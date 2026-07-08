Bữa ăn của "vị thần bóng đá" Messi

Nhắc đến Lionel Messi, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những pha đi bóng ma thuật, những danh hiệu đồ sộ, chức vô địch World Cup 2022 cùng đội tuyển Argentina và phong độ đáng kinh ngạc tại World Cup 2026 dù đã 39 tuổi. Nhưng phía sau sự bền bỉ của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá còn là một yếu tố ít được nhắc đến hơn: chế độ ăn uống.

Không có những nguyên liệu đắt đỏ hay thực đơn quá cầu kỳ, bữa ăn của Messi chủ yếu xoay quanh những thực phẩm quen thuộc, được lựa chọn kỹ lưỡng để vừa cung cấp năng lượng, vừa giúp cơ thể phục hồi sau những buổi tập và các trận đấu cường độ cao.

Messi

Từng phải thay đổi hoàn toàn chế độ ăn để cứu sự nghiệp

Không phải lúc nào Messi cũng ăn uống khoa học như hiện tại.

Trước năm 2014, siêu sao người Argentina từng gặp không ít vấn đề về thể trạng và liên tục bị chấn thương. Lý do được một cựu cầu thủ Barcelona tiết lộ rằng Messi đã ăn quá nhiều pizza phô mai trong những bữa ăn của mình.

Messi có niềm đam mê với pizza

Đây cũng là thời điểm anh bắt đầu làm việc với chuyên gia dinh dưỡng người Italy Giuliano Poser. Chính vị chuyên gia này đã thay đổi gần như toàn bộ thực đơn của Messi và giúp anh hình thành những thói quen ăn uống mới.

Theo Poser, nền tảng trong chế độ dinh dưỡng của Messi chỉ xoay quanh năm nhóm thực phẩm chính gồm nước, dầu ô liu, ngũ cốc nguyên hạt, rau xanh và trái cây tươi. Các loại hạt cũng thường xuyên xuất hiện trong thực đơn để bổ sung chất béo tốt và khoáng chất cho cơ thể.

Ngược lại, đường gần như bị loại bỏ hoàn toàn. Poser từng nhận định: “Đường là thứ tệ nhất đối với cơ bắp. Càng tránh xa đường bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu”. Ông cũng khuyên Messi hạn chế bột mì tinh chế và cắt giảm lượng thịt đỏ - điều vốn không hề dễ dàng với một người Argentina.

Messi từng thừa nhận: “Những gì bạn có thể ăn khi 18 hay 19 tuổi sẽ không còn phù hợp khi bạn 27 tuổi”.

Một ngày Messi ăn gì?

Dù chưa từng công khai chi tiết thực đơn từng ngày, nhưng dựa trên chia sẻ của những người từng làm việc cùng anh, bữa ăn của Messi khá đơn giản và cân bằng.

Bữa sáng thường gồm trứng, bánh mì nguyên cám hoặc yến mạch kết hợp với trái cây tươi như chuối hoặc các loại quả mọng. Đây là cách giúp cơ thể bổ sung protein, carbohydrate và năng lượng cho cả ngày.

Bữa trưa ưu tiên các nguồn đạm dễ tiêu như thịt gà hoặc cá, ăn cùng gạo lứt hoặc pasta nguyên cám. Rau xanh và salad luôn xuất hiện với lượng lớn trong khẩu phần để bổ sung chất xơ và vitamin.

Bữa tối cũng có cấu trúc tương tự, tập trung vào protein nạc, khoai tây hoặc mì nguyên cám cùng nhiều loại rau củ. Thay vì sử dụng nhiều nước sốt, các món ăn thường được chế biến đơn giản với dầu ô liu.

Xuyên suốt cả ngày, Messi uống rất nhiều nước để duy trì trạng thái cơ thể, đặc biệt trong những giai đoạn thi đấu liên tục.

Món ăn yêu thích vẫn rất... Argentina

Dù theo đuổi chế độ ăn khoa học, Messi vẫn có những món khoái khẩu gắn liền với quê hương.

Barcelona từng tiết lộ món ăn yêu thích của anh là gà nướng cùng các loại rau củ. Đây cũng là món ăn giàu protein, ít chất béo và rất phù hợp với các vận động viên chuyên nghiệp.

Ngoài ra, Messi rất thích pasta và hai món ăn truyền thống nổi tiếng của Argentina là asado - thịt bò nướng và milanesa - thịt bò tẩm bột chiên.

Messi có những món khoái khẩu gắn liền với quê hương

Năm 2025, Messi trở thành cổ đông chiến lược của El Club de la Milanesa, chuỗi nhà hàng nổi tiếng tại Argentina với đặc sản là món milanesa.

Asado và milanesa đặc biệt có ý nghĩa với người Argentina. Đó không chỉ là một bữa ăn mà còn là dịp để gia đình, bạn bè hay các đồng đội quây quần bên nhau. Chính vì vậy, trong các kỳ World Cup, đội tuyển Argentina luôn cố gắng duy trì những bữa asado để các cầu thủ cảm thấy gần gũi như đang ở quê nhà.

Thậm chí, tại World Cup 2026, đội tuyển Argentina còn vận chuyển hơn 450kg thịt sang Mỹ để phục vụ các cầu thủ trong thời gian thi đấu. Trước đó, ở World Cup 2022 tại Qatar, con số này lên tới 900kg.

Thức uống không thể thiếu là trà mate

Nếu cà phê là lựa chọn quen thuộc của nhiều người thì với Messi, trà mate mới là thức uống gắn bó nhất.

Mate là loại trà truyền thống của Nam Mỹ, chứa nhiều chất chống oxy hóa cùng vitamin B và C. Loại đồ uống này được cho là giúp tăng sự tỉnh táo, hỗ trợ hệ miễn dịch và cải thiện quá trình phục hồi sau vận động.

Messi từng chia sẻ với tờ Marca rằng anh thích uống mate nóng và đắng. Trước đây anh thường cho đường vào trà, nhưng sau này đã bỏ hẳn để phù hợp với chế độ dinh dưỡng.

Dù nổi tiếng kỷ luật, Messi vẫn không thể cưỡng lại đồ ngọt. Anh từng thừa nhận chocolate, kem và dulce de leche - loại caramel sữa nổi tiếng của Argentina - là những món mình yêu thích nhất.

"Tôi thích tất cả những gì ngọt. Tôi cố gắng không ăn quá nhiều, nhưng tôi thật sự rất thích chúng", Messi từng chia sẻ.

Khi ăn với các con, Messi vẫn chọn burger, khoai tây chiên như bình thường

Nhìn chung, nếu nhìn vào thực đơn của Lionel Messi, sẽ khó tìm thấy bất kỳ nguyên liệu đắt tiền hay công thức bí mật nào. Thậm chí anh cũng không quá khắt khe, cho phép bản thân thỉnh thoảng thưởng thức những món yêu thích như pizza, burger,... cùng với gia đình.

Có lẽ điều này cũng giống như phong cách chơi bóng của Messi - không màu mè, không phô trương - mà mọi thứ đều được tính toán để đạt hiệu quả cao nhất.