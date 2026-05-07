Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện một hãng hàng không đang tuyển phi công lương 2,6 tỷ/năm nhưng không cần cất cánh

Theo Vân Anh | 07-05-2026 - 09:46 AM | Sống

Phi công có thể nhận lương hàng tỷ đồng mỗi năm nhưng không cần cất cánh hay hạ cánh, với nhiệm vụ chính chỉ là điều khiển máy bay di chuyển trên mặt đất.

Mới đây, hãng hàng không British Airways (BA) đang tuyển dụng phi công lái máy bay thân rộng, nhưng điều đặc biệt là những ứng viên trúng tuyển sẽ không trực tiếp thực hiện cất cánh hay hạ cánh.

Trên thực tế, hãng hàng không quốc gia Anh tìm kiếm các phi công giàu kinh nghiệm chỉ để điều khiển máy bay di chuyển giữa các nhà ga tại Sân bay Quốc tế Chicago O’Hare (Mỹ).

Vai trò có phần “khó hiểu” này khiến Ben Schlappig – chuyên gia về hàng không, khách sạn và chương trình khách hàng thân thiết, đồng thời là nhà sáng lập One Mile at a Time – nhận định đây là một vị trí “khác biệt”. Và nhận xét đó không phải không có cơ sở.

Theo thông tin đăng tải trên website tuyển dụng của BA, công việc này có mức lương từ 90.000 USD (~2,3 tỷ đồng) đến 100.000 USD (~2,6 tỷ đồng) mỗi năm, nhưng phi công sẽ không bao giờ đưa máy bay rời khỏi mặt đất.

Các yêu cầu bao gồm kinh nghiệm gần đây trong việc vận hành máy bay Boeing 777 hoặc 787 ở vị trí cơ trưởng hoặc cơ phó; khả năng thích nghi với quy trình vận hành tiêu chuẩn của British Airways; cùng sự am hiểu sâu về quy trình tại sân bay Chicago O’Hare.

Ảnh minh hoạ

Vì sao lại có vị trí này?

Tại sân bay chính của Chicago, các chuyến bay của BA hạ cánh tại Nhà ga số 5 nhưng lại khởi hành từ Nhà ga số 3. Điều này buộc hãng phải điều động phi công đưa máy bay di chuyển giữa hai khu vực hoạt động riêng biệt.

Dù không phải là chưa từng có, mô hình này vẫn khá hiếm. Tại phần lớn sân bay, việc di chuyển máy bay trên mặt đất thường do đội ngũ mặt đất thực hiện bằng xe kéo. Tuy nhiên, tại O’Hare, vì nhiều lý do vận hành, việc sử dụng chính động cơ máy bay được cho là hiệu quả và an toàn hơn.

Dẫu vậy, mức lương cho công việc này vẫn thấp hơn so với nhiều vị trí phi công mới tại các hãng hàng không lớn của Mỹ. Theo dữ liệu từ trường đào tạo phi công ATP, các hãng như American Airlines hay United Airlines đang trả mức lương khởi điểm trên 117.000 USD/năm (~3 tỷ đồng).

Vậy ai sẽ phù hợp với công việc “lái máy bay nhưng không bay” này?

"Tôi cho rằng nếu bạn mới nghỉ hưu, chưa vượt qua kỳ kiểm tra sức khỏe để bay thì đây có thể là một vai trò thú vị", Schlappig gợi ý.

Mặc dù vai trò này có vẻ rất mới lạ, nhưng thực chất nó không phải là hoàn toàn mới. Đại diện British Airways cho biết hãng đã tuyển dụng các phi công địa phương đủ tiêu chuẩn để thực hiện nhiệm vụ điều chuyển máy bay giữa Nhà ga số 5 và số 3 kể từ khi chuyển hoạt động khởi hành sang Nhà ga số 3 vào năm 2024.

Hiện BA khai thác các chuyến bay thẳng hằng ngày từ London Heathrow đến Chicago, đồng thời lên kế hoạch mở rộng mạng lưới đường bay dài đến Mỹ và nhiều khu vực khác. Từ cuối năm nay, hãng dự kiến sẽ tăng thêm các chuyến bay đến hai thành phố khác của Mỹ là New Orleans và Houston.

Hãng hàng không hy vọng rằng đến cuối năm, mạng lưới đường bay đường dài quốc tế của hãng sẽ tăng 9% bằng cách tăng số lượng chuyến bay. Hãng cũng đang bổ sung hai điểm đến bay thẳng mới, Melbourne ở Australia và Colombo, Sri Lanka.

Hủy hàng trăm chuyến bay vì thiếu phi công

Theo Vân Anh

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
tuyển phi công

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an cảnh báo khẩn hiện tượng hàng loạt điện thoại đột ngột mất sóng

Công an cảnh báo khẩn hiện tượng hàng loạt điện thoại đột ngột mất sóng Nổi bật

Lời khuyên đến những gia đình đang dùng máy hút bụi

Lời khuyên đến những gia đình đang dùng máy hút bụi Nổi bật

Cuối tháng 3 âm 2 con giáp tận hưởng thời kỳ hoàng kim, tiền nong rủng rỉnh, 1 con giáp thận trọng

Cuối tháng 3 âm 2 con giáp tận hưởng thời kỳ hoàng kim, tiền nong rủng rỉnh, 1 con giáp thận trọng

09:24 , 07/05/2026
Từ bỏ lương 35 triệu để rời khỏi "vùng an toàn": Hành trình khởi nghiệp đầy cảm hứng của người mẹ trẻ ở Hà Nội 26 tuổi

Từ bỏ lương 35 triệu để rời khỏi "vùng an toàn": Hành trình khởi nghiệp đầy cảm hứng của người mẹ trẻ ở Hà Nội 26 tuổi

09:23 , 07/05/2026
6 loại cây ăn quả tuyệt đẹp có thể trồng làm hàng rào

6 loại cây ăn quả tuyệt đẹp có thể trồng làm hàng rào

08:58 , 07/05/2026
Tỷ phú chi 50 tỷ mỗi năm để trường thọ: Người quyền lực nhất không phải người đeo đồng hồ đắt nhất, họ ngủ đủ 8 tiếng!

Tỷ phú chi 50 tỷ mỗi năm để trường thọ: Người quyền lực nhất không phải người đeo đồng hồ đắt nhất, họ ngủ đủ 8 tiếng!

08:36 , 07/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên