Không cần đi Singapore hay Hàn Quốc: Việt Nam có bệnh viện đa khoa quốc tế 100% vốn nước ngoài lọt top "tốt nhất châu Á 2026", chấp nhận BHYT quốc gia cho toàn bộ dịch vụ ngoại trú, nội trú và cấp cứu

Mỗi năm, có rất nhiều người Việt sang Singapore, Thái Lan hay Hàn Quốc để chữa bệnh, bỏ ra hàng trăm triệu đồng cho những dịch vụ y tế mà họ tin chỉ có ở nước ngoài mới đạt chuẩn. Nhưng từ ngày 17/6/2026, một bảng xếp hạng quốc tế đã khiến nhiều người suy nghĩ lại về thói quen đó: Bệnh viện FV tại TP.HCM cùng hàng loạt bệnh viện khác tại Việt Nam được tạp chí Newsweek của Mỹ vinh danh trong top bệnh viện chuyên khoa tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương 2026.

Không những thế, tại bệnh viện quốc tế FV, kể từ ngày 1/1/2026, người bệnh có thẻ BHYT quốc gia hoàn toàn có thể đến đây khám, điều trị, cấp cứu mà không cần giấy chuyển tuyến.

Được chọn ở 4 chuyên khoa cùng một lúc

Bảng xếp hạng "Best Specialized Hospitals Asia Pacific 2026" do Newsweek phối hợp cùng Statista thực hiện, được công bố vào tối 17/6. Đây là lần đầu tiên Việt Nam được đưa vào hệ thống đánh giá này.

Trong số hơn 3.500 bệnh viện từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ được xét chọn, FV là một trong 311 bệnh viện được vinh danh, và được ghi danh đồng thời ở 4 chuyên khoa: Tim mạch & Tim mạch can thiệp, Tiêu hóa & Gan mật, Nội thần kinh và Nội Phổi. Đây là kết quả đáng chú ý khi phần lớn các bệnh viện Việt Nam trong danh sách chỉ xuất hiện ở một chuyên khoa.

Điểm số không đến từ danh tiếng hay quy mô đầu tư. Phương pháp chấm điểm dựa trên ý kiến của hàng nghìn bác sĩ, chuyên gia y tế và nhà quản lý bệnh viện trong khu vực, với quy định nghiêm ngặt không được tự bầu chọn cho cơ sở của mình.

Bệnh viện 100% vốn nước ngoài nhưng chấp nhận BHYT quốc gia

Từ ngày 1/1/2026, Bệnh viện FV chính thức áp dụng Bảo hiểm Y tế quốc gia cho toàn bộ dịch vụ ngoại trú, nội trú và cấp cứu. Là cơ sở khám chữa bệnh ban đầu, FV được thông tuyến bảo hiểm, đài thọ 100% quyền lợi trong phạm vi quy định cho bệnh nhân đăng ký tại đây hoặc đến diện cấp cứu mà không cần giấy chuyển tuyến từ khối công lập. Nhóm bệnh nhi dưới 6 tuổi điều trị nội trú cũng được thực hiện theo chính sách này.

Quyết định này không đơn thuần là chính sách xã hội. Đây là nước đi chiến lược của một tập đoàn y tế lớn ở nơi mà hệ thống y tế công đang chịu áp lực quá tải cực kỳ nghiêm trọng.

Bệnh viện FV hiện là thành viên của Thomson Medical Group (TMG) - tập đoàn y tế hàng đầu Singapore. Sau thương vụ mua lại FV và chuỗi phòng khám ACC với giá trị hơn 380 triệu USD vào cuối năm 2023, Việt Nam nhanh chóng vươn lên thành thị trường trọng điểm, đóng góp 24–25% vào tổng doanh thu của toàn tập đoàn.

Con số kinh doanh nói lên tất cả: trong nửa đầu năm tài chính 2026, hoạt động tại Việt Nam mang về 51,3 triệu SGD doanh thu - tương đương gần 1.000 tỷ đồng.

Hiện tại, bệnh viện FV vận hành 230 giường bệnh được cấp phép, cùng ba phòng khám và trung tâm y tế, với hơn 1.600 nhân viên y tế và hơn 200 bác sĩ. Nhưng mô hình chăm sóc tiêu chuẩn quốc tế, kết hợp với thiết bị hiện đại bậc nhất khu vực, là lý do người bệnh sẵn sàng chi trả.

4 chuyên khoa mạnh thế mạnh tại bệnh viện FV

Với những ai đang cân nhắc nơi khám chữa bệnh, đây là những thế mạnh thực chất FV đang sở hữu ở 4 chuyên khoa được Newsweek vinh danh:

Về tim mạch, đây là trung tâm tim mạch can thiệp lớn nhất khu vực tư nhân phía Nam, tiên phong ứng dụng kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da (TAVI) và phần mềm AI hỗ trợ lập kế hoạch can thiệp.

Về thần kinh, đội ngũ bác sĩ chuyên sâu phối hợp đa khoa trong cấp cứu và phục hồi sau đột quỵ - một trong những ưu tiên hàng đầu khi thời gian điều trị tính bằng phút.

Về tiêu hóa và gan mật, FV quy tụ chuyên gia có hơn 20 năm kinh nghiệm, cộng tác với các trung tâm lớn tại Nhật Bản và Ấn Độ, ứng dụng nội soi tích hợp AI và robot da Vinci Xi.

Cơ sở vật chất hiện đại tại Bệnh viện FV

Về hô hấp, bệnh viện là một trong số ít cơ sở tại Việt Nam triển khai kỹ thuật siêu âm nội soi phế quản (EBUS) trong chẩn đoán ung thư phổi, không cần phẫu thuật xâm lấn.

Khi một bệnh viện quốc tế ngay tại TP.HCM được đồng nghiệp y tế trong khu vực bầu chọn vào top châu Á, đồng thời chấp nhận thẻ BHYT quốc gia, ranh giới giữa "y tế trong nước" và "tiêu chuẩn quốc tế" đang dần xóa mờ. Người dân có thêm lựa chọn chất lượng để chăm sóc sức khỏe mà không cần phải ra nước ngoài.

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