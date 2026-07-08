FIFA bị yêu cầu điều tra

Theo truyền thông quốc tế, Chủ tịch EFA Hany Abo Rida cho rằng một số quyết định của trọng tài người Pháp François Letexier có ảnh hưởng đáng kể đến diễn biến cũng như kết quả của trận đấu.

Ngoài việc đề nghị FIFA rà soát lại toàn bộ quá trình điều hành trận đấu, phía Ai Cập cũng kiến nghị không tiếp tục phân công ông Letexier cùng các trợ lý làm nhiệm vụ ở những trận còn lại của World Cup 2026.

Đội tuyển Ai Cập phản ứng mạnh với hai pha bóng được cho là bước ngoặt của trận đấu. Tình huống đầu tiên là bàn thắng của Mostafa Zico không được công nhận sau khi VAR xác định đã có lỗi xảy ra trước đó trong pha tranh chấp.

Ở tình huống còn lại, ngay trước khi Argentina ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 3-2, các cầu thủ Ai Cập cho rằng Mohamed Salah đã bị phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, tổ VAR không tiến hành xem xét lại pha bóng này.

Sau trận đấu, HLV Hossam Hassan đã công khai bày tỏ quan điểm về công tác trọng tài.

Ông cho rằng đội bóng của mình không nhận được sự công bằng và đáng lẽ VAR cần xem xét tình huống tranh cãi trong vòng cấm.

Nhà cầm quân này cũng đặt dấu hỏi về những yếu tố có thể tác động đến tổ trọng tài, đồng thời nhận định kết quả cuối cùng không phản ánh đúng cục diện trên sân. Trước đó, phát biểu cho rằng "trận đấu đã được sắp đặt" của ông Hassan cũng thu hút nhiều sự chú ý từ truyền thông quốc tế.

Các chỉ số trong trận đấu.

Không chỉ ban huấn luyện, tiền đạo Mostafa Zico cũng bày tỏ sự bức xúc khi cho rằng đội tuyển Ai Cập đã chịu nhiều quyết định bất lợi ở các thời điểm quan trọng của trận đấu.

Đến nay, FIFA vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức đối với đơn khiếu nại của Liên đoàn Bóng đá Ai Cập.

Ở trận đấu này, Argentina giành quyền vào tứ kết sau màn lội ngược dòng từ thế bị dẫn trước 0-2 để thắng chung cuộc 3-2. Trong khi đó, những tranh cãi liên quan đến công tác điều hành của trọng tài François Letexier vẫn tiếp tục là chủ đề được bàn luận sau vòng 1/8 World Cup 2026.