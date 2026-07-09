Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh lý giải vì sao phòng thi có 15 điểm 10 môn Toán

Liên quan đến những thông tin xôn xao trên mạng xã hội việc một phòng thi có 15/22 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, trao đổi với B áo Tiền Phong, ông Hoàng Bá Hùng, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh cho biết, ngay sau khi nắm thông tin, nhà trường đã rà soát kết quả, báo cáo Sở GD&ĐT.

Theo đó, tại phòng thi số 268, điểm thi Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh có 22 thí sinh, gồm 19 học sinh của Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh và 3 học sinh của Trường Albert Einstein. Các em đều học các lớp chuyên khối khoa học tự nhiên và thi tổ hợp khối này.

Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Theo ông Hoàng Bá Hùng, 19 học sinh của Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đều trúng tuyển vào trường với kết quả đầu vào cao. Trong quá trình học tập, các em luôn duy trì thành tích tốt, được kiểm chứng qua các bài kiểm tra, các kỳ khảo sát và thi thử; nhiều em nhiều lần đạt điểm cao, đặc biệt ở môn Toán. Đối với 3 học sinh Trường Albert Einstein, các em đều có học lực tốt, trong đó có 1 em đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh.

"Năng lực của các em đã được kiểm chứng qua quá trình học tập, các kỳ khảo sát và thi thử. Kết quả kỳ thi phản ánh đúng năng lực, không có dấu hiệu bất thường", ông Hùng nói.

Nhiều điểm 10 là kết quả của quá trình ôn luyện



Theo đại diện Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, điểm thi của trường có 26 phòng với 632 thí sinh dự thi, trong đó 418 em là học sinh của Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh. Thống kê kết quả kỳ thi năm nay cho thấy, các bài thi môn Toán đạt từ 9 điểm trở lên chủ yếu thuộc học sinh các lớp chuyên Toán và các lớp chuyên khối khoa học tự nhiên; trong khi ở các lớp chuyên khoa học xã hội không có bài thi nào đạt trên 9 điểm.

Liên quan đến số nhiều học sinh trường chuyên cùng dự thi tại một phòng, ông Hùng cho rằng, việc sắp xếp phòng thi được thực hiện hoàn toàn bằng phần mềm của Bộ GD&ĐT. Do thí sinh đăng ký các bài thi tự chọn theo tổ hợp gần tương đồng, phần mềm sẽ tự động bố trí vào cùng phòng nhằm tối ưu công tác tổ chức coi thi, giảm số lượng môn thi diễn ra trong mỗi phòng ở các buổi thi tự chọn.

Trước những băn khoăn về số lượng điểm 10 môn Toán tăng cao so với các kỳ thi trước, theo Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, khoảng hai năm trở lại đây, cùng với những điều chỉnh trong phương thức tuyển sinh đại học, kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT ngày càng có vai trò quan trọng trong xét tuyển của nhiều cơ sở đào tạo. Vì vậy, học sinh cũng thay đổi định hướng ôn tập, dành sự quan tâm nhiều hơn cho kỳ thi nhằm có thêm cơ hội lựa chọn ngành học, trường học phù hợp.

Thí sinh tham gia Kỳ thi Tốt nghiệp THPT tại Hà Tĩnh.

Từ thực tế đó, nhà trường đã điều chỉnh kế hoạch ôn tập. Nếu như trước đây việc ôn thi tốt nghiệp chủ yếu được triển khai từ tháng 4-5 thì nay được đưa vào kế hoạch ngay từ đầu năm học, mỗi tuần bố trí 2 tiết ôn tập đối với từng môn thi tốt nghiệp. Học kỳ I tập trung bồi dưỡng các môn chuyên, học kỳ II ưu tiên ôn tập phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Cùng với việc điều chỉnh kế hoạch ôn tập, nhà trường tăng cường các giải pháp hỗ trợ học sinh thông qua hệ thống khảo sát, thi thử, đồng thời kịp thời động viên, khen thưởng để tạo động lực học tập.

Ông Hùng chia sẻ, trường không tổ chức dạy thêm, học thêm nhưng đặc biệt chú trọng đánh giá năng lực học sinh qua các kỳ khảo sát, thi thử. Trong năm học, ngoài 2 kỳ khảo sát do Sở GD&ĐT tổ chức, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh tổ chức thêm 3 kỳ, nâng tổng số lên 5 đợt khảo sát trên quy mô toàn trường.

"Kỳ thi tốt nghiệp THPT hiện nay mở ra nhiều cơ hội cho học sinh trong xét tuyển đại học, vì vậy các em xác định rõ mục tiêu học tập, chủ động ôn luyện và duy trì nỗ lực trong suốt năm học, thay vì chỉ tập trung ở giai đoạn cuối”, ông Hùng cho hay.

Theo ông Hoàng Bá Hùng, kết quả các đợt khảo sát cho thấy điểm số của học sinh tăng dần qua từng lần đánh giá. Có những em ở đợt khảo sát đầu chỉ đạt khoảng 21 điểm ở tổ hợp 3 môn xét tuyển, nhưng đến đợt khảo sát cuối đã đạt trên 28 điểm. Điều đó cho thấy quá trình ôn tập đã phát huy hiệu quả, học sinh có sự tiến bộ, tự tin hơn trong quá trình thi.

Bên cạnh quá trình ôn luyện, theo đánh giá chuyên môn của giáo viên, đề thi môn Toán năm nay có mức độ phù hợp, bám sát định dạng đề tham khảo của Bộ GD&ĐT, tạo điều kiện để học sinh phát huy kiến thức và kỹ năng đã được rèn luyện. Ông Hùng cho rằng, khi được ôn tập bài bản, làm quen với nhiều dạng đề và tích lũy sự tự tin qua các kỳ khảo sát, thi thử, học sinh sẽ phát huy tốt năng lực trong kỳ thi chính thức, từ đó đạt kết quả cao.