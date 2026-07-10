Ca sĩ từng đi mò cua, hát lót: Nay là phó chủ nhiệm, ở penthouse 20 tỷ, hẹn hò gái xinh kém 9 tuổi

Từ cậu bé từng đi mò cua đến ngôi sao đa năng của showbiz Việt

Ngô Kiến Huy tên thật là Lê Thành Dương, sinh năm 1988 tại TP.HCM. Ít ai biết rằng trước khi trở thành nghệ sĩ nổi tiếng, nam ca sĩ từng có tuổi thơ gắn liền với những ngày đi mò cua, bắt ốc. Chính quãng thời gian nhiều thiếu thốn ấy đã rèn cho anh tính tự lập và ý chí vươn lên theo đuổi đam mê nghệ thuật.

Bước ngoặt đến vào năm 2008 khi Ngô Kiến Huy giành giải Nhất cuộc thi Vươn tới ngôi sao, chính thức gia nhập làng giải trí. Sở hữu ngoại hình sáng, gương mặt baby cùng nụ cười có chiếc răng khểnh đặc trưng, anh nhanh chóng trở thành thần tượng của đông đảo khán giả tuổi teen. Tuy nhiên, để có được thành công, nam ca sĩ cũng từng trải qua quãng thời gian đi hát lót.

Sau loạt bản hit như Giả vờ yêu, Mưa sao băng, Nghi ngờ, Truyền thái y..., Ngô Kiến Huy vươn lên trở thành một trong những gương mặt nổi bật của Vpop. Không dừng lại ở ca hát, anh còn lấn sân sang điện ảnh với nhiều bộ phim như Chàng trai năm ấy, Em là bà nội của anh, 49 ngày 2 và ghi dấu ấn với lối diễn xuất duyên dáng.

Từ một ca sĩ, Ngô Kiến Huy dần xây dựng hình ảnh nghệ sĩ đa năng khi hoạt động ở nhiều lĩnh vực như diễn viên, MC, người mẫu ảnh và gameshow. Đặc biệt, năm 2019, anh là một trong những thành viên của chương trình Chạy đi chờ chi (Running Man Việt Nam) bên cạnh Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, BB Trần, Jun Phạm... Sự hài hước, lăn xả và duyên dáng trong chương trình giúp tên tuổi của Ngô Kiến Huy càng đến gần hơn với khán giả, trở thành một trong những nghệ sĩ có độ phủ sóng rộng nhất showbiz Việt hiện nay.

Ít ai biết rằng trước khi trở thành nghệ sĩ nổi tiếng, nam ca sĩ từng có tuổi thơ gắn liền với những ngày đi mò cua, bắt ốc. Ảnh: FBNV

Không dừng lại ở ca hát, anh còn lấn sân sang điện ảnh, tham gia nhiều bộ phim. Ảnh: FBNV

Sống trong penthouse hàng chục tỷ

Sau hơn 15 năm hoạt động nghệ thuật, Ngô Kiến Huy xây dựng được cuộc sống sung túc với khối tài sản đáng ngưỡng mộ. Năm 2024, nam ca sĩ chuyển về sinh sống trong căn penthouse cao cấp rộng 270 m2 trong khu đô thị cao cấp. Căn nhà có 3 tầng, 6 phòng. Bên ngoài căn nhà có ban công rộng trồng nhiều cây xanh.

Ở tầng trên cùng được thiết kế thành vườn cây, có hồ nhỏ để nuôi cá và khu vực BBQ. Theo nhiều nguồn tin, căn hộ được ước tính có giá khoảng 20 tỷ đồng, gây ấn tượng với thiết kế hiện đại, không gian mở, nhiều mảng xanh cùng khu vực sân thượng rộng rãi để thư giãn.

Theo nhiều nguồn tin, căn hộ Ngô Kiến Huy sinh sống được ước tính có giá khoảng 20 tỷ đồng. Ảnh: FBNV

Không chỉ đầu tư cho không gian sống, Ngô Kiến Huy còn là một trong những nghệ sĩ hoạt động năng nổ nhất showbiz Việt. Bên cạnh ca hát, diễn xuất và dẫn chương trình, anh còn lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh. Được biết, anh còn là chủ một chuỗi quán cà phê nổi tiếng TP.HCM và là cổ đông của một trung tâm nha khoa cùng một thẩm mỹ viện hợp tác với diễn viên Huỳnh Phương và Tiến Luật.

Ngoài ra, Ngô Kiến Huy giữ chức Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ tình nguyện "Vì bình yên thành phố" tại TP.HCM. Anh phụ trách khối văn nghệ sĩ trong câu lạc bộ này.

Thu nhập của Ngô Kiến Huy cũng từng trở thành chủ đề gây chú ý. Trong một tập chương trình Lại nhà Nọc chơi, Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ tiết lộ mức cát-xê của người anh thân thiết. Nữ diễn viên hài hước chia sẻ: "Thật ra, một show hiện tại của anh Ngô Kiến Huy là 50 triệu, có show lên tới 100 triệu. Một ngày, anh Ngô Kiến Huy có thể quay được tới 20 số. Tính ra anh ấy kiếm được tới tỷ đồng một ngày".

Bên cạnh ca hát, diễn xuất và dẫn chương trình, anh còn lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh. Ảnh: FBNV

Chuyện tình cảm kín tiếng, nhiều năm vướng tin hẹn hò gái xinh kém 9 tuổi

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình cảm của Ngô Kiến Huy cũng luôn nhận được sự quan tâm từ công chúng. Nam ca sĩ từng có mối tình kéo dài gần 8 năm với Khổng Tú Quỳnh trước khi cả hai xác nhận chia tay vào năm 2019. Sau đổ vỡ, Ngô Kiến Huy gần như không công khai bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào.

Từ năm 2021 đến nay, anh nhiều lần vướng nghi vấn hẹn hò với Uyên Endy. Cô hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh. Cả hai liên tục bị cư dân mạng phát hiện nhiều chi tiết trùng hợp như check-in cùng địa điểm, xuất hiện trong các chuyến du lịch với nhóm bạn chung hay đăng tải những bức ảnh có nhiều hint giống nhau.

Tháng 7/2024, Uyên Endy từng hiếm hoi lên tiếng khi liên tục nhận được tin nhắn hỏi về Ngô Kiến Huy thông qua fanpage bán hàng. Cô bày tỏ sự bức xúc vì nhiều người làm ảnh hưởng đến công việc kinh doanh và khẳng định sẽ không lên tiếng chia sẻ bất cứ điều gì.