Phát hiện 6 thiết bị "ăn cắp" tiền điện cả ngày, nhiều nhà không bao giờ tắt, bảo sao tiền điện tăng cao

Lượng điện tiêu hao ở chế độ chờ (standby) tuy không lớn ở từng thiết bị nhưng cộng dồn trong thời gian dài có thể làm tăng chi phí điện hàng năm từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng.

Không ít người cho rằng khi nhấn nút tắt trên tivi, máy tính hay các thiết bị điện tử, chúng sẽ ngừng tiêu thụ điện hoàn toàn. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều thiết bị vẫn duy trì chế độ chờ để thực hiện các chức năng như hiển thị đồng hồ, lưu bộ nhớ, nhận tín hiệu từ điều khiển từ xa hoặc tự động cập nhật phần mềm.

Theo ông Ron Shimek, Chủ tịch hệ thống sửa chữa thiết bị Mr. Appliance (Mỹ), tình trạng tiêu thụ điện ở chế độ chờ phổ biến hơn nhiều người vẫn nghĩ. Ông cho biết nhiều thiết bị trong gia đình vẫn hoạt động liên tục 24/7 dù người dùng không nhận ra.

Dưới đây là những thiết bị được đánh giá có mức tiêu thụ điện dự phòng đáng chú ý.

Hộp cáp truyền hình, Internet

Ngay cả khi không sử dụng, hộp cáp truyền hình vẫn tiếp tục cập nhật dữ liệu, phần mềm và duy trì hoạt động của các linh kiện bên trong. Trung bình, mỗi thiết bị tiêu thụ khoảng 116,8 kWh điện mỗi năm, tương đương làm tăng hóa đơn điện khoảng 200.000 đồng. Nếu trong nhà có nhiều hộp giải mã, chi phí này sẽ còn cao hơn.

Tivi

Tivi vẫn cần duy trì một lượng điện nhất định để luôn sẵn sàng nhận tín hiệu từ điều khiển từ xa. Mức tiêu thụ điện ở chế độ chờ trung bình khoảng 13W, tương đương khoảng 95 kWh mỗi năm. Tuy vậy, nhiều mẫu tivi đời mới đã được cải thiện đáng kể, chỉ tiêu thụ khoảng 0,5-3W khi ở chế độ chờ.

Máy chơi game

Một số máy chơi game như Xbox One S có thể tiêu thụ khoảng 80 kWh điện mỗi năm nếu được cài đặt ở chế độ khởi động nhanh. Với những người chỉ chơi khoảng hai giờ mỗi ngày, lượng điện tiêu hao ở chế độ chờ vẫn có thể làm tăng đáng kể chi phí sử dụng. Để tiết kiệm điện, người dùng nên kích hoạt chế độ tiết kiệm năng lượng nếu thiết bị hỗ trợ.

Máy tính

Máy tính để bàn tiêu thụ khoảng 69 kWh điện mỗi năm khi ở trạng thái chờ, trong khi laptop khoảng 52 kWh. Nếu không tắt hoàn toàn sau khi sử dụng, lượng điện tiêu hao trong thời gian dài có thể không nhỏ.

Thiết bị âm thanh

Các thiết bị như soundbar hoặc hệ thống rạp hát gia đình tiêu thụ trung bình khoảng 55 kWh điện mỗi năm ở chế độ chờ. Đối với những hệ thống AV được lắp đặt cố định từ trước, nhiều người thậm chí không nhận ra chúng vẫn đang sử dụng điện.

Thiết bị nhà bếp và giặt giũ

Những thiết bị như lò vi sóng, máy rửa bát hay máy sấy quần áo cũng duy trì mức tiêu thụ điện nhất định ngay cả khi không hoạt động. Mức điện năng ở chế độ chờ dao động từ khoảng 7 đến 44 kWh mỗi năm. Dù từng thiết bị không tiêu tốn nhiều điện, nhưng tổng cộng nhiều thiết bị trong gia đình vẫn có thể tạo ra khoản chi phí đáng kể.

Cách giảm lượng điện tiêu thụ ở chế độ chờ

Nhiều thiết bị điện tử vẫn tiêu hao điện năng ngay cả khi không được sử dụng. Để hạn chế tình trạng này và góp phần giảm chi phí tiền điện, người dùng có thể áp dụng một số giải pháp đơn giản dưới đây.

Rút phích cắm hoặc ngắt nguồn điện khi không cần sử dụng

Đây là biện pháp dễ thực hiện và mang lại hiệu quả rõ rệt, đặc biệt với những thiết bị ít khi sử dụng như tivi ở phòng khách, nồi cơm điện dự phòng, máy làm bánh mì hay máy in. Việc ngắt hoàn toàn nguồn điện sẽ giúp thiết bị không còn tiêu thụ điện ở chế độ chờ.

Sử dụng ổ cắm có công tắc

Thay vì phải rút từng thiết bị, người dùng có thể kết nối các thiết bị cùng nhóm vào một ổ cắm tích hợp công tắc, sau đó chỉ cần tắt công tắc khi không sử dụng. Chẳng hạn, tivi, loa và máy chơi game có thể dùng chung một ổ cắm; máy tính và máy in cũng có thể được bố trí trên một ổ riêng để thuận tiện khi ngắt nguồn.

Ưu tiên thiết bị đạt chứng nhận tiết kiệm năng lượng

Khi có nhu cầu thay mới thiết bị điện, người dùng nên cân nhắc lựa chọn các sản phẩm đạt chứng nhận Energy Star. Những thiết bị này thường được thiết kế để giảm mức tiêu thụ điện, bao gồm cả lượng điện sử dụng ở chế độ chờ.

Kiểm tra mức tiêu thụ điện của từng thiết bị

Sử dụng thiết bị đo điện năng là cách giúp xác định những thiết bị vẫn tiêu tốn nhiều điện dù không hoạt động. Từ kết quả này, người dùng có thể điều chỉnh thói quen sử dụng hoặc ưu tiên ngắt nguồn đối với các thiết bị tiêu hao điện nhiều nhất khi không cần thiết.

(Tổng hợp/Ảnh minh họa: Internet)