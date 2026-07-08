Phát hiện giao dịch chuyển khoản 390 triệu đồng của người đàn ông Trung Quốc sang 1 tài khoản ở Việt Nam, công an lập tức vào cuộc điều tra

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn, ngày 5/7/2026, anh ZHOU ZHIHUI (quốc tịch Trung Quốc) trong quá trình thực hiện giao dịch đã sơ suất chuyển nhầm số tiền 390 triệu đồng vào tài khoản của một công dân Việt Nam.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, anh ZHOU ZHIHUI đã đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lạng Sơn trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh để tìm lại số tiền đã chuyển nhầm.

Tiếp nhận thông tin, đơn vị đã nhanh chóng triển khai các biện pháp xác minh, đồng thời phối hợp với các ngân hàng và Công an địa phương liên quan tiến hành rà soát, xác định chủ sở hữu tài khoản nhận số tiền chuyển nhầm.

Trên cơ sở kết quả xác minh, cơ quan Công an tổ chức làm việc với các bên liên quan, đối chiếu thông tin giao dịch và hướng dẫn thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật nhằm bảo đảm việc giải quyết vụ việc khách quan, đúng trình tự.

Sau khi được cơ quan Công an giải thích, hướng dẫn về các quy định pháp luật liên quan đến việc nhận tiền do người khác chuyển nhầm, người nhận tiền đã hợp tác và tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền 390 triệu đồng cho anh ZHOU ZHIHUI.

Công dân Việt Nam hoàn trả số tiền chuyển nhầm cho anh ZHOU ZHIHUI

Việc hoàn trả số tiền được thực hiện với sự hỗ trợ, hướng dẫn của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, giúp vụ việc được giải quyết nhanh chóng, đúng quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong giao dịch.

Nhận lại được toàn bộ số tiền, anh ZHOU ZHIHUI đã gửi thư cảm ơn đến Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn và tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Trong thư, anh bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tình và kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Công an trong quá trình tiếp nhận, xác minh và hỗ trợ giải quyết vụ việc. “Qua sự việc này, với tư cách là một người nước ngoài, tôi thực sự rất xúc động và cảm nhận được tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm cũng như tác phong làm việc chuyên nghiệp của lực lượng Công an Việt Nam”, anh ZHOU ZHIHUI chia sẻ.

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, việc kịp thời hỗ trợ công dân nước ngoài nhận lại tài sản bị chuyển nhầm góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong giao dịch dân sự, đồng thời khẳng định tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an tỉnh trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn trên không gian mạng.

Trong bối cảnh các giao dịch điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến, việc phát sinh những trường hợp chuyển khoản nhầm là điều có thể xảy ra nếu người thực hiện giao dịch không kiểm tra kỹ thông tin trước khi xác nhận chuyển tiền. Mỗi vụ việc được giải quyết kịp thời không chỉ giúp người dân bảo vệ tài sản mà còn góp phần nâng cao niềm tin của người dân và doanh nghiệp đối với môi trường giao dịch an toàn, minh bạch.

(Theo Công an tỉnh Lạng Sơn)