Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điều tra cọc tiền mặt gần 11 triệu đồng nằm chỏng chơ bên đường, công an đặc khu Vân Đồn mời Phạm Minh Chiến SN 1996 tới làm việc

| | Sống

Điều tra cọc tiền mặt gần 11 triệu đồng nằm chỏng chơ bên đường, công an đặc khu Vân Đồn mời Phạm Minh Chiến SN 1996 tới làm việc

Công an địa phương đã kịp thời xác minh nguồn gốc số tiền.

Theo công an tỉnh Quảng Ninh, khoảng 22 giờ ngày 04/7/2026, ông Phạm Văn Dũng (sinh năm 1969, trú tại khu phố Cái Rồng 4, đặc khu Vân Đồn) nhặt được một chiếc ví da trên tuyến đường thuộc khu phố Cái Rồng 4. Khi kiểm tra, ông Dũng phát hiện trong ví có nhiều giấy tờ tùy thân mang tên anh Phạm Minh Chiến (sinh năm 1996, trú tại thôn Bản Sen, đặc khu Vân Đồn) cùng số tiền mặt 10.930.000 đồng. Ngay sau đó, ông Dũng đã chủ động mang chiếc ví đến Công an đặc khu Vân Đồn để giao nộp, nhờ tìm và trao trả cho người bị đánh rơi.

Công an đặc khu Vân Đồn trao trả tài sản cho công dân

Sau khi tiếp nhận tài sản, lực lượng Công an đặc khu Vân Đồn đã nhanh chóng xác minh thông tin chủ sở hữu, liên hệ mời anh Phạm Minh Chiến đến trụ sở Công an để làm thủ tục nhận lại toàn bộ tài sản và giấy tờ.

Anh Phạm Minh Chiến bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn chân thành tới ông Phạm Văn Dũngkhi nhận lại chiếc ví cùng số tiền và giấy tờ còn nguyên vẹn. Đồng thời, anh gửi lời cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an đặc khu Vân Đồn đã nhanh chóng xác minh, hỗ trợ trao trả tài sản.

Qua vụ việc, Công an đặc khu Vân Đồn khuyến cáo người dân nâng cao ý thức bảo quản tài sản cá nhân; khi nhặt được tài sản hoặc phát hiện tài sản bị đánh rơi cần kịp thời thông báo, giao nộp cho cơ quan Công an hoặc chính quyền địa phương gần nhất để nhanh chóng xác minh, trao trả cho chủ sở hữu theo quy định của pháp luật.

Điều tra cọc tiền mặt gần 11 triệu đồng nằm chỏng chơ bên đường, công an đặc khu Vân Đồn mời Phạm Minh Chiến SN 1996 tới làm việc - Ảnh 2.Công an điều tra tài khoản zalo nhắn tin cho hàng loạt người thân và bạn bè của người phụ nữ ở Tuyên Quang

Công an địa phương nhanh chóng vào cuộc xác minh thông tin.

PV

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
MỚI NHẤT: Hơn 80 đại học công bố điểm sàn thi tốt nghiệp THPT 2026

MỚI NHẤT: Hơn 80 đại học công bố điểm sàn thi tốt nghiệp THPT 2026 Nổi bật

Ngày mai (9/7), một bệnh viện được đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu chính thức đi vào hoạt động

Ngày mai (9/7), một bệnh viện được đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu chính thức đi vào hoạt động Nổi bật

Việt Nam có đầy quả được ví là "cao thủ" hạ mỡ máu tự nhiên: Ăn vào bổ tim, khỏe người

Việt Nam có đầy quả được ví là "cao thủ" hạ mỡ máu tự nhiên: Ăn vào bổ tim, khỏe người

21:23 , 08/07/2026
Giải độc đắc 130 tỷ đồng khiến tình thân tan nát khi bố mẹ đòi chia một nửa tiền

Giải độc đắc 130 tỷ đồng khiến tình thân tan nát khi bố mẹ đòi chia một nửa tiền

21:10 , 08/07/2026
3 điều người cha càng thờ ơ, con càng dễ thiệt thòi khi lớn lên

3 điều người cha càng thờ ơ, con càng dễ thiệt thòi khi lớn lên

20:35 , 08/07/2026
Giáo viên 30 năm trong nghề nói thẳng: 90% học sinh có 4 “sở thích” này khi vui chơi, IQ và EQ đều cao

Giáo viên 30 năm trong nghề nói thẳng: 90% học sinh có 4 “sở thích” này khi vui chơi, IQ và EQ đều cao

20:25 , 08/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên