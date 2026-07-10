Erling Haaland lộ visual quá khứ: "Thị trường fan girl" chưa đủ khốc liệt hay sao?

Nhắc đến Erling Haaland, người hâm mộ sẽ nghĩ ngay đến mái tóc vàng dài thường buộc gọn phía sau, thỉnh thoảng được tết lại hoặc thả tự nhiên. Mái tóc này đã gắn liền với tiền đạo người Na Uy trong suốt những năm chinh chiến ở CLB Borussia Dortmund, CLB Manchester City lẫn đội tuyển quốc gia.

"Chiếc công nông bé nhỏ" Erling Haaland với mái tóc dài đặc trưng (Ảnh: FIFA World Cup 2026)

Thế nhưng những ngày gần đây, một bộ ảnh trong quá khứ của Haaland bất ngờ viral trở lại trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng vì chàng cầu thủ lúc này còn để tóc ngắn, sở hữu visual khác biệt hoàn toàn hiện tại.

Đây đều là những hình ảnh được chụp khi Haaland mới đến CLB Borussia Dortmund vào năm 2020. Khi ấy, chân sút người Na Uy vẫn để kiểu tóc ngắn gọn gàng thay vì nuôi tóc dài như hiện tại. Nhiều người nhận xét với mái tóc ngắn, Haaland trông trẻ trung, sáng sủa và điển trai hơn, khác xa với hình ảnh mạnh mẽ, gai góc mang đậm chất Viking mà người hâm mộ đã quen thuộc trong những năm gần đây.

Bài đăng đang viral trên Threads (Ảnh chụp màn hình)

Bộ ảnh nhanh chóng thu hút hàng 333k lượt xem trên Threads và gần 10k lượt yêu thích. Không ít bình luận hài hước cho rằng nếu gặp Haaland phiên bản tóc ngắn ngoài đời, họ sẽ khó có thể nhận ra đây chính là cỗ máy săn bàn đáng sợ bậc nhất thế giới.

“Tôi nghi ngờ anh ấy cố tình để tóc dài để che giấu vẻ ngoài cuốn hút của mình?”, “Thị trường fangirl của Haaland cạnh tranh chưa đủ khốc liệt hay sao mà bây giờ còn lộ visual này nữa?”, “Nhưng thú thực là tôi thích anh ấy khi để tóc dài hơn. Nó hài hước”, “Dường như anh ta đã chọn trở thành một người hài hước thay vì đẹp trai”, “Quan trọng là cậu ấy không quan tâm người khác nói gì về mái tóc của mình, miễn là cậu ấy thích nó”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Sốc visual vì Haaland tóc ngắn (Ảnh: Soccer Bible)

Thời điểm Haaland mới bắt đầu nuôi tóc cũng oke oke nha! Không khác gì người mẫu (Ảnh: IGNV)

Thực tế là từ khi Haaland bắt đầu bước ra ánh sáng và trở thành một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới, anh gần như giữ nguyên hình ảnh với mái tóc dài buộc đuôi ngựa. Điều này không chỉ xuất phát từ sở thích cá nhân mà còn liên quan đến Zlatan Ibrahimović - một trong những thần tượng lớn nhất của Haaland.

Tiền đạo người Na Uy nhiều lần bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho đàn anh người Thụy Điển, từ cá tính mạnh mẽ, phong cách thi đấu ngẫu hứng đến sự tự tin và khí chất "ngầu" cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Chính vì vậy, một lời khuyên từ Zlatan với Haaland không đơn thuần là một câu nói vui, mà giống như lời dặn của một thần tượng mà anh luôn muốn lắng nghe.

Trong một lần xuất hiện trên chương trình After Hours with James Corden, Haaland tiết lộ Zlatan từng nói với anh: “Đừng bao giờ cắt tóc, vì sức mạnh nằm ở mái tóc” . Tiền đạo người Na Uy cười kể rằng: "Tôi còn biết làm gì nữa? Tôi phải nghe lời anh ấy chứ”.

Sau đó, chính Ibrahimović cũng xác nhận câu chuyện này. Cựu tiền đạo người Thụy Điển cho biết ông luôn tin vào sức mạnh của mái tóc khi còn thi đấu. Zlatan kể rằng thời điểm Haaland mới nổi, cả hai cùng được đại diện bởi cố siêu cò Mino Raiola. Khi nhìn thấy Haaland để mái tóc dài buộc đuôi ngựa, ông đã nhắn nhủ: “Hãy giữ mái tóc đó, vì nó sẽ đưa cậu đến nơi cậu muốn” .

Erling Haaland và Zlatan Ibrahimović (Ảnh: IGNV, Getty Images)

Sau đó, Haaland đã giữ nguyên kiểu tóc ấy suốt những năm qua và trở thành một trong những cầu thủ đắt giá nhất thế giới. Mái tóc vàng dài giờ đây không chỉ là một phong cách cá nhân mà còn trở thành "thương hiệu nhận diện" của chân sút sinh năm 2000, giúp anh nổi bật mỗi khi xuất hiện trên sân.

Ngoài ra Haaland cũng thừa nhận anh không có ý định để tóc dài mãi mãi. Tiền đạo người Na Uy cho biết trong tương lai, anh vẫn sẽ cắt tóc vào một thời điểm thích hợp. Thật đáng trông đợi hình ảnh mới mẻ đó của Erling Haaland nhưng bây giờ thì chàng cầu thủ với mái tóc dài vẫn là "thánh meme" của World Cup năm nay.

Xem Haaland quá nhiều, tôi không thể nhìn cọng hành một cách bình thường được nữa

Haaland được ghép vào kiệt tác "Tiếng thét" của Edvard Munch (Ảnh: X)

Bức ảnh meme nổi tiếng cũng có sự xuất hiện của Haaland (Ảnh: X)