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Đang làm đồng, người dân bất ngờ phát hiện chim "khổng lồ" cao gần 1m

| | Sống

Sự xuất hiện ung dung của một con chim cao gần 1m giữa cánh đồng đã khiến nhiều người không khỏi tò mò. Sau đó, giới chuyên môn xác nhận đây là một loài động vật quý hiếm, rất ít khi bắt gặp trong tự nhiên.

Trong lúc làm việc trên cánh đồng ở tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc), một người đàn ông bất ngờ chạm trán một cá thể chim khổng lồ cao gần 1m. Sự xuất hiện của loài chim quý hiếm này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân và trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Theo thông tin được chia sẻ, sự việc xảy ra vào ngày 27/2/2026. Khi đang làm đồng, người đàn ông phát hiện con chim có kích thước lớn đang thong thả kiếm ăn giữa cánh đồng. Điều khiến nhiều người bất ngờ là dù có khá đông người hiếu kỳ tiến lại gần, thậm chí bắt chước tiếng chim để thu hút sự chú ý, cá thể này vẫn tỏ ra bình thản, không hề hoảng sợ.

Đang làm đồng, người dân phát hiện con chim "khổng lồ" cao 1 mét - Ảnh 1.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc hiếm gặp nhanh chóng lan truyền trên mạng. Ban đầu, không ít người lầm tưởng đây là một con đà điểu bởi vóc dáng cao lớn, cổ dài và dáng đi đặc trưng. Tuy nhiên, các chuyên gia sau đó xác định đây là chim ô tác lớn (Great Bustard - Otis tarda), một trong những loài chim biết bay nặng nhất thế giới.

Chim ô tác lớn có thân hình vạm vỡ, đôi chân dài khỏe thích nghi với việc chạy trên mặt đất. Cá thể trưởng thành có thể nặng tới 18 kg, sải cánh đạt từ 2 đến 2,7 mét nhưng vẫn sở hữu khả năng bay ấn tượng. Loài chim này thường sinh sống tại các vùng đồng bằng, thảo nguyên và bán sa mạc, với nguồn thức ăn khá đa dạng như côn trùng, thực vật và các loại hạt.

Đang làm đồng, người dân phát hiện con chim "khổng lồ" cao 1 mét - Ảnh 2.

Giới chuyên gia cho rằng việc bắt gặp chim ô tác lớn tại khu vực canh tác nông nghiệp là tín hiệu tích cực, phản ánh môi trường sống tại địa phương vẫn còn đủ điều kiện để nhiều loài động vật hoang dã tồn tại. Đồng thời, đây cũng là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc bảo tồn các hệ sinh thái tự nhiên trước áp lực ngày càng lớn từ quá trình đô thị hóa và mở rộng sản xuất.

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Theo Trúc Chi

Người đưa tin

Từ Khóa:
con chim cao gần 1m

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