Máy bay Boeing 737 chở nhiều người bất ngờ mất tích trên biển, dữ liệu radar hé lộ diễn biến khó hiểu

3 phút cuối đầy bất thường của chiếc máy bay Boeing 737

Một vụ việc hàng không nghiêm trọng đang thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế sau khi một máy bay Boeing 737 bất ngờ mất liên lạc khi đang thực hiện hành trình từ Sharjah (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất) về Karachi, Pakistan.

Theo Cơ quan Quản lý Sân bay Pakistan (PAA), chiếc máy bay gặp sự cố là máy bay chở hàng của K2 Airways, trên khoang có 5 thành viên phi hành đoàn. Máy bay mang số hiệu KTA1732 đã mất tích trên vùng Biển Ả Rập, ngoài khơi Pakistan, trong lúc đang trên đường trở về sân bay Karachi.

Theo thông báo từ nhà chức trách Pakistan, vào khoảng 21h18 tối 7/7 theo giờ địa phương, phi hành đoàn đã liên lạc với Trung tâm Kiểm soát Không lưu Karachi để thông báo gặp trục trặc liên quan đến hệ thống dẫn đường. Ngay sau đó, kiểm soát không lưu đã hướng dẫn tổ bay thực hiện các biện pháp xử lý khẩn cấp.

Tuy nhiên, chỉ khoảng 3 phút sau, tình hình bất ngờ diễn biến xấu. Dữ liệu radar cho thấy chiếc máy bay Boeing 737 giảm độ cao rất nhanh, đồng thời thay đổi hướng bay một cách bất thường trước khi biến mất khỏi màn hình radar và mất liên lạc vô tuyến.

Vị trí cuối cùng của máy bay được ghi nhận cách thành phố Karachi khoảng 155 hải lý, tương đương 287 km về phía tây, trên vùng Biển Ả Rập.

Theo dữ liệu từ Flightradar24, máy bay gặp nạn được xác định là Boeing 737-400F, số đăng ký AP-BOI. Tín hiệu cuối cùng cho thấy máy bay ở độ cao rất thấp và có tốc độ giảm độ cao lớn, làm dấy lên nhiều câu hỏi về những gì đã xảy ra trong khoảnh khắc cuối cùng.

Ngay sau khi mất liên lạc với máy bay, Cơ quan Quản lý Sân bay Pakistan đã kích hoạt Trung tâm Điều phối Cứu hộ, đồng thời phối hợp với nhiều lực lượng để triển khai chiến dịch tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Giới chức Pakistan cho biết quân đội và các cơ quan dân sự đã huy động nhiều phương tiện đường không và đường biển tham gia tìm kiếm. Hải quân Pakistan điều tàu khu trục PNS Zulfiqar tới khu vực nghi là nơi máy bay mất tích. Không quân Pakistan cũng điều động máy bay hỗ trợ, trong khi một máy bay tuần tra ATR của Hải quân cất cánh từ Turbat để tham gia hoạt động cứu hộ.

Bên cạnh lực lượng quân sự, các tàu thương mại thuộc Tổng công ty Vận tải biển Quốc gia Pakistan cũng được huy động nhằm mở rộng phạm vi rà soát trên biển.

Chuyên gia hàng không nói gì?

Trao đổi với AP, chuyên gia hàng không Imran Aslam nhận định còn quá sớm để xác định nguyên nhân vụ việc. Tuy nhiên, ông cho rằng diễn biến của chuyến bay là điều rất bất thường.

Theo ông Aslam, ngay cả trong trường hợp máy bay gặp trục trặc động cơ, phi công thông thường vẫn có thể duy trì khả năng lượn trong một khoảng thời gian nhất định, thay vì để máy bay giảm độ cao đột ngột như dữ liệu radar ghi nhận. Chính đặc điểm này khiến vụ mất tích càng trở nên khó lý giải và cần được điều tra kỹ lưỡng.

K2 Airways là hãng hàng không vận tải tư nhân có trụ sở tại Karachi, được thành lập từ năm 2018 và chuyên khai thác các chuyến bay chở hàng trong khu vực.

Vụ việc cũng làm dấy lên ký ức về thảm họa hàng không từng xảy ra tại Pakistan vào tháng 5/2020, khi một máy bay chở khách của Pakistan International Airlines rơi xuống khu dân cư gần sân bay Karachi trong quá trình hạ cánh, khiến gần như toàn bộ 98 người trên máy bay thiệt mạng. Báo cáo điều tra sau đó kết luận nguyên nhân xuất phát từ sai sót của phi công, cơ phó và kiểm soát không lưu.

Hiện nguyên nhân khiến chiếc máy bay Boeing 737 của K2 Airways mất tích vẫn chưa được xác định. Công tác tìm kiếm cứu nạn đang được các lực lượng Pakistan khẩn trương triển khai, trong khi giới chức cam kết sẽ cập nhật thông tin ngay khi có diễn biến mới.

Theo AP, Flightradar24, The Express Tribune