Messi đi bộ 23km vẫn ghi 8 bàn ở World Cup 2026

Theo dữ liệu từ Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), tiền đạo Lionel Messi đã chạy tổng cộng 35,868 km trong 5 trận đấu tại World Cup 2026. Tuy nhiên, anh di chuyển 22,958 km với tốc độ 0-7km/h.

Theo một số tiêu chuẩn khoa học, cầu thủ chuyên nghiệp di chuyển với tốc độ từ 4-7km/h được xem là “đi bộ”. Như vậy, Messi đi bộ 64% quãng đường đã vận động ở giải năm nay. Telegraph Sport đã đưa ra thử nghiệm thú vị trong trận đấu giữa đội tuyển Argentina và Cape Verde ở vòng 1/16 World Cup 2026.

Lionel Messi thường xuyên đi bộ tại World Cup 2026.

Trong quãng thời gian 15 phút đầu hiệp 2, nhân viên của Telegraph Sport bấm giờ mỗi khi Lionel Messi thực sự “chạy” thay vì “đi bộ”. Cuối cùng, tổng thời gian Messi tăng tốc là 51 giây. Trong cả trận đấu, Messi chỉ thực sự chạy khoảng 5 phút với tốc độ cao. Tuy nhiên, con số này chỉ xuất hiện trong một trận đấu, điều còn phụ thuộc vào đối thủ của Messi là ai.

Sau vòng bảng, Messi dẫn đầu danh sách ghi bàn nhưng xếp cuối cùng về quãng đường chạy mỗi 90 phút (không tính đến các thủ môn). Messi có tổng cộng 298 pha tăng tốc tính đến hết vòng 1/8. Trong khi đó, Harry Kane đạt mức 600 pha tăng tốc. Con số này với Vinicius là 514, Dembele có 477 tăng tốc còn Mbappe chỉ có 336 lần làm điều này.

Tất nhiên, huấn luyện viên Lionel Scaloni phải xây dựng chiến thuật riêng để phục vụ một Lionel Messi “lười biếng”. Messi chạy gần 36km trong 468 phút. Nhưng đồng đội như Rodrigo De Paul chạy gần 35km chỉ trong 347 phút. Bộ đôi tiền vệ trung tâm Alexis Mac Allister và Enzo Fernandez mỗi người đã di chuyển khoảng 50km. Đổi lại, Messi ghi 8 bàn và có 1 đường chuyền cho đồng đội lập công.

Tờ Telegraph (Anh) bình luận: “ Lionel Messi là một cầu thủ thông minh đến mức ghi được nhiều bàn thắng nhất mà lại bỏ ra ít công sức nhất. Ở tuổi 39, siêu năng lực lớn nhất của cầu thủ người Argentina chính là khả năng tiết kiệm năng lượng và lựa chọn thời điểm thích hợp để tấn công ”.