Work from anywhere: Rời Hà Nội và TP HCM, 2 người trẻ xây nhà, lương đều, ít ốm vặt và tiết kiệm hơn

Thử tưởng tượng một buổi sáng, bạn thức dậy trong căn nhà có khu vườn nhỏ, đi một vòng là có đủ rau xanh nhúng vào vào tô mì bữa sáng, đi bộ một đoạn ra chợ mua, đã có 1 túi trái cây đầy ắp xách về.

8 giờ, mở laptop bắt đầu làm việc như bao ngày khác.

Khác ở chỗ, nguồn thu nhập vẫn đến từ công việc từng gắn với TP.HCM hay Hà Nội - những thành phố mà bạn đã quyết định rời đi.

Nghe giống một kỳ nghỉ dài hơn là cuộc sống thường ngày. Nhưng vài năm trở lại đây, đó đã trở thành lựa chọn của không ít người trẻ. Họ không "bỏ phố về quê" để bắt đầu lại từ đầu, mà mang chính công việc của mình đến một nơi ở mới, nhờ mô hình work from anywhere - hình thức làm việc linh hoạt cho phép người lao động lựa chọn nơi sinh sống và làm việc, thay vì phải có mặt cố định tại văn phòng.

Không còn "đi làm" gắn với một địa điểm duy nhất, họ có thể chuyển về quê, đến một vùng ven hay một tỉnh, thành khác nhưng vẫn duy trì công việc và nguồn thu nhập như khi còn ở đô thị.

Bi Nguyễn (từ TP.HCM chuyển về Tây Ninh) và Đặng Giang (từ Hà Nội chuyển về Bắc Ninh) là hai trong số đó.

Đặng Giang và Bi Nguyễn.

Họ vẫn làm những công việc từng gắn bó ở thành phố, thu nhập gần như không thay đổi, nhưng mỗi sáng thức dậy lại bắt đầu một nhịp sống hoàn toàn khác.

Thu nhập không đổi, chi tiêu ít hơn

Sinh ra và lớn lên ở TP.HCM, nhưng Bi Nguyễn luôn nghĩ sẽ có một ngày mình chuyển đến một nơi ít xô bồ hơn để sống. Không phải vì ghét thành phố, mà vì muốn tìm một không gian khiến bản thân cảm thấy thực sự thuộc về. Ý tưởng ấy dần trở thành hiện thực khi giữa năm 2024, Bi xây một căn nhà vườn khoảng 120m2, chi phí xây dựng khoảng 700 triệu đồng ở Tây Ninh (Long An cũ) - cách trung tâm TP.HCM khoảng 30km.

Điều khiến quyết định này trở nên khả thi nằm ở công việc của cậu.

Bi Nguyễn dành thời gian chăm cây vào buổi sáng hoặc chiều tà.

Hiện Bi Nguyễn là founder của một thương hiệu thời trang, đồng thời kinh doanh quán ăn và hoạt động với vai trò makeup artist. Sau nhiều năm xây dựng đội ngũ vận hành, phần lớn công việc đều có thể quản lý từ xa thông qua các nền tảng online.

"Mình chỉ cần trực tiếp xử lý công việc vài ngày trong tuần. Thời gian còn lại đều có thể làm việc từ xa nên việc sống ở đâu không còn là rào cản nữa”, Bi Nguyễn chia sẻ.

Bởi thế, Bi Nguyễn hoàn toàn có thể dành hầu hết thời gian sống trong ngôi nhà ở Tây Ninh, giải quyết mọi việc từ xa, thông qua các nền tảng online, chủ động cả thời gian lẫn không gian làm việc.

Một ngày của Bi cũng vì thế mà thay đổi.

Thay vì mỗi sáng xách xe máy chạy vài cây số, thậm chí cả chục cây số giữa trời nắng để đến văn phòng, giờ đây bàn làm việc nằm ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Bi Nguyễn thường thức dậy sớm, tưới cây, đi một vòng quanh khu vườn rồi ghé chợ địa phương mua nguyên liệu để quay vlog nấu ăn. Buổi chiều dành thời gian xử lý công việc online, còn buổi tối là khoảng thời gian đọc sách, chăm sóc ngôi nhà hoặc đơn giản chỉ là xem một bộ phim yêu thích.

Cậu bạn tự nấu ăn, làm vlogs nấu ăn, cắm hoa chill chill.

"Những ngày ở đây mình chủ động sống chậm hơn, lắng nghe bản thân nhiều hơn. Mình vẫn hay gọi vui khoảng thời gian này là “thời gian chữa lành”, cậu nói.

Trong khi đó, Đặng Giang từng có hơn 10 năm làm truyền thông tại Hà Nội. Quen với guồng quay làm 2-3 công việc cùng lúc, mỗi sáng chen chúc giữa dòng xe đông đúc và tối muộn mới về đến phòng trọ, cô quyết định đầu năm 2025 chuyển về Bắc Ninh để bắt đầu một nhịp sống khác.

Trên mảnh đất rộng 180m2 của ông bà để lại, Giang dành khoản tiền tiết kiệm sau một thập kỷ đi làm để xây căn nhà cấp 4 rộng 85m2 với chi phí hơn 500 triệu đồng. Từ đây, cô tiếp tục công việc content cho một công ty truyền thông theo hình thức làm việc từ xa.

Căn nhà của Đặng Giang ở Bắc Ninh.

Công việc gần như không thay đổi. Chỉ có cách bắt đầu một ngày là khác.

Không còn tiếng chuông báo thức dồn dập hay bữa sáng ăn vội trên đường đi làm, Giang thức dậy khoảng 6h30, pha một ly cà phê, đi dạo quanh khu vườn, ngắm hoa rồi đúng 8 giờ mới mở máy tính bắt đầu công việc.

"Góc làm việc của mình nhìn thẳng ra khu vườn, có cửa kính lớn nên rất nhiều ánh sáng. Nhịp sống ở đây chậm hơn, bình yên hơn rất nhiều so với Hà Nội”, cô bạn chia sẻ.

Góc làm việc view nhìn thẳng ra vườn của cô bạn.

Với cả Bi và Giang, "work from anywhere" không có nghĩa là làm ít đi. Họ vẫn phải hoàn thành KPI, họp trực tuyến, xử lý công việc mỗi ngày như khi còn ở thành phố.

Điểm khác biệt nằm ở chỗ, khi kết thúc giờ làm, thứ chờ họ không còn là những con đường đông nghịt xe hay tiếng còi inh ỏi, mà là một khu vườn, vài luống rau, những tán cây xanh và khoảng thời gian thực sự dành cho bản thân.

Không còn nặng đầu với tiền trọ, tiền chợ, tiền điện ở thành phố lớn: Thấy tiết kiệm hơn, khoẻ ra

Điểm chung giữa Bi Nguyễn và Đặng Giang là dù chuyển khỏi những đô thị lớn, nguồn thu nhập của cả hai gần như không bị ảnh hưởng.

Với Bi, việc đã xây dựng được đội ngũ vận hành giúp công việc kinh doanh và hoạt động sáng tạo vẫn diễn ra ổn định. Còn Đặng Giang tiếp tục làm content cho công ty truyền thông theo hình thức từ xa, với mức thu nhập gần tương đương khi còn sống ở Hà Nội.

Khi bài toán thu nhập được giữ nguyên, điều thay đổi rõ rệt nhất lại nằm ở các khoản chi tiêu hằng tháng.

Bi cho biết từ khi chuyển về Long An, phần lớn bữa ăn đều do tự nấu, ít sử dụng các dịch vụ giải trí nên chi phí sinh hoạt giảm đáng kể so với trước đây. Căn nhà chỉ cách trung tâm TP.HCM khoảng 30km nên cậu vẫn dễ dàng di chuyển khi cần gặp đối tác hoặc xử lý công việc trực tiếp. Internet, hạ tầng và các tiện ích đều đáp ứng tốt, gần như không gây trở ngại cho công việc.

Trong khi đó, Đặng Giang cho biết hiện chi phí sinh hoạt của cô chỉ khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng, tiết kiệm gần một nửa so với thời điểm còn sống ở Hà Nội. Không còn tiền thuê trọ, tiền xăng xe hay nhiều khoản chi phát sinh ở đô thị, phần lớn chi tiêu giờ chỉ xoay quanh tiền ăn và điện nước.

Cô bạn tự trồng rau, thu hoạch làm thực phẩm sạch trong ngày.

Khi áp lực tài chính nhẹ đi, cả hai đều nhận thấy sự thay đổi rõ nhất nằm ở nhịp sống. Từ đó, cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần đều được cải thiện.

"Điều mình cảm nhận rõ nhất là chất lượng cuộc sống được cải thiện rất nhiều. Mình có nhiều thời gian hơn cho bản thân, tinh thần nhẹ nhàng hơn, ăn uống điều độ hơn và vẫn duy trì được các mối quan hệ", Bi Nguyễn chia sẻ.

Đặng Giang cũng có cảm nhận tương tự. Cô cho biết bản thân ít bị stress hơn, sức khỏe cải thiện và hiếm khi ốm như trước. Những khoảng thời gian từng dành để di chuyển nay được thay bằng việc chăm sóc khu vườn nhỏ, trồng rau, trồng hoa hay đơn giản là thưởng thức một tách cà phê trước khi bắt đầu ngày làm việc.

Dẫu vậy, “work from anywhere” cũng không hoàn toàn là một "màu hồng". Cô bạn thừa nhận làm việc ở nhà đôi khi khiến cô dễ trì hoãn, phải tự kỷ luật hơn để không ảnh hưởng tiến độ. Ngoài ra, việc muốn ra ngoài đổi gió cũng không còn nhiều lựa chọn quán cà phê như khi còn ở Hà Nội.

Nhìn lại lựa chọn của mình, cả Bi Nguyễn lẫn Đặng Giang đều không cho rằng “work from anywhere” phù hợp với tất cả mọi người.

Theo họ, mô hình này chỉ thực sự bền vững khi công việc đủ ổn định, có thể vận hành từ xa và bản thân biết cách quản lý thời gian. Nếu không, dù sống ở thành phố hay một miền quê yên bình, áp lực vẫn sẽ tồn tại.

Có lẽ vì thế, điều mà hai người trẻ tìm thấy sau khi rời những đô thị lớn không đơn thuần là một căn nhà có sân vườn hay khoản chi tiêu ít hơn mỗi tháng. Đó là cảm giác vẫn giữ được công việc, vẫn tạo ra thu nhập như trước, nhưng đổi lại là một cuộc sống có nhiều khoảng trống hơn cho chính mình.

Work from anywhere: Chuyên gia lý giải vì sao người trẻ không còn hỏi "Ở đâu có việc?" mà là "Mình muốn sống ở đâu?"

Câu chuyện của Bi Nguyễn hay Đặng Giang không còn là những trường hợp cá biệt trong vài năm trở lại đây. Cùng với sự phát triển của công nghệ và các mô hình làm việc linh hoạt, ngày càng nhiều người trẻ có thêm lựa chọn: không cần sống ở nơi có văn phòng làm việc, miễn công việc vẫn có thể vận hành ổn định.

Theo chuyên gia tư vấn tài chính cá nhân Nguyễn Kim Liên, xu hướng này chủ yếu diễn ra ở nhóm lao động có trình độ chuyên môn, công việc không còn phụ thuộc quá nhiều vào địa điểm. Khi khoảng cách địa lý không còn là rào cản, nhiều người bắt đầu thay đổi cách đặt câu hỏi cho sự nghiệp và cuộc sống. Thay vì chỉ băn khoăn "ở đâu có việc để làm?", họ dần quan tâm nhiều hơn đến câu hỏi: "Mình muốn sống ở đâu?".

Theo chuyên gia, sự dịch chuyển này cũng phản ánh cách người trẻ nhìn nhận về chất lượng sống. Nếu trước đây, mức lương hay cơ hội nghề nghiệp thường là yếu tố được ưu tiên hàng đầu, thì hiện nay nhiều người bắt đầu cân nhắc thêm những giá trị khác như thời gian dành cho bản thân, môi trường sống, sức khỏe tinh thần hay khả năng cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

"Tôi không cho rằng đây là sự chuyển đổi về tư duy, mà là kết quả của sự trưởng thành trong tư duy. Mức lương cao vẫn là một trong những con đường dẫn đến chất lượng sống tốt, nhưng đó không phải con đường duy nhất", chuyên gia Nguyễn Kim Liên chia sẻ.

Tuy nhiên, chuyên gia cũng lưu ý rằng work from anywhere không phải là lựa chọn phù hợp với tất cả mọi người. Để mô hình này thực sự bền vững, điều kiện tiên quyết vẫn là một công việc đủ linh hoạt, nguồn thu nhập ổn định cùng khả năng tự quản lý thời gian và duy trì hiệu suất làm việc. Quan trọng hơn, mỗi người cần hiểu rõ mục tiêu và hệ giá trị của bản thân thay vì dịch chuyển chỉ vì thấy đó là một xu hướng đang được nhiều người lựa chọn.

Bà cũng cho rằng, để mô hình này thực sự bền vững, người trẻ cần có một công việc đủ linh hoạt, nguồn thu nhập ổn định và khả năng tự quản lý thời gian, duy trì hiệu suất làm việc. "Tôi không cho rằng đây là sự chuyển đổi về tư duy, mà là kết quả của sự trưởng thành trong tư duy. Mức lương cao vẫn là một trong những con đường dẫn tới chất lượng sống tốt, nhưng đó không phải con đường duy nhất", bà nhận định.

Có lẽ cũng vì vậy, với nhiều người trẻ hôm nay, câu hỏi không còn đơn thuần là "Ở đâu có việc để làm?", mà là "Ở đâu mình muốn sống, trong khi vẫn có thể làm tốt công việc mình đang theo đuổi?".

Và khi khoảng cách giữa nơi kiếm tiền với nơi sinh sống ngày càng được thu hẹp, "work from anywhere" nhiều khả năng sẽ không chỉ là một cách làm việc mới, mà còn trở thành một lựa chọn sống của không ít người trẻ trong những năm tới.