Một chiếc vali, hàng nghìn kilomet và câu chuyện ít ai biết về "ông vua nhạc phim" đình đám thế giới

Trong nhiều năm qua, RIMOWA không chỉ được biết đến là thương hiệu vali cao cấp của Đức mà còn xây dựng hình ảnh gắn liền với những cá nhân không ngừng sáng tạo trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tiếp nối định hướng đó, thương hiệu vừa giới thiệu tập mới thuộc chuỗi phim ngắn về những biểu tượng văn hóa đương đại, với nhân vật trung tâm là nhà soạn nhạc từng đoạt giải Oscar Hans Zimmer.

Được thực hiện dưới bàn tay của đạo diễn người Pháp gốc Morocco Otman Qrita, bộ phim theo chân Hans Zimmer trong những buổi biểu diễn cuối cùng thuộc chặng châu Âu của tour diễn toàn cầu The Next Level . Thay vì chỉ ghi lại các màn trình diễn trên sân khấu, bộ phim mở ra góc nhìn gần gũi hơn về cuộc sống của người nghệ sĩ phía sau ánh đèn, nơi quá trình sáng tạo vẫn tiếp tục diễn ra trong từng chuyến đi.

Suốt nhiều thập kỷ, Hans Zimmer được xem là một trong những nhà soạn nhạc có ảnh hưởng lớn nhất của điện ảnh đương đại. Những bản nhạc của ông không chỉ góp phần định hình cảm xúc cho hàng loạt bộ phim nổi tiếng mà còn vượt khỏi phạm vi phòng thu để trở thành trải nghiệm trực tiếp trên các sân khấu biểu diễn khắp thế giới.

Tập phim mới của RIMOWA lựa chọn khai thác chính hành trình ấy. Máy quay theo chân Zimmer từ những buổi tập luyện, hậu trường chuẩn bị trước giờ diễn cho đến khoảnh khắc ông đứng trước hàng nghìn khán giả. Qua đó, bộ phim hé lộ quy mô đồ sộ cũng như sự phức tạp phía sau một tour lưu diễn quốc tế, nơi mỗi buổi biểu diễn là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa nghệ sĩ, dàn nhạc, đội ngũ kỹ thuật và hàng loạt khâu vận hành phía sau sân khấu.

Hans Zimmer

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của bộ phim là sự xuất hiện của hệ thống đàn điện tử tổng hợp mô-đun 5U – bộ nhạc cụ được chế tác riêng cho Hans Zimmer và cũng được xem là hệ thống lớn nhất thế giới ở dòng thiết bị này. Không chỉ đóng vai trò quan trọng trong quá trình sáng tác, bộ nhạc cụ còn là "trái tim" của những đêm diễn, giúp Zimmer tạo nên các lớp âm thanh đặc trưng đã làm nên tên tuổi của mình.

Để đồng hành cùng bộ nhạc cụ đặc biệt ấy, RIMOWA đã thiết kế riêng một phiên bản vali thuộc dòng Classic như một cách tri ân tài năng của nhà soạn nhạc.

Chiếc vali vẫn giữ nguyên những đặc điểm nhận diện đã trở thành biểu tượng của thương hiệu như phần thân bằng nhôm anod với các đường rãnh đặc trưng, tay cầm bọc da, chi tiết kim loại sáng bóng cùng khóa TSA bảo mật. Toàn bộ sản phẩm được chế tác tại nhà máy lịch sử của RIMOWA ở Cologne (Đức).

Thay vì chỉ là một món phụ kiện vận chuyển, chiếc vali được thiết kế để bảo vệ bộ nhạc cụ đặc biệt xuyên suốt những chặng lưu diễn kéo dài qua nhiều quốc gia. Đồng thời, nó cũng trở thành hình ảnh đồng hành xuyên suốt bộ phim, xuất hiện trong hậu trường, trên xe vận chuyển, trong phòng tập và cả những khoảng lặng giữa các buổi biểu diễn.

Theo mạch kể của bộ phim, chiếc vali không chỉ mang theo thiết bị biểu diễn mà còn đồng hành cùng những ý tưởng mới. Trên hành trình di chuyển liên tục, Hans Zimmer vẫn tận dụng mọi khoảng thời gian để thử nghiệm âm thanh, phát triển các giai điệu mới và tiếp tục sáng tác.

Bộ phim cũng dành nhiều thời lượng để khắc họa tinh thần làm việc của người nghệ sĩ. Từ việc thử nghiệm nhiều loại nhạc cụ khác nhau đến quá trình xây dựng những cấu trúc âm thanh mới, Zimmer tiếp cận âm nhạc bằng sự chuẩn xác của một nghệ nhân nhưng vẫn giữ bản năng của một người tiên phong luôn sẵn sàng vượt qua giới hạn cũ.

Điều đáng chú ý là phía sau sự cầu toàn ấy vẫn là một nghệ sĩ luôn giữ được niềm vui khi sáng tạo. Hans Zimmer từng chia sẻ rằng từ khóa quan trọng nhất trong âm nhạc chính là "chơi". Theo ông, người ta không chỉ "biểu diễn" mà còn "chơi nhạc", và chính tinh thần ấy giúp quá trình sáng tạo luôn giữ được sự tự nhiên, hứng khởi dù trải qua hàng chục năm làm nghề.

Thông qua hành trình của Hans Zimmer, RIMOWA tiếp tục theo đuổi thông điệp quen thuộc của mình: sự thành thạo không phải là đích đến, mà là kết quả của một hành trình dài được tạo nên từ sự kiên trì, lòng can đảm và tinh thần không ngừng khám phá.

Thay vì chỉ tôn vinh những thành tựu đã đạt được, loạt phim ngắn lần này lựa chọn kể câu chuyện về quá trình phía sau thành công – nơi những chuyến đi, những giờ luyện tập và cả những khoảng lặng giữa các buổi biểu diễn đều góp phần hình thành nên một di sản sáng tạo.

Ở đó, chiếc vali không chỉ đơn thuần là vật dụng đồng hành trên đường, mà trở thành chứng nhân của những hành trình bền bỉ kéo dài suốt nhiều năm – đúng với triết lý mà RIMOWA theo đuổi: những giá trị lớn luôn được tạo nên qua thời gian và những chuyến đi không ngừng nghỉ.