Ngày mai (9/7), một bệnh viện được đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu chính thức đi vào hoạt động

PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết cơ sở Ninh Bình sẽ vận hành theo hai giai đoạn. Giai đoạn đầu khai trương với quy mô 300 giường bệnh, hơn 400 y, bác sĩ được điều động về làm việc. Đến cuối năm 2027, bệnh viện sẽ hoàn thiện quy mô 1.000 giường. Nếu nhu cầu khám chữa bệnh tăng nhanh, bệnh viện sẽ mở rộng công suất sớm hơn kế hoạch.

Theo lãnh đạo bệnh viện, khó khăn lớn nhất của chuyên ngành ngoại khoa là nhân lực. Vì vậy, bệnh viện đã chuẩn bị đào tạo đội ngũ từ nhiều năm trước, đủ khả năng vận hành cơ sở mới với hệ thống trang thiết bị hiện đại. Đơn vị cũng bố trí phương tiện đưa đón nhân viên, luân phiên cán bộ chủ chốt và duy trì các kíp trực 24/7 để bảo đảm hoạt động ổn định.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang hoàn tất các khâu chuẩn bị để đón tiếp người dân - Ảnh: VGP/HM

"Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về con người, chúng tôi hoàn toàn có đủ năng lực, khả năng tiếp quản một bệnh viện hiện đại với trang thiết bị máy móc hiện đại vào vận hành hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân", PGS Dương Đức Hùng cho biết.

Trong giai đoạn đầu, bệnh viện tập trung triển khai 4 nhóm chuyên khoa đang quá tải tại cơ sở Hà Nội gồm chấn thương, chấn thương cột sống, sọ não kết hợp phục hồi chức năng và phẫu thuật tiêu hóa.

TS.BS Quách Văn Kiên, phụ trách Trung tâm Phẫu thuật tiêu hóa tại cơ sở Ninh Bình, cho biết trung tâm có 4 phòng mổ cùng đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng sẵn sàng tiếp nhận các ca cấp cứu và phẫu thuật tiêu hóa, chấn thương. Hệ thống nội soi, chẩn đoán hình ảnh đã được trang bị đầy đủ để phục vụ người bệnh.

Máy móc, trang thiết bị y tế của bệnh viện đều mới và hiện đại, thậm chí có thiết bị đã số hóa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình tọa lạc trên khoảng đất 21 ha, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng với thiết kế theo chuẩn của châu Âu. Máy móc, trang thiết bị y tế đều mới và hiện đại, thậm chí có thiết bị đã số hóa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo thiết kế ban đầu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình sẽ có tổng 44 phòng mổ được trang bị đồng bộ và hiện đại. Giai đoạn đầu, Bệnh viện dự kiến triển khai khoảng 12 phòng mổ. Nếu nhu cầu tăng lên, Bệnh viện sẽ triển khai thêm phòng mổ. Việc này nhằm tránh lãng phí cũng như điều động nhân lực quá nhiều mà chưa sử dụng hết công suất. Bệnh viện đã xây dựng nhiều tình huống, kịch bản chi tiết.

Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho rằng, với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm và hệ thống thiết bị hiện đại, chất lượng chuyên môn tại cơ sở Ninh Bình sẽ đáp ứng tốt kỳ vọng của người dân, đồng thời góp phần giảm tải cho cơ sở Hà Nội.

Theo ﻿Báo Điện tử Chính phủ