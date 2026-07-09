FIFA từ chối xóa thẻ cho cầu thủ Pháp

Ưáng 9/7 (theo giờ Việt Nam), Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) ra quyết định bác đơn kháng cáo của Liên đoàn bóng đá Pháp liên quan đến tấm thẻ phạt của Michael Olise. Tiền đạo này vẫn bị ghi nhận đã có một thẻ vàng và không được xóa án phạt.

Trước đó, Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) mong muốn FIFA sẽ xóa thẻ của Michael Olise phải nhận trong trận đấu với Paraguay. Cuối hiệp 2, trong tình huống tranh cãi, Olise dùng tay đẩy Matias Galarza (Paraguay). Cầu thủ của Paraguay ôm mặt tỏ ra đau đớn và lăn xuống sân dù không hề có va chạm nào ở vị trí này.

Ông Ilgiz Tantashev quyết định thổi phạt Michael Olise và rút thẻ vàng.

FIFA từ chối xoá thẻ phạt cho Michael Olise.

Nỗi lo của đội tuyển Pháp lớn hơn bao giờ hết. Nếu Michael Olise phải nhận thêm một thẻ vàng ở vòng tứ kết, anh sẽ bị treo giò ở vòng bán kết nếu Pháp có thể đánh bại Morocco. Tầm quan trọng của Michael Olise với tuyển Pháp chỉ thua kém đôi chút so với Kylian Mbappe. Anh đã có 5 đường kiến tạo cho đồng đội lập công tại World Cup 2026.

Trên thực tế, Pháp chỉ nộp đơn kháng cáo thẻ phạt sau khi FIFA bất ngờ đình chỉ án phạt cho Folarin Balogun - người nhận thẻ đỏ trong cuộc đọ sức giữa Mỹ và Bosnia & Herzegovina. Ban Kỷ luật của FIFA đình chỉ thẻ đỏ của Balogun trong thời gian 1 năm, anh vẫn được thi đấu trận gặp Bỉ.

Đây là quyết định khiến FIFA và chủ tịch Gianni Infantino vấp phải chỉ trích dữ dội. Hãng tin Reuters cho biết chính Tổng thống Trump là người đã gọi điện cho ông Infantino nhằm gỡ án phạt cho cầu thủ Mỹ.

Tờ A Bola (Bồ Đào Nha) bình luận: “ Quyết định của FIFA đã làm dấy lên cuộc tranh luận về tính đồng nhất trong các tiêu chí kỷ luật của tổ chức này, đặc biệt là sau vụ việc liên quan đến cầu thủ người Mỹ Folarin Balogun.

Vào thời điểm đó, thẻ đỏ dành cho tiền đạo người Mỹ cuối cùng đã bị thu hồi trước trận đấu tiếp theo. Quyết định gây ra nhiều tranh cãi này làm dấy lên những đồn đoán trên mạng xã hội rằng nó bị ảnh hưởng bởi một cuộc điện thoại từ Tổng thống Mỹ Donald Trump ”.