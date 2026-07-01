Haaland biến món đồ gắn liền với mình thành "mỏ vàng": Từ phụ kiện chỉ vài nghìn đồng ở Việt Nam đến biểu tượng thời trang gây sốt toàn cầu

Nhắc đến Erling Haaland, người hâm mộ không chỉ nhớ tới những pha bứt tốc, khả năng săn bàn đáng sợ hay thể hình vượt trội, mà còn dễ dàng nhận ra mái tóc dài được buộc gọn phía sau - hình ảnh đã trở thành "thương hiệu" của tiền đạo người Na Uy.

Tại World Cup 2026, kiểu tóc đặc trưng này càng thu hút sự chú ý khi Haaland liên tục xuất hiện trong những khoảnh khắc nổi bật trên sân. Theo Michael Tasner, chuyên gia marketing kỹ thuật số và tác giả nhiều cuốn sách bán chạy tại Mỹ, đây không còn đơn thuần là một kiểu tóc mà đã trở thành dấu ấn nhận diện mạnh mẽ, giúp Haaland khác biệt giữa hàng loạt ngôi sao bóng đá.

Điều đáng chú ý là Haaland không chỉ tận dụng hình ảnh ấy để xây dựng thương hiệu cá nhân mà còn trực tiếp kiếm tiền từ chính phụ kiện gắn liền với mình.

Năm 2024, chân sút của tuyển Na Uy quyết định đầu tư vào Bon Dep - công ty Na Uy sở hữu thương hiệu dây buộc tóc Kknekki. Anh trở thành cổ đông thiểu số với kỳ vọng góp phần đưa doanh thu của doanh nghiệp tăng gấp đôi.

Haaland từng chia sẻ: "Tôi tự hào trở thành cổ đông của Bon Dep. Kknekki là phụ kiện buộc tóc yêu thích của tôi trong nhiều năm và không nghi ngờ gì nữa, đây là sản phẩm tốt nhất thế giới".

Kknekki vốn được thành lập tại Hàn Quốc từ năm 1987 trước khi được Bon Dep mua lại. Thương hiệu nổi tiếng với các mẫu dây buộc tóc dệt thủ công, sử dụng chất liệu polyester mềm, hạn chế làm gãy rụng tóc và đủ bền để giữ mái tóc ổn định trong suốt 90 phút thi đấu.

Theo Vibeke Gronseth, nhà sáng lập Bon Dep, hiệu ứng từ Haaland đã giúp doanh thu công ty tăng lên khoảng 9,4 triệu USD mỗi năm. Sự hợp tác này nhanh chóng trở thành một trong những ví dụ tiêu biểu về việc kết hợp giữa thể thao, thời trang và kinh doanh.

Không dừng lại ở vai trò nhà đầu tư, Haaland còn tham gia quảng bá trực tiếp cho thương hiệu. Trước thềm World Cup 2026, Kknekki tung ra bộ sưu tập phiên bản giới hạn mang tên "Haaland", gồm 8 dây buộc tóc lấy cảm hứng từ màu sắc trang phục thi đấu của anh.

Mỗi chiếc dây được dệt từ hơn 60 sợi, gắn hạt cườm khắc tên Haaland và có thể sử dụng vừa để buộc tóc, vừa làm vòng đeo tay. Bộ sản phẩm được bán trên website với giá 28 euro (khoảng 32 USD).

Ngay khi mở bán, phiên bản giới hạn này nhanh chóng cháy hàng. Theo Bon Dep, lượng truy cập website tăng khoảng 70%, đồng thời thương hiệu thu hút thêm hàng chục nghìn người theo dõi trên mạng xã hội khi Haaland liên tục ghi bàn với những chiếc dây buộc tóc đồng màu áo đấu.

Không chỉ tạo hiệu ứng tại châu Âu, cơn sốt còn lan mạnh sang châu Á, đặc biệt là Trung Quốc. Ngay trong trận ra quân của Na Uy tại World Cup hôm 17/6, từ khóa "dây buộc tóc Haaland" ghi nhận hơn 30.000 lượt tìm kiếm trên nền tảng thương mại điện tử Taobao.

Nguồn cung khan hiếm khiến nhiều đầu mối mua hộ đẩy giá bộ sản phẩm lên hơn 300 nhân dân tệ (khoảng 41 USD). Thậm chí, một số người còn tách riêng từng chiếc dây để bán lẻ với giá 69 nhân dân tệ mỗi chiếc, cao hơn khoảng 150% so với giá gốc.

Để đáp lại sự quan tâm của người hâm mộ Trung Quốc, Haaland còn đăng tải video hướng dẫn buộc tóc trên nền tảng Douyin. Đoạn video chỉ dài 24 giây nhưng nhanh chóng thu hút khoảng 1,21 triệu lượt thích chỉ sau một tuần.

Kknekki thành công vì Haaland thực sự sử dụng sản phẩm trong cuộc sống và trên sân đấu, thay vì chỉ gắn tên mình lên một món hàng mang tính quảng cáo.

Giữa hàng trăm cầu thủ trên sân, mái tóc buộc gọn phía sau giúp Haaland trở nên dễ nhận biết trong mọi bức ảnh, những pha ghi bàn hay thậm chí cả ảnh chế trên mạng xã hội. Chỉ cần nhìn thấy kiểu tóc ấy, người hâm mộ lập tức nghĩ đến tiền đạo người Na Uy.

Trong khi đó, bình luận viên thể thao Trung Quốc Liu Chang cho rằng Haaland đang dần trở thành thế hệ siêu sao mới của bóng đá thế giới sau Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

"Cậu ấy giống như một người khổng lồ nhưng lại cực kỳ nhanh nhẹn. Sự kết hợp giữa thể chất, tốc độ và ngoại hình tạo nên tác động thị giác rất mạnh. Thời đại này cần những siêu sao như Haaland", Liu nhận xét.

Từ một chiếc dây buộc tóc vốn chỉ là phụ kiện đơn giản, Haaland đã biến nó thành biểu tượng cá nhân, một sản phẩm thời trang và là câu chuyện thành công về xây dựng thương hiệu.