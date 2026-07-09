Đừng lạm dụng chế độ giặt nhanh trên máy giặt: Nhiều người dùng sai cách nên quần áo càng giặt càng bẩn, nhanh xuống cấp

Nhiều gia đình có thói quen thay quần áo mỗi ngày vào mùa hè vì mồ hôi nhiều, nghĩ rằng quần áo chỉ mặc một lần nên không quá bẩn, chỉ cần bật chế độ giặt nhanh là đủ. Tuy nhiên, trên thực tế, chế độ này chỉ phát huy hiệu quả trong một số trường hợp nhất định. Nếu dùng không đúng, bạn sẽ thấy quần áo ngày càng xỉn màu, còn lưu lại mùi mồ hôi hoặc cặn bột giặt dù vừa mới lấy ra khỏi máy.

Vì sao chế độ giặt nhanh không phải lúc nào cũng là lựa chọn tốt?

Điểm khác biệt lớn nhất của chế độ giặt nhanh là rút ngắn toàn bộ chu trình giặt, bao gồm thời gian ngâm, giặt, xả và vắt. Điều này giúp tiết kiệm thời gian nhưng cũng đồng nghĩa quần áo có ít thời gian hơn để được làm sạch.

Nếu quần áo có nhiều bụi bẩn, dầu mỡ, vết ố hay mồ hôi tích tụ lâu ngày, chế độ giặt nhanh thường không đủ để xử lý triệt để.

Ngoài ra, vì lồng giặt phải hoạt động mạnh hơn trong khoảng thời gian ngắn để tăng hiệu quả làm sạch, quần áo cũng có thể chịu lực ma sát lớn hơn. Với các chất liệu mỏng như lụa, voan hay len mịn, việc lạm dụng chế độ này có thể khiến sợi vải nhanh xù, mất dáng hoặc giảm tuổi thọ.

Chính vì vậy, nhiều chuyên gia khuyến cáo chỉ nên xem giặt nhanh là một chế độ hỗ trợ, không phải chế độ mặc định cho mọi lần giặt.

4 nguyên tắc sử dụng chế độ giặt nhanh để quần áo vừa sạch vừa bền

1. Chỉ dùng với quần áo mỏng, ít bẩn

Đây là điều quan trọng nhất.

Chế độ giặt nhanh phù hợp với các loại quần áo mùa hè như:

- Áo phông

- Áo sơ mi mỏng

- Váy mặc hằng ngày

- Đồ mặc trong nhà

- Quần áo chỉ mặc một lần và không có vết bẩn rõ rệt

Ngược lại, các loại áo khoác, quần jeans, chăn ga, khăn tắm hay quần áo mùa đông dày nên sử dụng chế độ giặt thông thường để đảm bảo được làm sạch kỹ.

Nếu quần áo đã có mùi hôi, dính dầu mỡ hoặc vết bẩn cứng đầu, nên xử lý trước bằng cách ngâm hoặc chà nhẹ rồi mới đưa vào máy.

2. Giảm lượng nước giặt hoặc bột giặt

Một sai lầm rất phổ biến là vẫn cho lượng nước giặt giống như khi sử dụng chương trình giặt thông thường.

Trong khi đó, chế độ giặt nhanh có thời gian xả ngắn hơn đáng kể. Nếu dùng quá nhiều chất tẩy rửa, máy sẽ không kịp xả sạch hết cặn còn bám trên quần áo.

Hậu quả là:

- Quần áo dễ bị nhớt hoặc cứng sau khi khô.

- Da nhạy cảm có thể bị kích ứng.

- Cặn bột giặt tích tụ lâu ngày khiến vải nhanh xỉn màu.

Nếu máy giặt không có chức năng tự động phân bổ nước giặt, hãy chủ động giảm lượng nước giặt xuống so với bình thường khi chọn chế độ giặt nhanh.

3. Đừng nhồi đầy lồng giặt

Dung tích ghi trên máy giặt là khối lượng quần áo tối đa trong điều kiện tiêu chuẩn, không phải lúc nào cũng nên tận dụng hết.

Đối với chế độ giặt nhanh, lượng quần áo càng ít thì hiệu quả càng cao.

Ví dụ:

Máy giặt 10 kg chỉ nên giặt khoảng 5–6 áo phông mùa hè hoặc một lượng quần áo vừa phải.

Không nên chất đầy lồng giặt vì quần áo sẽ không có đủ không gian để đảo đều.

Khi lồng giặt quá chật, nước và nước giặt khó tiếp xúc đồng đều với từng món đồ, khiến nhiều vị trí vẫn còn bẩn sau khi giặt.

4. Không dùng cho quần áo bẩn nhiều hoặc có vết bẩn cứng đầu

Đây là trường hợp chế độ giặt nhanh gần như không phát huy hiệu quả.

Những loại quần áo như:

- Áo trẻ em dính thức ăn.

- Quần áo sau khi chơi thể thao.

- Quần áo lao động.

- Quần áo có vết cà phê, trà, dầu mỡ hoặc bùn đất.

... đều nên được xử lý trước hoặc chọn chế độ giặt thông thường.

Nếu cố dùng giặt nhanh, vết bẩn có thể vẫn còn bám trên vải, thậm chí sau nhiều lần giặt sẽ trở nên khó xử lý hơn.

Khi nào nên sử dụng chế độ giặt nhanh?

Bạn có thể yên tâm chọn chế độ này nếu đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

- Quần áo mỏng, nhẹ.

- Chỉ mặc một lần và không quá bẩn.

- Khối lượng quần áo ít.

- Dùng lượng nước giặt vừa phải.

- Không có vết bẩn cứng đầu.

Đây cũng là lựa chọn phù hợp khi cần giặt gấp một vài bộ quần áo để mặc ngay hoặc muốn tiết kiệm thời gian trong những ngày bận rộn.

Kết luận

Chế độ giặt nhanh không phải là "chế độ tốt nhất", mà chỉ phù hợp trong những tình huống nhất định. Việc lạm dụng chương trình này cho mọi loại quần áo không chỉ khiến quần áo giặt không sạch, còn dễ lưu lại mùi hôi, cặn chất tẩy rửa và nhanh xuống cấp.

Nếu muốn quần áo vừa sạch, vừa bền màu, hãy lựa chọn chương trình giặt phù hợp với chất liệu, mức độ bẩn và khối lượng quần áo thay vì chỉ ưu tiên tốc độ. Chỉ một thay đổi nhỏ trong cách sử dụng máy giặt cũng có thể giúp quần áo bền hơn và giảm đáng kể tình trạng "càng giặt càng cũ".