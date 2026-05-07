Phát hiện một hãng hàng không đang tuyển phi công lương 2,6 tỷ/năm nhưng không cần cất cánh

Mới đây, hãng hàng không British Airways (BA) đang tuyển dụng phi công lái máy bay thân rộng, nhưng điều đặc biệt là những ứng viên trúng tuyển sẽ không trực tiếp thực hiện cất cánh hay hạ cánh.

Trên thực tế, hãng hàng không quốc gia Anh tìm kiếm các phi công giàu kinh nghiệm chỉ để điều khiển máy bay di chuyển giữa các nhà ga tại Sân bay Quốc tế Chicago O’Hare (Mỹ).

Vai trò có phần “khó hiểu” này khiến Ben Schlappig – chuyên gia về hàng không, khách sạn và chương trình khách hàng thân thiết, đồng thời là nhà sáng lập One Mile at a Time – nhận định đây là một vị trí “khác biệt”. Và nhận xét đó không phải không có cơ sở.

Theo thông tin đăng tải trên website tuyển dụng của BA, công việc này có mức lương từ 90.000 USD (~2,3 tỷ đồng) đến 100.000 USD (~2,6 tỷ đồng) mỗi năm, nhưng phi công sẽ không bao giờ đưa máy bay rời khỏi mặt đất.

Các yêu cầu bao gồm kinh nghiệm gần đây trong việc vận hành máy bay Boeing 777 hoặc 787 ở vị trí cơ trưởng hoặc cơ phó; khả năng thích nghi với quy trình vận hành tiêu chuẩn của British Airways; cùng sự am hiểu sâu về quy trình tại sân bay Chicago O’Hare.

Vì sao lại có vị trí này?

Tại sân bay chính của Chicago, các chuyến bay của BA hạ cánh tại Nhà ga số 5 nhưng lại khởi hành từ Nhà ga số 3. Điều này buộc hãng phải điều động phi công đưa máy bay di chuyển giữa hai khu vực hoạt động riêng biệt.

Dù không phải là chưa từng có, mô hình này vẫn khá hiếm. Tại phần lớn sân bay, việc di chuyển máy bay trên mặt đất thường do đội ngũ mặt đất thực hiện bằng xe kéo. Tuy nhiên, tại O’Hare, vì nhiều lý do vận hành, việc sử dụng chính động cơ máy bay được cho là hiệu quả và an toàn hơn.

Dẫu vậy, mức lương cho công việc này vẫn thấp hơn so với nhiều vị trí phi công mới tại các hãng hàng không lớn của Mỹ. Theo dữ liệu từ trường đào tạo phi công ATP, các hãng như American Airlines hay United Airlines đang trả mức lương khởi điểm trên 117.000 USD/năm (~3 tỷ đồng).

Vậy ai sẽ phù hợp với công việc “lái máy bay nhưng không bay” này?

"Tôi cho rằng nếu bạn mới nghỉ hưu, chưa vượt qua kỳ kiểm tra sức khỏe để bay thì đây có thể là một vai trò thú vị", Schlappig gợi ý.

Mặc dù vai trò này có vẻ rất mới lạ, nhưng thực chất nó không phải là hoàn toàn mới. Đại diện British Airways cho biết hãng đã tuyển dụng các phi công địa phương đủ tiêu chuẩn để thực hiện nhiệm vụ điều chuyển máy bay giữa Nhà ga số 5 và số 3 kể từ khi chuyển hoạt động khởi hành sang Nhà ga số 3 vào năm 2024.

Hiện BA khai thác các chuyến bay thẳng hằng ngày từ London Heathrow đến Chicago, đồng thời lên kế hoạch mở rộng mạng lưới đường bay dài đến Mỹ và nhiều khu vực khác. Từ cuối năm nay, hãng dự kiến sẽ tăng thêm các chuyến bay đến hai thành phố khác của Mỹ là New Orleans và Houston.

Hãng hàng không hy vọng rằng đến cuối năm, mạng lưới đường bay đường dài quốc tế của hãng sẽ tăng 9% bằng cách tăng số lượng chuyến bay. Hãng cũng đang bổ sung hai điểm đến bay thẳng mới, Melbourne ở Australia và Colombo, Sri Lanka.