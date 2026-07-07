Người đàn ông 30 tuổi uống đủ 2 lít nước mỗi ngày, đi khám sức khỏe bác sĩ kết luận bất ngờ

Anh Trương (30 tuổi, Trung Quốc), bị sỏi niệu quản cách đây một năm. Sau khi tán sỏi, anh kiên trì uống 2 lít nước mỗi ngày, không nhịn tiêu. Bỗng nhiên một ngày anh bị đau bụng dữ dội, tiểu ra máu, buồn nôn và nôn mửa.

Sau khi được thăm khám kỹ lưỡng, bác sĩ đã kết luận anh có một viên sỏi kích thước 1,5cm trong niệu quản trái, sỏi nhỏ ở cả hai thận và giãn nhẹ đài bể thận. Anh cảm thấy rất buồn khi bản thân sinh hoạt vẫn rất điều độ. Tuy nhiên, bác sĩ đã chỉ ra thói quen ăn uống của anh Trương đã góp phần đáng kể vào việc hình thành sỏi.

Uống 2 lít nước mỗi ngày, tại sao vẫn bị sỏi?

Trong quá trình thăm khám, bác sĩ đã biết được một nửa số nước anh uống mỗi ngày là trà đặc, có hàm lượng axit oxalic cao. Đồng thời, anh Trương thích ăn rau bina, dẫn đến việc hấp thụ quá nhiều axit oxalic. Kèm theo đó, anh thường xuyên tụ tập bạn bè ăn khuya, ăn đồ nướng, hải sản và uống bia dẫn đến nồng độ purine quá cao.

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Tất cả những thói quen ăn uống trên cùng thể trạng cá nhân khiến anh dù uống đủ nước nhưng vẫn mắc sỏi thận.

Theo chuyên gia, hơn 90% sỏi đường tiết niệu trong thực tiễn lâm sàng là sỏi chuyển hóa và chưa đến 10% là sỏi nhiễm trùng. Sỏi chuyển hóa được hình thành chủ yếu do chế độ ăn uống và rối loạn chuyển hóa gây ra, dẫn đến sự mất cân bằng trong khả năng chuyển hóa oxalat, purin và muối canxi của cơ thể. Sỏi canxi oxalat và sỏi axit uric thuộc loại này. Đây cũng là lý do chính khiến sỏi vẫn hình thành dù đã uống nhiều nước. Tình trạng này hoàn toàn có thể kiểm soát và phòng ngừa đáng kể thông qua chế độ ăn uống và lượng nước uống.

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Sỏi nhiễm trùng hiếm gặp hơn, chủ yếu do nhiễm trùng đường tiết niệu tái phát kéo dài. Sỏi canxi oxalat và sỏi axit uric thuộc loại này. Đây cũng là lý do chính khiến sỏi vẫn hình thành dù đã uống nhiều nước. Tình trạng này hoàn toàn có thể kiểm soát và phòng ngừa đáng kể thông qua chế độ ăn uống và lượng nước uống.

5 loại thực phẩm có nguy cơ gây sỏi thận cao

Trước tiên, hãy tránh các thực phẩm giàu axit oxalic, chẳng hạn như rau bina, măng tre và trà đặc. Chần sơ các loại rau lá xanh trong nước sôi khoảng một phút có thể loại bỏ hầu hết axit oxalic. Không nên ăn các loại hạt hoặc uống trà đặc khi bụng đói.

Thứ hai, thực phẩm nhiều muối như rau củ muối chua, đồ hầm và đồ ăn mang về nhiều muối có thể dẫn đến nồng độ canxi trong nước tiểu cao hơn. Người trưởng thành bình thường không nên tiêu thụ quá 5g muối mỗi ngày, và bệnh nhân sỏi thận nên hạn chế lượng muối nạp vào dưới 3g.

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Thứ ba, thực phẩm giàu purin như nội tạng động vật, hải sản, nước dùng thịt cũ và bia có thể dễ dàng gây ra sỏi axit uric, một loại sỏi phổ biến ở nam giới.

Thứ tư, việc kết hợp bổ sung canxi với chế độ ăn giàu canxi có thể dẫn đến lượng canxi hấp thụ quá mức, dễ dàng kết hợp với axit oxalic để tạo thành sỏi thận.

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Thứ năm, các loại đồ uống có đường như trà sữa, nước ép trái cây và đồ uống có ga chứa fructose, có thể làm trầm trọng thêm tình trạng hình thành tinh thể trong nước tiểu và không thể thay thế nước lọc để cung cấp đủ nước cho cơ thể.

Đồng thời, chuyên gia cũng khuyên mọi người nên hạn chế về chế độ ăn uống nêu trên chủ yếu dành cho sỏi chuyển hóa. Nếu sỏi là do nhiễm trùng, bạn nên chú ý hơn đến vệ sinh cá nhân, tránh nhịn tiểu và điều trị nhiễm trùng đường tiết niệu kịp thời để giảm nguy cơ hình thành sỏi.

Nguồn: Sohu