Một không gian tại TP.HCM bất ngờ thu hút loạt sao Việt: Đứng sau là hoa hậu - doanh nhân đình đám

Lấy cảm hứng từ văn hóa trà đạo Nhật Bản, Matchiato được đầu tư với không gian sang trọng, tối giản nhưng ấm cúng, mang đậm tinh thần Nhật Bản. Không chỉ là nơi thưởng thức đồ uống, Matchiato còn hướng đến việc mang đến cho khách hàng trải nghiệm pha trà chuẩn Nhật cùng những câu chuyện về văn hóa trà.

Bắt nguồn từ niềm đam mê đặc biệt dành cho trà xanh, Jolie Nguyễn cùng cộng sự đã nhiều lần sang Nhật Bản để tìm hiểu quy trình sản xuất, lựa chọn nguyên liệu cũng như học hỏi nghệ thuật pha trà truyền thống. Sau hơn 3 năm nghiên cứu, phát triển công thức và xây dựng thương hiệu, Matchiato dần khẳng định vị thế trên thị trường với dòng trà được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản.

Hoa hậu - doanh nhân Jolie Nguyễn

Hiện nay, Matchiato không chỉ phục vụ khách hàng tại Việt Nam mà còn là đơn vị phân phối trà chuẩn Nhật cho nhiều đối tác kinh doanh đồ uống tại Việt Nam và Thái Lan. Việc khai trương cửa hàng đầu tiên được xem là cột mốc quan trọng trong hành trình đưa văn hóa thưởng trà Nhật Bản đến gần hơn với người tiêu dùng.

Với thiết kế mang đậm phong cách Nhật Bản cùng đội ngũ pha chế được đào tạo bài bản, cửa hàng đã thu hút đông đảo khách hàng, doanh nhân, nghệ sĩ và người nổi tiếng đến tham dự, trải nghiệm.

Chương trình được dẫn dắt bởi MC Dustin Nguyễn trong không khí gần gũi và sôi động. Đặc biệt, trong buổi khai trương, chính Jolie Nguyễn đã trực tiếp pha trà, đồng thời hướng dẫn Dustin Nguyễn thực hiện các bước pha trà theo phong cách Nhật Bản. Cô cũng chia sẻ hành trình hơn ba năm theo đuổi đam mê trà đạo, từ những chuyến đi đến Nhật Bản cho đến quá trình nghiên cứu để tạo nên hương vị đặc trưng của Matchiato.

Nhiều nghệ sĩ, doanh nhân có mặt trong buổi khai trương

Buổi khai trương có sự tham dự của nhiều nghệ sĩ, doanh nhân và khách mời như Vân Hugo, Á hậu Trà Ngọc Hằng, diễn viên Kiều Trinh, MC Thanh Thanh Huyền, diễn viên Trần Bảo Sơn, diễn viên Trần Thanh Chương, diễn viên Lưu Cao Phát, ca sĩ Hàn Quốc Jang Young Jin… cùng nhiều khách mời khác.

Là một trong những khách hàng gắn bó với Matchiato từ những ngày đầu, MC Thanh Thanh Huyền cho biết trước đây cô thường xuyên đặt trà online vì thương hiệu chưa có cửa hàng để khách ngồi thưởng thức. Đến nay, khi Matchiato đã sở hữu không gian riêng với thiết kế đẹp mắt, yên tĩnh và đậm chất Nhật Bản, cô tin đây sẽ trở thành địa điểm lý tưởng để gặp gỡ bạn bè, làm việc và thư giãn. Nữ MC cũng khẳng định sẽ tiếp tục là khách hàng thân thiết của Matchiato trong thời gian tới.

Không gian Matchiato

Sự kiện khai trương Matchiato không chỉ đánh dấu cột mốc quan trọng của thương hiệu sau thời gian phát triển online mà còn thể hiện tâm huyết của Hoa hậu – doanh nhân Jolie Nguyễn trong việc mang tinh thần trà đạo Nhật Bản đến gần hơn với người yêu trà tại Việt Nam. Trong thời gian tới, Matchiato sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống, phát triển thêm nhiều dòng sản phẩm và lan tỏa văn hóa thưởng trà chuẩn Nhật đến đông đảo khách hàng trong nước và khu vực.