Việt Nam có 1 ĐỊA ĐIỂM, 3 lần được vinh danh "Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới": Chỉ cách Hà Nội chỉ 180km, mát mẻ quanh năm

Được ví như "Đà Lạt của miền Bắc", Khu du lịch quốc gia Mộc Châu (Sơn La) không chỉ sở hữu khí hậu mát mẻ quanh năm mà còn là địa điểm duy nhất của Việt Nam ba lần được World Travel Awards vinh danh là "Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới".

Chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 180km, Khu du lịch quốc gia Mộc Châu từ lâu đã là một trong những điểm đến nổi bật nhất của vùng Tây Bắc.

Cao nguyên này hấp dẫn du khách bởi khí hậu ôn hòa, những đồi chè xanh ngút ngàn, thảo nguyên rộng lớn cùng bản sắc văn hóa đặc trưng của nhiều dân tộc thiểu số (Ảnh: DLMC)

Không chỉ được khách du lịch trong nước yêu thích, Mộc Châu còn liên tục được cộng đồng quốc tế ghi nhận.

Tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards - WTA) 2025) diễn ra ở Bahrain, Khu du lịch quốc gia Mộc Châu tiếp tục được xướng tên ở hạng mục "Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới". Đây là lần thứ ba địa danh này nhận danh hiệu sau các năm 2022 và 2023.

Trước đó không lâu, tại lễ trao giải khu vực châu Á và châu Đại Dương, Mộc Châu cũng lần thứ tư liên tiếp được bình chọn là "Điểm đến thiên nhiên hàng đầu châu Á".

Thành tích này giúp Mộc Châu trở thành một trong những điểm đến thiên nhiên nổi bật nhất của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới

Mộc Châu có vị trí nằm ở độ cao hơn 1.000m nên duy trì nền nhiệt dễ chịu quanh năm. Ngay cả vào mùa hè, khi nhiều tỉnh thành miền Bắc ghi nhận nắng nóng kéo dài, nhiệt độ tại đây thường chỉ dao động khoảng 20-25 độ C, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động nghỉ dưỡng và khám phá ngoài trời.

Mỗi mùa trong năm, nơi đây lại khoác lên mình một vẻ đẹp riêng, mang đến những trải nghiệm khác biệt và cảm giác thư thái cho du khách

Đầu năm là mùa của hoa mận và hoa đào. Từ khoảng tháng 1 đến tháng 2, hàng nghìn hecta mận đồng loạt bung nở, phủ trắng các thung lũng và triền đồi.

Những địa điểm như Nà Ka, Phiêng Cành/Phiêng Khoảnh hay khu vực Tân Cảnh/Tân Lập trở thành điểm hẹn của những người yêu nhiếp ảnh và du khách muốn tận hưởng khung cảnh đặc trưng chỉ kéo dài trong vài tuần.

Thung lũng Nà Ka hay thung lũng mận Nà Ka nằm ở địa phận thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, Sơn La

Sang tháng 3, sắc trắng của hoa mận nhường chỗ cho những cánh rừng hoa ban. Đây cũng là thời điểm diễn ra Lễ hội Hết Chá của đồng bào dân tộc Thái, một lễ hội truyền thống mang ý nghĩa cầu cho mùa màng tốt tươi và cuộc sống bình an.

Những điệu xòe, tiếng khèn cùng các món ăn đặc sản góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng cho Mộc Châu vào mùa xuân (Ảnh: Du lịch Vân Hồ)

Từ tháng 4 đến tháng 8, cao nguyên bước vào mùa xanh. Những đồi chè uốn lượn, đồng cỏ rộng lớn và các trang trại bò sữa tạo nên khung cảnh đặc trưng của vùng đất này. Đây cũng là thời điểm thích hợp để trải nghiệm các hoạt động như hái chè, tham quan trang trại hoặc cắm trại giữa thiên nhiên.

Mộc Châu với khí hậu mát mẻ quanh năm và phong cảnh hữu tình (Ảnh: traveloka)

Đặc biệt, khoảng từ tháng 5 đến tháng 7 là mùa mận chín. Thay vì chỉ tham quan, nhiều du khách lựa chọn vào tận vườn để tự tay thu hoạch, thưởng thức mận tươi và các loại nông sản địa phương.

Loại hình du lịch gắn với nông nghiệp cũng nhờ đó ngày càng phát triển, mang lại nguồn thu đáng kể cho người dân (Ảnh: Báo Lao Động)

Khi mùa thu đến, những cánh đồng lúa chuyển sang màu vàng óng, tạo nên khung cảnh bình yên giữa núi rừng Tây Bắc. Đây cũng là dịp đồng bào Mông tổ chức Tết Độc lập, thu hút đông đảo du khách đến hòa mình vào không khí lễ hội, tìm hiểu phong tục truyền thống và khám phá nét văn hóa đặc sắc của cộng đồng bản địa.

Cuối năm, Mộc Châu lại gây ấn tượng với những cánh đồng hoa cải trắng, hoa dã quỳ vàng rực và không khí se lạnh đặc trưng. Khung cảnh thiên nhiên trong trẻo khiến nơi đây trở thành điểm đến yêu thích của nhiều gia đình và các bạn trẻ trong mùa du lịch cuối năm.

Không chỉ có thiên nhiên đẹp, Mộc Châu còn sở hữu nhiều điểm tham quan nổi tiếng như: thác Dải Yếm, rừng thông Bản Áng, đỉnh Pha Luông, thác Chiềng Khoa, thác Nàng Tiên hay cầu kính Bạch Long, cây cầu đi bộ đáy kính dài nhất thế giới được Guinness World Records công nhận.

Săn mây đỉnh Pha Luông (Ảnh: MIA)

Thác Chiềng Khoa được coi là tuyệt tác 7 tầng nước giữa núi rừng Mộc Châu (Ảnh: vietnamairlines)

Song song với việc khai thác lợi thế cảnh quan, địa phương cũng đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và du lịch nông nghiệp.

Các trải nghiệm như lưu trú tại homestay, khám phá bản làng của người Thái, Mông, Dao, tham quan trang trại bò sữa hay thu hoạch nông sản đang góp phần tạo nên sức hút khác biệt cho Mộc Châu.

Tổng hợp