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Nhiều tỉnh miền Bắc sẽ có mưa to đến rất to trong 3 ngày tới

| | Sống

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, tình trạng mưa dông ở khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh sẽ kéo dài đến hết ngày 10/7.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (8/7), khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Hình thái thời tiết này còn kéo dài đến ngày 10/7.

Ngoài ra, từ chiều tối nay đến ngày mai, các nơi khác của Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều, đêm và sáng sớm).

Nhiều tỉnh miền Bắc sẽ có mưa to đến rất to trong 3 ngày tới - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Công an nhân dân

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 8 và ngày 9/7

Thời tiết Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 26-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng vùng núi, trung du và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 25-33 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 26-36 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng. Nhiệt độ từ 25-36 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-29 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-34 độ.

Duy Anh

Theo Duy Anh

Đời sống pháp luật

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