống không lành mạnh trong thời gian dài.

Ví dụ, việc nhiều người thường xuyên thức khuya và bỏ bữa sáng khiến dạ dày liên tục tiết axit dạ dày trong trạng thái nhịn đói suốt buổi sáng. Không có thức ăn để trung hòa axit dạ dày, nó sẽ trực tiếp ăn mòn niêm mạc dạ dày; sau đó, họ lại ăn quá nhiều vào buổi trưa. Việc phá vỡ chế độ ăn ba bữa một ngày trong thời gian dài sẽ liên tục làm tổn thương niêm mạc dạ dày.

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Thứ hai, việc tiếp xúc lâu dài với nhiều yếu tố nguy cơ khác nhau làm tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh. Dù việc tiêu thụ rượu bia ở giới trẻ đã giảm nhưng hút thuốc vẫn còn phổ biến. Mọi người nên lựa chọn những cách lành mạnh để giải tỏa căng thẳng và từ bỏ những thói quen xấu.

Và điều quan trọng khi gặp phải các vấn đề như khó chịu ở dạ dày, ợ hơi thường xuyên hoặc trào ngược axit, bước đầu tiên là xác định nguyên nhân gốc rễ. Nhiều bệnh nhân đến phòng khám phàn nàn về nhiều triệu chứng khó chịu ở dạ dày, nhưng khi tìm hiểu kỹ hơn, hóa ra họ đang lo lắng về kỳ thi vào trung học của con mình hoặc đang cãi nhau với các thành viên trong gia đình và ôm giữ sự oán giận.

Việc điều chỉnh các yếu tố cảm xúc, chế độ ăn có thể làm giảm các triệu chứng, loại bỏ nhu cầu dùng thuốc. Việc dùng thuốc dạ dày mà không xác định được nguyên nhân có thể gây hại cho dạ dày theo thời gian. Duy trì sức khỏe dạ dày giống như chăm sóc một cái cây, ăn uống đều đặn là điều cần thiết. Những thói quen xấu như bỏ bữa sáng và ăn quá nhiều vào bữa trưa cần phải được sửa chữa.

Nguồn: Sohu