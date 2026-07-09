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Một phi công đột ngột mở cửa nhảy khỏi máy bay khi đang ở trên không

| | Sống

Anh đã nhảy xuống, bỏ lại nữ học viên đang được anh huấn luyện tự mình điều khiển máy bay hạ cánh.

Theo tuyên bố công bố hôm Thứ Ba (7/7) từ cơ quan công tố Argentina, giáo viên hướng dẫn bay Leandro Andrés Bertazzo (42 tuổi) đã được tìm thấy tử vong sau sự cố xảy ra tại Toledo, miền trung Argentina, vào Thứ Bảy (4/7) vừa qua.

Kênh TN đưa tin, Bertazzo đang có mặt trên chiếc máy bay Cessna 150 cùng với một học viên 22 tuổi tên là Rosario.

Nữ học viên cho biết Bertazzo đã nói với cô: “Em biết mình phải làm gì rồi đấy, tiếp tục đi” , trước khi tháo tai nghe, cởi dây an toàn, mở cửa và nhảy ra khỏi máy bay.

Eduardo Álvarez, giám đốc trường bay Flying Parrot Córdoba nơi Bertazzo làm việc, chia sẻ với TN rằng không hề có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nam phi công có ý định tự gieo mình khỏi máy bay. Trước đó trong ngày, Bertazzo cũng vừa hoàn thành một chuyến bay khác với một học viên.

Phi công, giáo viên hướng dẫn bay Leandro Andrés Bertazzo (42 tuổi)

“Anh ấy đã đưa ra quyết định bi thảm này ngay trên máy bay khi có một người khác ở bên cạnh,” ông Álvarez nói. “Thật không thể tưởng tượng hay hiểu nổi, nhưng tâm trí con người vốn dĩ vô cùng phức tạp.”

Ông Álvarez mô tả Bertazzo là “một con người tuyệt vời với nụ cười rạng rỡ” và bày tỏ sự bàng hoàng trước vụ việc.

Giám đốc trường bay giải thích rằng việc mở cửa máy bay giữa không trung là vô cùng khó khăn, ông so sánh hành động này giống như việc cố mở cửa của một chiếc ô tô đang chạy với tốc độ 200 km/h .

Dù rơi vào trạng thái “sốc hoàn toàn”, Rosario - nữ học viên trên chuyến bay - vẫn giữ được bình tĩnh và điều khiển chiếc máy bay hạ cánh an toàn. Chiếc máy bay hoàn toàn không bị hư hại.

Hiện các công tố viên đang tiến hành điều tra làm rõ chi tiết nguyên nhân dẫn đến cái chết của Bertazzo.

Nguồn: CNN

Theo Chi Chi

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