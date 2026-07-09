Quan sát thấy cụ ông chỉ ăn vài miếng trong bữa buffet ở Hà Nội, quản lý đưa ra lời đề nghị bất ngờ

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền bài chia sẻ về tình huống đặc biệt diễn ra tại một nhà hàng buffet ở Hà Nội. Câu chuyện khiến người đọc đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, rồi xúc động với quyết định được đưa ra từ người trong cuộc.

Theo đó, người chia sẻ cho hay bố chồng của chị bị tai biến nên đi lại dò dẫm rất chậm, và thường cần có người dìu bước. Hai vợ chồng chị đã đưa ông cùng hai con xuống nhà hàng buffet ở chân chung cư để ăn trưa. Ông cụ được con trai dắt vào chỗ ngồi, ăn được vài miếng là no. Sau đó, hai bố con lại dắt nhau lên nhà. Cả quá trình, ông ngồi ăn được khoảng 15 phút.

Bất ngờ, quản lý nhà hàng bước tới nói chuyện với chị, hỏi thăm sức khoẻ của ông. Vị quản lý này tiết lộ, khi còn khoẻ, ông cụ vẫn thường hay lui tới hỏi han về đồ ăn ở đây. Thậm chí, ông cũng thỉnh thoảng đưa con cháu xuống nhà hàng dùng bữa. Rồi bẵng đi một thời gian, không ngờ ông cụ đã yêu đi nhanh thế.

Vì quan sát thấy ông cụ không ăn được nhiều nên quản lý đã đưa ra quyết định bất ngờ. Theo lý giải thì ông cụ ăn ít, không tính phí thì sai quy trình, nhưng tính thì cảm thấy áy náy. Chính vì thế quản lý chọn phương án tính giá vé trẻ em cho ông.

Lời đề nghị của quản lý nhà hàng khiến nhiều người cảm động.

Được biết, người chia sẻ bài viết là chị Lê Thuý Ngọc (ở phường Phương Liệt, Hà Nội). Chia sẻ cụ thể trên tờ Thanh Niên, chị Ngọc cho biết bố chồng chị là ông Trần Như Nguyên (74 tuổi). Trưa 5/7, gia đình chị Ngọc chọn quán buffet dưới chân chung cư để thuận tiện cho việc đi lại của ông.

Tuy nhiên do sức khỏe không còn như trước, ông chỉ ăn được vài miếng rồi thấy no. Bữa ăn của ông gói gọn trong vòng 15 phút. Khi gia đình chuẩn bị thanh toán, quản lý nhà hàng tiến tới hỏi thăm sức khỏe ông Nguyên. Nữ quản lý cho biết, chị quan sát thấy ông Nguyên gần như không ăn được nhiều nên đã đưa ra quyết định bất ngờ - tính giá vé trẻ em cho ông Nguyên. Lời đề nghị của nữ quản lý khiến vợ chồng chị Ngọc thấy cảm động. Họ không bất ngờ vì số tiền được giảm, mà thấy được quan tâm.

Cũng theo chia sẻ của chị Ngọc trên Thanh Niên, bố chồng chị từng làm giảng viên ở Trường đại học Y Hà Nội. Ngoài con cháu, ông có nhiều bạn bè và học trò trẻ tuổi nên thường xuyên ra ngoài gặp gỡ, dùng bữa tại các quán ăn, có lẽ vì là khách quen nên nữ quản lý vẫn nhớ ông. Khi biết quyết định của nữ quản lý, ông Nguyên bày tỏ niềm vui và xúc động trước sự quan tâm. Ông liên tục hỏi đó là nhân viên nào đã dành cho mình sự ưu ái và bày tỏ mong muốn có dịp gặp lại để gửi lời cảm ơn.

Dân Trí thông tin, quán buffet được đề cập phía trên chuyên về đồ ăn Hàn Quốc. Chia sẻ trên Dân Trí, chị Nguyễn Thị Hoài Như - nữ quản lý xác nhận, gia đình ông Nguyên là khách quen của quán từ lâu. Một thời gian dài không thấy ông Nguyên quay lại, chị Như nghĩ có thể ông bận việc gia đình. Tới khi gặp lại, chị mới biết ông vừa trải qua cơn tai biến.

Nữ quản lý khẳng định đây không phải chương trình ưu đãi của nhà hàng mà chỉ là quyết định xuất phát từ sự đồng cảm đối với một vị khách quen.