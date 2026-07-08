Tận hưởng lễ hội bóng đá không vướng bận cùng Samsung AI TV

"Bạn đồng hành" xem bóng đá sống động mọi giác quan

Chất lượng hình ảnh, âm thanh không tốt ảnh hưởng rất lớn đến trải nghiệm thưởng thức bóng đá của tín đồ túc cầu giáo. Điều này sẽ được giải quyết triệt để nhờ hiệu suất hình ảnh vượt trội trên thế hệ Samsung AI TV mới. Bộ xử lý Micro RGB AI Engine Pro, tần số quét đến 165Hz, DLG nâng cấp đến 240Hz (2K) trên các dòng TV Micro RGB đóng vai trò quan trọng trong việc mang đến những đường bóng mượt mà, màu sắc sống động, độ sắc nét vượt trội trong các pha tranh chấp bóng căng thẳng trên sân.

Khán giả cũng không cần phải lo lắng về những hình ảnh mờ nhòe hay tiếng ồn khán đài lấn lướt giọng bình luận viên. Tất cả sẽ được giải quyết thông qua hàng loạt tính năng chuyên sâu như chế độ Bóng đá AI (AI Soccer Mode) hay Tách âm thanh theo yêu cầu bằng AI (AI Sound Controller) trên sản phẩm của thương hiệu TV tiên phong thế giới 20 năm liên tiếp. Cụ thể, chế độ Bóng đá AI sẽ nhận diện chuyển động trận đấu theo thời gian thực để tự động điều chỉnh độ mượt của các pha bóng tốc độ cao, tăng chiều sâu hình ảnh sân cỏ và làm nổi bật âm thanh cổ vũ từ khán đài. Trong khi đó, chế độ Tách âm thanh theo yêu cầu bằng AI phân tích và tách riêng tiếng bình luận, âm thanh khán giả và tiếng sân vận động để người dùng tắt bật theo sở thích.

Các tính năng AI chuyên biệt cho bóng đá giúp người dùng tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc trận đấu

Với những tín đồ bóng đá yêu thích việc dự đoán kết quả, thảo luận về chiến thuật hay tìm hiểu thông tin trận đấu, Samsung AI TV cũng mang đến trợ lý Vision AI Companion (VAC) hoàn toàn mới. Với việc tích hợp đồng thời nhiều mô hình trí tuệ nhân tạo như Bixby, Gemini, người dùng có thể tương tác, trò chuyện với TV bằng ngôn ngữ tự nhiên, từ đó đặt câu hỏi, tìm hiểu các nội dung đang hiển thị theo thời gian thực mà không làm gián đoạn trải nghiệm giải trí. Người dùng cũng có thể ra lệnh kích hoạt nhanh các chế độ AI chuyên biệt thông qua trợ lý này, thay vì phải cài đặt thủ công như trước.

Trợ lý VAC đồng hành cùng tín đồ bóng đá, thoả mãn đam mê dự đoán kết quả và bình luận trận đấu

Hệ sinh thái hỗ trợ việc nhà, thảnh thơi xem bóng đá

Không còn lo bỏ lỡ những bàn thắng quan trọng chỉ vì dở tay việc nhà, ứng dụng SmartThings trên Samsung AI TV góp phần giải phóng người dùng khỏi sự tất bật, để toàn tâm cho trải nghiệm xem bóng đá. Điều này rất cần thiết với các trận đấu diễn ra trong khung giờ sáng. Nhờ khả năng kết nối mọi thiết bị điện tử trong gia đình, người dùng có thể điều khiển máy giặt sấy, robot hút lau giặt sấy ngay trước màn hình TV. Giờ đây, việc dọn nhà hay giặt giũ trở nên đơn giản mà không làm gián đoạn việc thưởng thức trận đấu.

Toàn tâm tận hưởng lễ hội thể thao, việc nhà đã có SmartThings trên Samsung AI TV lo

Với các trận đấu diễn ra trong buổi tối, việc nấu một vài món để nhâm nhi trong lúc xem bóng đá cũng đơn giản hơn bao giờ hết. SmartThings trên màn hình tủ lạnh Bespoke AI Family Hub cho phép người dùng kiểm tra danh sách thực phẩm hiện có, đồng thời đề xuất công thức nấu nướng dựa trên các công cụ đó. Đặc biệt, SmartThings cho phép người dùng dễ dàng thiết lập một môi trường hoàn hảo cho trải nghiệm xem bóng đá mà không cần phải rời khỏi sô pha. Chỉ với một nút bấm trên điều khiển TV hoặc ứng dụng SmartThings trên điện thoại, bạn đã có thể ra lệnh tắt đèn, kéo rèm, bật điều hoà và sẵn sàng cho buổi xem bóng đá gay cấn của mình.

Yên tâm đường truyền, bản quyền, tiết kiệm ngân sách tối đa

Những nỗi lo quen thuộc như đường truyền Internet, gói ứng dụng để thưởng thức mùa bóng hay chi phí nâng cấp thiết bị nghe nhìn đều không còn là vấn đề lớn khi người dùng lựa chọn Samsung AI TV. Khi mua sắm TV trong giai đoạn này, người dùng sẽ nhận được ưu đãi lên đến 300.000 đồng khi lắp đặt Internet của Viettel, với tốc độ Gigabits để thưởng thức trọn vẹn mọi nội dung giải trí.

Ứng dụng VTVGo thuộc Đài truyền hình Việt Nam cũng được cài đặt và tối ưu cho Samsung AI TV, thông qua phím VTVGo được tích hợp ngay trên điều khiển. Với tư cách là đơn vị nắm giữ bản quyền phát sóng, VTVGo sở hữu nhiều luồng bình luận đa dạng cho người dùng lựa chọn, từ bình luận chính thức, bình luận cảm xúc, bình luận viên giọng Nam Bộ… Người dùng cũng có thể sử dụng tính năng AI Sound Controller trên Samsung AI TV để điều chỉnh âm lượng tiếng khán giả cổ vũ hoặc tiếng bình luận theo nhu cầu.

Đặc biệt, Samsung cũng đang triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn. Theo đó, người dùng mua sắm các sản phẩm AI TV mới gồm Micro RGB, OLED, Neo QLED, Mini LED, Crystal UHD, The Frame sẽ nhận được ưu đãi lên đến 26 triệu, bao gồm 3 năm bảo hành, trả góp 0%, tặng loa thanh S700D, loa tranh LS60D và gói ứng dụng giải trí. Ngoài ra, khi mua sắm loa tháp (Sound Tower), người dùng cũng nhận được ưu đãi tặng kèm micro để sẵn sàng bung nhạc hết nấc, bật chất cuồng nhiệt xuyên suốt mùa giải.

Với nhiều lợi ích đa dạng bên cạnh công nghệ và chất lượng sản phẩm, Samsung AI TV 2026 là một trong những lựa chọn sáng giá trong mùa bóng đá năm nay. Nhờ chiến lược tối ưu hoá giá trị sản phẩm trên nhiều phương diện, thương hiệu TV tiên phong thế giới tiếp tục chứng minh vị thế dẫn đầu cũng như sức cạnh tranh mạnh mẽ của mình trên thị trường nghe nhìn.