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Thua Argentina không phục, Ai Cập đòi FIFA 'treo còi' trọng tài

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Liên đoàn bóng đá Ai Cập gửi đơn kiến nghị và yêu cầu FIFA loại bỏ nhóm trọng tài bắt chính trong trận đấu với Argentina.

Theo tờ AS và Ole, Liên đoàn bóng đá Ai Cập gửi đơn khiếu nại lên FIFA về trọng tài trong trận đấu Argentina thắng Ai Cập 3-2 ở vòng 1/8 World Cup 2026. Trong đó, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Ai Cập Hany Abo Rida yêu cầu FIFA phải kỷ luật các trọng tài, cho rằng họ “phải bị loại khỏi World Cup ngay lập tức vì sự phân biệt đối xử đã gây ra”.

Trọng tài Francois Letexier vướng nhiều chỉ trích.

Tổ trọng tài của trận đấu giữa Argentina và Ai Cập đêm qua (7/7) có 8 thành viên gồm: Trọng tài chính François Letexier (Pháp); hai trọng tài biên Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni (Pháp); các trọng tài bàn gồm Espen Eskas, Isaak Bashevkin (Đan Mạch); phòng VAR gồm ông Jerome Brisard, AVAR là ông Willy Delajod (Pháp) và SVAR gọi tên Bram Van Driessche (Bỉ).

Trong phát biểu mới nhất, ông Hany Abo Rida - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Ai Cập, người giám sát đội tuyển quốc gia ở các giải đấu lớn bày tỏ: “ Chúng tôi đã gửi đơn khiếu nại chính thức chống lại tổ trọng tài và yêu cầu điều tra một số tình huống mà trọng tài ra quyết định không được tính có lợi cho Ai Cập ”.

Ở phút 59, Mostafa Ziko dứt điểm hiểm hóc nâng tỉ số lên 2-0 nhưng bàn thắng bị hủy. Trọng tài chính tham khảo VAR và xem lại băng hình, xác định cầu thủ Ai Cập phạm lỗi trước đó với Lisandro Martinez bên phần sân nhà.

Video: Messi ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Argentina

Đến phút bù giờ thứ hai, Mohamed Salah đi bóng trong vòng cấm và va chạm với cầu thủ Argentina. Đội bóng Nam Mỹ tổ chức phản công nhanh, dẫn đến tình huống Lautaro Martinez tạt bóng để Enzo Fernandez đánh đầu tung lưới Ai Cập. Đây là bàn thắng quyết định giúp Argentina thắng 3-2.

HLV trưởng đội tuyển Ai Cập - ông Hossam Hassan gay gắt: “ Tôi sẽ nói lên suy nghĩ của mình bất kể hậu quả. Đây là một trận đấu đã được dàn xếp và ai cũng thấy điều đó. Kết quả bị ảnh hưởng bởi các yếu tố nội tại trên sân trong suốt trận đấu và các yếu tố bên ngoài trước trận đấu. Nếu họ muốn Argentina thắng đến vậy, tại sao họ lại mời tất cả mọi người tham gia ”.

Đội tuyển Argentina lội ngược dòng thành công trước Ai Cập dù thua trước 0-2. Họ ghi 3 bàn nhờ công của Romero, Messi và Enzo. Messi còn đóng góp thêm một kiến tạo.

Theo Mai Phương

VTC News

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