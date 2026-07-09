2 thời điểm uống nước giúp "né" đột quỵ, nhồi máu cơ tim: 5 nhóm người cần đặc biệt chú ý

Nhiều người chỉ chú ý uống đủ nước trong ngày mà quên rằng thời điểm uống nước cũng rất quan trọng. Theo bác sĩ chuyên khoa thận Hồng Vĩnh Tường (Đài Loan, Trung Quốc), mất nước sau một đêm ngủ có thể khiến máu trở nên cô đặc hơn, làm tăng nguy cơ tắc nghẽn mạch máu, từ đó làm tăng nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim.

Ông cho biết, nhiều trường hợp nhồi máu cơ tim và đột quỵ xảy ra trong vòng 30 phút sau khi thức dậy. Vì vậy, hình thành thói quen bổ sung nước đúng lúc có thể góp phần giảm nguy cơ tim mạch và mạch máu não, đặc biệt trong thời tiết nắng nóng.

2 thời điểm uống nước giúp giảm nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim

Theo bác sĩ Hồng Vĩnh Tường, có 2 thời điểm mà mọi người nên bổ sung nước cho cơ thể.

Uống khoảng 150 - 200ml nước ấm trước khi đi ngủ 30 phút

Uống nước trước khi đi ngủ 30 phút giúp giảm nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim (Ảnh: iStock).

Nhiều người lớn tuổi thường hạn chế uống nước vào buổi tối vì sợ phải thức dậy đi tiểu. Tuy nhiên, theo bác sĩ Hồng Vĩnh Tường, thói quen này đôi khi lại khiến cơ thể rơi vào tình trạng thiếu nước sau một đêm dài.

Ông khuyến nghị nên uống khoảng 150 - 200ml nước ấm trước khi đi ngủ khoảng 30 phút. Lượng nước này có thể giúp hạn chế tình trạng máu trở nên quá cô đặc vào sáng hôm sau, đồng thời vẫn ít ảnh hưởng đến giấc ngủ hơn so với uống quá nhiều nước ngay trước khi lên giường.

Uống nước ngay sau khi thức dậy

Thời điểm thứ hai được bác sĩ Hồng Vĩnh Tường đặc biệt nhấn mạnh là ngay sau khi thức dậy.

Ông khuyên mỗi người nên chuẩn bị sẵn một cốc nước ấm cạnh giường. Sau khi tỉnh giấc, hãy cử động nhẹ tay chân trên giường khoảng 1 phút, rồi uống nước ngay. Việc làm này giúp thúc đẩy tuần hoàn máu, hỗ trợ quá trình trao đổi chất của thận và giảm nguy cơ các biến cố tim mạch liên quan đến mất nước.

Dấu hiệu cảnh báo cơ thể có thể đang thiếu nước vào buổi sáng

Bên cạnh việc uống nước đúng thời điểm, bác sĩ Hồng Vĩnh Tường cho biết mọi người có thể tự nhận biết tình trạng thiếu nước thông qua một số dấu hiệu sau khi thức dậy.

Nước tiểu sẫm màu

Nếu nước tiểu đầu tiên trong ngày có màu vàng đậm, màu hổ phách hoặc gần giống màu trà đặc, kèm mùi nồng hơn bình thường, đây có thể là dấu hiệu thận đang cô đặc nước tiểu để giữ lại nước cho cơ thể.

Khô miệng, khô họng, chóng mặt

Khô họng (Ảnh: London ENT).

Cảm giác khô miệng, khô họng khi mới ngủ dậy, kèm theo hoa mắt, mệt mỏi hoặc đầu óc kém tỉnh táo cũng có thể liên quan đến tình trạng mất nước trong đêm. Theo bác sĩ Hồng Vĩnh Tường, khi cơ thể thiếu nước, tuần hoàn máu có thể chậm lại, từ đó ảnh hưởng đến lượng oxy cung cấp cho não.

Ông lưu ý, những người thường xuyên ngáy khi ngủ có xu hướng mất nhiều nước hơn do hô hấp, vì vậy càng cần chú ý bù nước.

Cân nặng giảm rõ sau một đêm

Một cách khác để đánh giá lượng nước mất đi là theo dõi cân nặng. Bác sĩ Hồng Vĩnh Tường hướng dẫn nên cân sau khi đi vệ sinh vào buổi tối trước khi ngủ, sau đó cân lại ngay khi thức dậy, trước khi uống nước hoặc đi vệ sinh.

Nếu cân nặng giảm khoảng 0,5 - 0,8kg hoặc nhiều hơn, điều đó cho thấy cơ thể đã mất một lượng nước đáng kể trong đêm và cần được bổ sung sớm.

Theo bác sĩ Hồng Vĩnh Tường, việc bổ sung nước đúng thời điểm đặc biệt quan trọng với những người mắc:

Tăng huyết áp

Đái tháo đường

Rối loạn mỡ máu

Người thường xuyên thức khuya hoặc có thói quen ngáy khi ngủ

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng uống nước chỉ là một trong nhiều yếu tố giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch và mạch máu não, không thể thay thế việc kiểm soát bệnh nền, duy trì chế độ ăn lành mạnh, tập luyện và tuân thủ điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ. Nếu có bệnh lý tim, thận hoặc cần hạn chế lượng nước uống, người bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ để được hướng dẫn phù hợp.