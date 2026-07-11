Tin rất vui cho NSND, NSƯT từ ngày 1/7/2027

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 261/2026/NĐ-CP quy định về phụ cấp ưu đãi nghề, chế độ bồi dưỡng luyện tập và biểu diễn đối với viên chức, người lao động hoạt động đặc thù trong các đơn vị sự nghiệp công lập nghệ thuật biểu diễn và đơn vị nghệ thuật biểu diễn thuộc lực lượng vũ trang.



Theo Nghị định, đối tượng áp dụng gồm viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn; người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng tại các đơn vị sự nghiệp công lập nghệ thuật biểu diễn trực tiếp thực hiện hoạt động nghệ thuật; sĩ quan, quân nhân, công nhân công an, viên chức quốc phòng và người lao động tham gia hoạt động biểu diễn nghệ thuật trong lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân. Ngoài ra, những người trực tiếp tham gia luyện tập, biểu diễn tại các đơn vị này cũng được hưởng chế độ bồi dưỡng theo quy định.

Về phụ cấp ưu đãi nghề, Nghị định quy định từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 30/6/2027, NSND được hưởng mức phụ cấp 50%, còn NSƯT được hưởng mức phụ cấp 40%.

Bên cạnh đó, mức phụ cấp 50% còn áp dụng đối với chỉ huy âm nhạc các hình thức dàn nhạc và hợp xướng; diễn viên tuồng, chèo, cải lương, xiếc, múa rối nước, opera, ballet và một số nghệ sĩ biểu diễn nhạc cụ hơi trong dàn nhạc giao hưởng.

Mức phụ cấp 40% áp dụng đối với diễn viên kịch dân ca, nhạc kịch, hát dân ca, múa hát cung đình; nghệ sĩ biểu diễn nhạc cụ truyền thống, dân gian; nghệ sĩ biểu diễn nhạc cụ thuộc bộ dây, bộ gõ, bàn phím trong dàn nhạc giao hưởng và một số nghệ sĩ biểu diễn trong dàn nhạc nghi lễ thuộc lực lượng vũ trang.

NSND Phạm Phương Thảo thuộc Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam sẽ được hưởng những tin vui này.

Trong khi đó, diễn viên kịch nói, kịch hình thể, kịch câm, hợp xướng, múa dân gian, múa đương đại, múa rối cạn và một số nghệ sĩ biểu diễn nhạc cụ khác được hưởng mức phụ cấp 30%. Mức phụ cấp 20% áp dụng đối với nghệ sĩ biểu diễn nhạc cụ điện tử cùng đội ngũ kỹ thuật viên âm thanh, ánh sáng, sân khấu, nhân viên hậu đài, hóa trang, phục trang và đạo cụ.

Đối với viên chức, người lao động làm việc tại khu vực biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, mức phụ cấp ưu đãi nghề được cộng thêm 5 điểm phần trăm so với mức quy định nhưng không vượt quá 60%.

Nghị định cũng quy định, từ ngày 1/7/2027 cho đến khi thực hiện chế độ tiền lương mới theo quy định của cấp có thẩm quyền, các mức phụ cấp ưu đãi nghề sẽ được điều chỉnh tăng. Theo đó, NSND được hưởng mức phụ cấp 60%, còn NSƯT được hưởng mức phụ cấp 50%.

Bên cạnh phụ cấp ưu đãi nghề, Nghị định còn quy định chế độ bồi dưỡng luyện tập và bồi dưỡng biểu diễn theo số buổi thực tế. Trong giai đoạn từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 30/6/2027, NSND cùng các đối tượng đảm nhận vai trò chính như chỉ huy âm nhạc, diễn viên vai chính, đơn ca, múa chính, nhạc công độc tấu... được hưởng mức bồi dưỡng luyện tập bằng 7% mức lương cơ sở cho mỗi buổi; NSƯT và các đối tượng tương ứng được hưởng 5%; các nhóm còn lại được hưởng từ 3-4% tùy từng vị trí.

Đối với chế độ bồi dưỡng biểu diễn, mức cao nhất là 18% mức lương cơ sở cho mỗi buổi đối với nhóm đối tượng cao nhất; các mức tiếp theo lần lượt là 15%, 10% và 7% tùy theo vai trò, vị trí đảm nhiệm.

Theo quy định, trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều nhóm đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề thì chỉ được hưởng mức phụ cấp cao nhất. Phụ cấp ưu đãi nghề được chi trả cùng kỳ lương hằng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cũng như các chế độ bảo hiểm khác theo quy định của pháp luật.

Nghị định cũng nêu rõ một số trường hợp không được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề trong thời gian không trực tiếp làm công việc chuyên môn, như nghỉ việc không hưởng lương từ một tháng trở lên, nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bị đình chỉ công tác hoặc đi công tác, học tập, làm việc không trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn từ một tháng trở lên.