Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Messi đi bộ 23km vẫn ghi 8 bàn ở World Cup 2026

| | Lifestyle

Tiền đạo Lionel Messi dành phần lớn thời gian để đi bộ trên sân nhưng vẫn tỏa sáng tại World Cup 2026.

Theo dữ liệu từ Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), tiền đạo Lionel Messi đã chạy tổng cộng 35,868 km trong 5 trận đấu tại World Cup 2026. Tuy nhiên, anh di chuyển 22,958 km với tốc độ 0-7km/h.

Theo một số tiêu chuẩn khoa học, cầu thủ chuyên nghiệp di chuyển với tốc độ từ 4-7km/h được xem là “đi bộ”. Như vậy, Messi đi bộ 64% quãng đường đã vận động ở giải năm nay. Telegraph Sport đã đưa ra thử nghiệm thú vị trong trận đấu giữa đội tuyển Argentina và Cape Verde ở vòng 1/16 World Cup 2026.

Messi đi bộ 23km vẫn ghi 8 bàn ở World Cup 2026- Ảnh 1.

Lionel Messi thường xuyên đi bộ tại World Cup 2026.

Trong quãng thời gian 15 phút đầu hiệp 2, nhân viên của Telegraph Sport bấm giờ mỗi khi Lionel Messi thực sự “chạy” thay vì “đi bộ”. Cuối cùng, tổng thời gian Messi tăng tốc là 51 giây. Trong cả trận đấu, Messi chỉ thực sự chạy khoảng 5 phút với tốc độ cao. Tuy nhiên, con số này chỉ xuất hiện trong một trận đấu, điều còn phụ thuộc vào đối thủ của Messi là ai.

Sau vòng bảng, Messi dẫn đầu danh sách ghi bàn nhưng xếp cuối cùng về quãng đường chạy mỗi 90 phút (không tính đến các thủ môn). Messi có tổng cộng 298 pha tăng tốc tính đến hết vòng 1/8. Trong khi đó, Harry Kane đạt mức 600 pha tăng tốc. Con số này với Vinicius là 514, Dembele có 477 tăng tốc còn Mbappe chỉ có 336 lần làm điều này.

Tất nhiên, huấn luyện viên Lionel Scaloni phải xây dựng chiến thuật riêng để phục vụ một Lionel Messi “lười biếng”. Messi chạy gần 36km trong 468 phút. Nhưng đồng đội như Rodrigo De Paul chạy gần 35km chỉ trong 347 phút. Bộ đôi tiền vệ trung tâm Alexis Mac Allister và Enzo Fernandez mỗi người đã di chuyển khoảng 50km. Đổi lại, Messi ghi 8 bàn và có 1 đường chuyền cho đồng đội lập công.

Tờ Telegraph (Anh) bình luận: “ Lionel Messi là một cầu thủ thông minh đến mức ghi được nhiều bàn thắng nhất mà lại bỏ ra ít công sức nhất. Ở tuổi 39, siêu năng lực lớn nhất của cầu thủ người Argentina chính là khả năng tiết kiệm năng lượng và lựa chọn thời điểm thích hợp để tấn công ”.

Theo Mai Phương/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một thành phố Việt Nam góp mặt cùng Bắc Kinh, Seoul trong đề cử "Oscar du lịch": Hút mạnh khách Pháp, Mỹ, nửa năm thu hơn 10.300 tỷ đồng

Một thành phố Việt Nam góp mặt cùng Bắc Kinh, Seoul trong đề cử "Oscar du lịch": Hút mạnh khách Pháp, Mỹ, nửa năm thu hơn 10.300 tỷ đồng Nổi bật

Haaland biến món đồ gắn liền với mình thành "mỏ vàng": Từ phụ kiện chỉ vài nghìn đồng ở Việt Nam đến biểu tượng thời trang gây sốt toàn cầu

Haaland biến món đồ gắn liền với mình thành "mỏ vàng": Từ phụ kiện chỉ vài nghìn đồng ở Việt Nam đến biểu tượng thời trang gây sốt toàn cầu Nổi bật

Thu nhập 39 triệu/tháng, tiết kiệm 2 cây vàng với hơn 1 tỷ đồng vẫn băn khoăn: Nên mua ô tô không?

Thu nhập 39 triệu/tháng, tiết kiệm 2 cây vàng với hơn 1 tỷ đồng vẫn băn khoăn: Nên mua ô tô không?

07:31 , 11/07/2026
Tin rất vui cho NSND, NSƯT từ ngày 1/7/2027

Tin rất vui cho NSND, NSƯT từ ngày 1/7/2027

07:20 , 11/07/2026
Việt Nam có 1 ĐỊA ĐIỂM, 3 lần được vinh danh "Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới": Chỉ cách Hà Nội chỉ 180km, mát mẻ quanh năm

Việt Nam có 1 ĐỊA ĐIỂM, 3 lần được vinh danh "Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới": Chỉ cách Hà Nội chỉ 180km, mát mẻ quanh năm

06:45 , 11/07/2026
Điều lạ trong “Phòng khách” của nhạc sĩ Trần Tiến

Điều lạ trong “Phòng khách” của nhạc sĩ Trần Tiến

06:25 , 11/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên